Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Na tři stovky připomínek se sešlo k návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Ministerstva předloze vytkla nejasnosti nebo legislativní chyby, ale i samotný záměr převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet bez jasného odůvodnění. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) je připravený provést úpravy. Podle opozice má zákon tolik chyb, že oprava není možná.

„My jsme to připravili velice pečlivě. To je náš náhled na věc, takhle to vypadá. Samozřejmě se scházejí připomínky,“ sdělil Klempíř. O půlnoci ze čtvrtka na pátek skončilo připomínkové řízení mediální novely a výhrady upozorňující na protimluvy či nelogičnosti zaplnily desítky stran. Ministr kultury některé označil za relevantní, jiné za aktivistické.

Resort začne připomínky zpracovávat. Opozice zákon označuje za neopravitelný. Mimo obav o ztrátu nezávislosti ČT a ČRo upozorňuje třeba na to, že chybí opora pro regionální vysílání nebo tvorbu pro neslyšící. Někteří zástupci nevládních stran mají pochybnosti o vzniku předlohy.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Za takový návrh by vyhodili v prváku na právech kohokoliv. Působí to skutečně jako nějaký kompilát – možná umělou inteligencí – těch stávajících robustních zákonů,“ míní předseda sněmovního mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL).

Připomínky představitelů vlády

Kritické jsou především resorty vedené ministry za hnutí ANO. Řadu výhrad má třeba ministerstvo spravedlnosti. Návrhu vytýká například to, že z něj není jasné, kdo má schvalovat etické kodexy. Tedy jestli mají tuto pravomoc rady obou médií nebo sněmovna jako dosud.

Rozpočet pro ČT a ČRo může oproti návrhu nového financování ještě vzrůst, řekl Klempíř
Oto Klempíř (za Motoristy) v Nedělní debatě, 26. dubna 2026

Zpochybnit by podle resortu spravedlnosti bylo možné samotnou existenci televize a rozhlasu. Novým zákonem totiž jako firmy zanikají, chybí v něm ale jejich zřízení.

„Ministerstva posílají připomínky, my je musíme vypořádat. Já věřím, že se nám společně podaří ten návrh upravit tak, aby nejenom dával smysl, ale byl po legislativní stránce v pořádku,“ sdělil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).

Ministerstvo zahraničí upozorňuje na možnou protiústavnost kvůli nové definici veřejného zájmu. Podle odboru Úřadu vlády je zákon v rozporu s unijními pravidly.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Pokud nyní projednáváme v Poslanecké sněmovně senátní návrh kontroly NKÚ, proti kterému nic nemáme, tak nechápu, že je ošetřován někde jinde,“ sdělila členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hoffmannová (Piráti).

Kritika ze strany televize a rozhlasu

Desítky připomínek sepsali ředitelé ČT a ČRo. Obě instituce by po schválení návrhu přišly o bezmála 1,5 miliardy ročně.

„Ten zákon je skutečně naprostý paskvil, který si i z našeho pohledu myslíme, že není předělatelný. My si myslíme, že je zbytečné prostě rušit zákon o České televizi a Českém rozhlase a že by bylo daleko lepší tyto dva modifikovat,“ sdělil generální ředitel ČT Hynek Chudárek.

Nezávislost veřejnoprávních médií nikdo neohrožuje, říká Nacher. Chcete z nich vládní tlampač, míní Hřib
Patrik Nacher a Zdeněk Hřib

„Byť je tam nějaká řekněme uvedená částka, tváří se jako mandatorní výdaj, tak není celý ten mechanismus garantován – kdy ta částka bude vyplacena, zda v případě, že by nebyla utracena, se zase musí vracet,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Oba počítají s účastí v pracovní skupině, kterou avizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Detaily o jejím vzniku nejsou jasné. Stejně jako možný termín, kdy by se mohl zákon dostat do sněmovny.

„Budeme se snažit být velice rychlí, nebudeme to nikde zdržovat. Takže nevím – týdny, měsíc. Teď máme květen, takže ještě před létem by to mohlo jít na vládu? Já doufám, že to stihneme,“ dodal Klempíř. Ministr věří, že změny stihne prosadit od nového roku. To se podle opozice nedá stihnout – projednávání ve sněmovně chce blokovat.

Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral
René Zavoral

Výběr redakce

Izrael udeřil v Gaze. Tvrdí, že na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu

Izrael udeřil v Gaze. Tvrdí, že na šéfa ozbrojeného křídla Hamásu

před 24 mminutami
USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

07:55Aktualizovánopřed 35 mminutami
Libanonská ekonomika krvácí

VideoLibanonská ekonomika krvácí

před 48 mminutami
Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií

Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií

před 57 mminutami
USA oznámily prodloužení příměří mezi Libanonem a Izraelem o 45 dní

USA oznámily prodloužení příměří mezi Libanonem a Izraelem o 45 dní

20:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Odborníci hledají způsob, jak osvobodit relikvii svaté Zdislavy z betonu

Odborníci hledají způsob, jak osvobodit relikvii svaté Zdislavy z betonu

před 1 hhodinou
Pachatel chtěl lebku svaté Zdislavy zalitou v betonu pohřbít v řece

Pachatel chtěl lebku svaté Zdislavy zalitou v betonu pohřbít v řece

12:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Přes čtyřicet procent nově prodaných vozů v Česku tvoří elektroauta

VideoPřes čtyřicet procent nově prodaných vozů v Česku tvoří elektroauta

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Média

Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií

Na tři stovky připomínek se sešlo k návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Ministerstva předloze vytkla nejasnosti nebo legislativní chyby, ale i samotný záměr převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet bez jasného odůvodnění. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) je připravený provést úpravy. Podle opozice má zákon tolik chyb, že oprava není možná.
před 57 mminutami

SOUHRN: Zásadní události pátku 15. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 15. května 2026.
18:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Přesnost a respekt. Odborníci debatovali o roli médií po masových tragédiích

Respektovat soukromí obětí i pozůstalých, nepublikovat obrazové detaily, nevyvíjet tlak na rozhovory, varovat před citlivým obsahem, vyvarovat se vytváření senzace. Taková jsou doporučení odborníků, kteří diskutovali v Senátu o úloze médií během a po masových vraždách. Při takových mimořádných situacích, jakou byla i střelba na filozofické fakultě v Praze na konci roku 2023, mohou podle nich sdělovací prostředky škodit i pomáhat. Policie v této souvislosti hovoří o rychlosti a přesných sděleních a apeluje na novináře a veřejnost, aby nešířili dezinformace.
před 7 hhodinami

O čem plánujeme informovat v pátek 15. května

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 16 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 14. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 14. května 2026.
včeraAktualizovánovčera v 21:15

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Novinářské ceny letos opět získaly příspěvky týkající se ruské agrese na Ukrajině, ale i konfliktu v Gaze či rozplétání zločinných organizací. Ocenění si odnesli například Darja Stomatová a Ján Schürger z České televize, Christine Havranová, Adéla Jelínková a Lukáš Valášek ze Seznam Zpráv nebo Pavla Holcová a Miroslav Tóth ze serveru investigace.cz. Cenu veřejnosti získala Zdislava Pokorná z Deníku N za zmapování kauzy bitcoinového daru na ministerstvu spravedlnosti. Výsledky oznámila pořádající Nadace OSF.
13. 5. 2026Aktualizováno13. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 13. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy, 13. května 2026.
13. 5. 2026Aktualizováno13. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události úterý 12. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 12. května 2026.
12. 5. 2026
Načítání...