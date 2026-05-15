Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií

Na tři stovky připomínek se sešlo k návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Ministerstva předloze vytkla nejasnosti nebo legislativní chyby, ale i samotný záměr převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet bez jasného odůvodnění. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) je připravený provést úpravy. Podle opozice má zákon tolik chyb, že oprava není možná.
„My jsme to připravili velice pečlivě. To je náš náhled na věc, takhle to vypadá. Samozřejmě se scházejí připomínky,“ sdělil Klempíř. O půlnoci ze čtvrtka na pátek skončilo připomínkové řízení mediální novely a výhrady upozorňující na protimluvy či nelogičnosti zaplnily desítky stran. Ministr kultury některé označil za relevantní, jiné za aktivistické.
Resort začne připomínky zpracovávat. Opozice zákon označuje za neopravitelný. Mimo obav o ztrátu nezávislosti ČT a ČRo upozorňuje třeba na to, že chybí opora pro regionální vysílání nebo tvorbu pro neslyšící. Někteří zástupci nevládních stran mají pochybnosti o vzniku předlohy.
„Za takový návrh by vyhodili v prváku na právech kohokoliv. Působí to skutečně jako nějaký kompilát – možná umělou inteligencí – těch stávajících robustních zákonů,“ míní předseda sněmovního mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL).
Připomínky představitelů vlády
Kritické jsou především resorty vedené ministry za hnutí ANO. Řadu výhrad má třeba ministerstvo spravedlnosti. Návrhu vytýká například to, že z něj není jasné, kdo má schvalovat etické kodexy. Tedy jestli mají tuto pravomoc rady obou médií nebo sněmovna jako dosud.
Zpochybnit by podle resortu spravedlnosti bylo možné samotnou existenci televize a rozhlasu. Novým zákonem totiž jako firmy zanikají, chybí v něm ale jejich zřízení.
„Ministerstva posílají připomínky, my je musíme vypořádat. Já věřím, že se nám společně podaří ten návrh upravit tak, aby nejenom dával smysl, ale byl po legislativní stránce v pořádku,“ sdělil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
Ministerstvo zahraničí upozorňuje na možnou protiústavnost kvůli nové definici veřejného zájmu. Podle odboru Úřadu vlády je zákon v rozporu s unijními pravidly.
„Pokud nyní projednáváme v Poslanecké sněmovně senátní návrh kontroly NKÚ, proti kterému nic nemáme, tak nechápu, že je ošetřován někde jinde,“ sdělila členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hoffmannová (Piráti).
Kritika ze strany televize a rozhlasu
Desítky připomínek sepsali ředitelé ČT a ČRo. Obě instituce by po schválení návrhu přišly o bezmála 1,5 miliardy ročně.
„Ten zákon je skutečně naprostý paskvil, který si i z našeho pohledu myslíme, že není předělatelný. My si myslíme, že je zbytečné prostě rušit zákon o České televizi a Českém rozhlase a že by bylo daleko lepší tyto dva modifikovat,“ sdělil generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
„Byť je tam nějaká řekněme uvedená částka, tváří se jako mandatorní výdaj, tak není celý ten mechanismus garantován – kdy ta částka bude vyplacena, zda v případě, že by nebyla utracena, se zase musí vracet,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Oba počítají s účastí v pracovní skupině, kterou avizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Detaily o jejím vzniku nejsou jasné. Stejně jako možný termín, kdy by se mohl zákon dostat do sněmovny.
„Budeme se snažit být velice rychlí, nebudeme to nikde zdržovat. Takže nevím – týdny, měsíc. Teď máme květen, takže ještě před létem by to mohlo jít na vládu? Já doufám, že to stihneme,“ dodal Klempíř. Ministr věří, že změny stihne prosadit od nového roku. To se podle opozice nedá stihnout – projednávání ve sněmovně chce blokovat.
