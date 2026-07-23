Při pádu armádního vrtulníku zemřel jeden člověk

Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, uvedla po poledni na síti X armáda. Záchranáři posléze informovali, že jeden člověk při pádu zemřel. Bližší informace zatím nejsou známy. Armáda dodala, že je zveřejní, až to situace umožní.
Redaktor ČT Milan Brunclík sdělil, že záchranná akce stále pokračuje. K nehodě zřejmě došlo přímo na základně, v areálu letiště. Šlo podle něj o vážnější nehodu, přičemž celkové následky ještě nejsou známé. Záchranáři však již informovali o jednom úmrtí.
Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček potvrdil, že zásah záchranářů pokračuje, aktuálně je jich na místě zhruba deset nebo dvanáct z Vysočiny.
Kromě pozemních posádek z Třebíče a Velké Bíteše, pomáhá i vrtulník z Jihlavy a také vrtulník záchranářů z Olomouckého kraje. Zprávu o nehodě záchranáři obdrželi krátce po dvanácté hodině, podle jejich informací k ní došlo v blízkosti letiště.
Janáček potvrdil informaci o úmrtí jedné osoby, nemohl však upřesnit, zda se jednalo o člena posádky vrtulníku. Dva zraněné záchranáři transportovali do nemocnice v Brně, jednoho na urgentní příjem do Jihlavy. Celkový počet zraněných podle něj zatím není k dispozici.
Na místo nehody armádního vrtulníku míří ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který již skrze účet ministerstva obrany na síti X vyjádřil soustrast rodinám, blízkým i kolegům vojáků zasažených tragédií a poděkoval všem zdravotníkům a záchranářům za jejich nasazení.
Armáda provozuje v náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, přičemž poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pochází, až do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (ANO).