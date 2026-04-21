Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral


před 2 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Šéf ČRo René Zavoral po jednání s vicepremiérem Karlem Havlíčkem
Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) slíbil věcnou a odbornou debatu k vládnímu návrhu zákona o České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo), který mění systém financování veřejnoprávních médií, sdělil po schůzce generální ředitel ČRo René Zavoral. Zároveň uvedl, že úpravy systému v rámci takzvané poslanecké malé mediální novely, která z povinnosti platit poplatky osvobozuje některé skupiny poplatníků, by pro ČRo znamenaly snížení příjmů okolo 250 až 300 milionů ročně.

Zavoral podle svých slov z průběhu schůzky usoudil, že vládní rozhodnutí změnit systém financování platí.

„Byla nám ze strany vicepremiéra přislíbena věcná odborná debata, aby ten zákon nevypadal jako právní paskvil a aby se ty věci vypořádaly v rámci připomínkového řízení. Na jeho konci by měl být kvalitně připravený zákon včetně pojistek, které my považujeme za nezbytné,“ řekl šéf ČRo. Dodal, že podle jeho názoru budou připomínek spíše stovky než desítky.

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

Poslanecký návrh podle obrysů, které v úterý ve sněmovně nastínil poslanec ANO Patrik Nacher, obsahuje osvobození od placení poplatku pro samostatně žijící seniory nad 75 let. Pokud jde o firmy, chtějí hranici pro neplatící autoři návrhu posunout z 25 na 50 zaměstnanců a omezit povinnost evidence. „To, co já kvituji, je, že poslanecká novela zaznamenává princip poplatků,“ poznamenal Zavoral. Podle něj je otázkou, zda bude platit od čtvrtého kvartálu nebo od příštího roku. Podle toho budou muset ČT a ČRo buď upravit letošní hospodaření, nebo omezení zapracovat do rozpočtu na příští rok.

Český rozhlas má podle vládního návrhu zákona dostat ze státního rozpočtu 2,07 miliardy korun, tedy zhruba o čtyři sta milionů méně než letos vybere na poplatcích. Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů, které mají letos dosáhnout 2,74 miliardy korun. Loni bývalá vládní koalice prosadila zvýšení poplatku ze 45 na 55 korun měsíčně.

Babiš se sejde s Chudárkem

Ve středu se má s ředitelem ČT Hynkem Chudárkem sejít premiér Andrej Babiš (ANO). Během dne by také měly o dalším postupu informovat stávkové výbory ČT a ČRo.

Za největší nedostatky chystaných změn obě média považují zejména to, že ruší dosavadní zákonné zřízení ČRo a ČT, aniž by přesvědčivě zajišťovaly kontinuitu jejich existence, práv, závazků a vnitřních pravidel. Zároveň podle nich vnáší nejasnost do platnosti jejich kodexů, statutů a memorand uzavřených se státem či do postavení mediálních rad. „Zavádí vágní a rozporné vymezení veřejné služby; ruší oprávnění využívat kmitočty přidělované pro vysílání a opomíjí činnosti v oblasti nových vysílacích technologií,“ uvedla také média v pondělním prohlášení.

ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií
Budova Českého rozhlasu v Praze

Návrh podle nich dostatečně neřeší regionální vysílání a regionální studia, upozaďuje publicistiku a oslabuje redakční autonomii tím, že stanovuje odpovědnost mediálních rad za obsah. Problematicky podle nich také otevírá prostor pro vliv mocenských a zájmových skupin na obsah vysílání pramenící z financování z darů, grantů a účelových příspěvků a současně nejednoznačně garantuje samotnou nezávislost médií veřejné služby, když připouští nepřímý vliv státu, státních orgánů, nebo dokonce politických subjektů na obě média.

„Celkově tak nejde pouze o změnu způsobu financování médií veřejné služby, ale o zásah do základních principů a pojistek svobodného, stabilního a předvídatelného fungování veřejnoprávních médií,“ podotkla v pondělním prohlášení veřejnoprávní média.

Co se týče financování, zakládá podle nich nejistotu ohledně vyplácení příspěvku ze státního rozpočtu, protože chybějí ustanovení specifikující způsob a termín vyplácení ročního příspěvku.

Babiš v pondělí po jednání vlády odmítl, že by kabinet chtěl plánovaným zrušením televizních a rozhlasových poplatků ničit veřejnoprávní média. Je naopak otevřený diskusi a bude transparentní, uvedl. Opoziční kritiku, že chce vláda návrhem média ovládnout, premiér odmítá.

V brněnském studiu ČT vznikl stávkový výbor v reakci na návrh zákona
Česká televize

Poslanci řeší program schůze. Mohou jednat do noci

Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením" Benešových dekretů

Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů

Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral

Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral

Šéf Senátu Vystrčil: Odmítnutí vládního letounu pro misi na Tchaj-wan je podraz

Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj

Česko má poprvé data o očkování v reálném čase. Ukazují, komu se vyplatí nejvíc

„Jsem herec, není to, kudla, málo?“ Vetchý má cenu za občanské postoje

Dyk, Jandová či Štěpánek. StarDance představila kompletní páry

ŽivěPoslanci řeší program schůze. Mohou jednat do noci

Poslanci by v úterý měli projednat v úvodním kole novelu o rozšíření trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Vládní tábor opět prosadil možnost nočního jednání. Opozice ohlásila už před pokračováním schůze snahu zablokovat volbu šesti radních České televize plánovanou na středu. Opoziční lídři požadovali na plénu vyškrtnutí výběru členů rady z již schváleného programu. O návrhu budou poslanci teprve hlasovat.
Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) slíbil věcnou a odbornou debatu k vládnímu návrhu zákona o České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo), který mění systém financování veřejnoprávních médií, sdělil po schůzce generální ředitel ČRo René Zavoral. Zároveň uvedl, že úpravy systému v rámci takzvané poslanecké malé mediální novely, která z povinnosti platit poplatky osvobozuje některé skupiny poplatníků, by pro ČRo znamenaly snížení příjmů okolo 250 až 300 milionů ročně.
Šéf Senátu Vystrčil: Odmítnutí vládního letounu pro misi na Tchaj-wan je podraz

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se na svolaném brífinku vyjádřil k vládnímu rozhodnutí o letecké přepravě ústavních činitelů. Vláda odmítla dle premiéra Andreje Babiše (ANO) poskytnout Vystrčilovi letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Ten odmítnutí vládního letounu považuje za podraz a nůž do zad doprovodu z řad podnikatelů a zástupců vědy a kultury. Je proto připraven se přepravit linkovým spojem. Opoziční TOP 09 vyzvala v úterý vládu, aby Vystrčilovi cestu speciálem s podnikateli a investory umožnila.
Česko má poprvé data o očkování v reálném čase. Ukazují, komu se vyplatí nejvíc

Nové údaje o počtu lidí nakažených respiračními nemocemi a těch, kteří byli očkovaní, ukazují podle ministerstva zdravotnictví, kde Česko ve vakcinaci selhává a které skupiny jsou nejméně chráněné. Podle dat klesá množství očkovaných nejvíc v těch nejvíce zranitelných skupinách.
Senátní výbory odmítly vládní regulaci cen pohonných hmot

Senát by měl podle svého hospodářského i ústavně-právního výboru zamítnout zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot, kterým chce koalice ANO, SPD a Motoristů nahradit cenové výměry ministerstva financí. Opozice návrhu vytýká nadbytečnost, obecnost a také to, že by regulace mohla platit až rok. Ve hře zůstávají i možné úpravy zákona, které opoziční zákonodárci chtějí předložit při jeho středečním schvalování v Senátu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) avizovala, že odmítne-li ve středu horní komora tento zákon, bude se jím sněmovna znovu zabývat v pátek.
Vláda zvýšila cenové stropy pohonných hmot pro středu

Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, ve středu o desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se oproti úterý zvýší o 48 haléřů na 41,34 koruny za litr, benzin bude možné prodávat za 41,07 koruny za litr, tedy o 43 haléřů dráž než v úterý. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo více než původně oznámených šest, řekl v úterý mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku. Kamenné obchody v tuzemsku výživu dočasně z prodeje stáhly, on-line supermarkety nikoliv.
Rozdělení peněz je třeba změnit, potřeby krajů se ale liší, říkají hejtmani

Současný systém přerozdělování peněz mezi kraji je zastaralý a nespravedlivý, kraje by měly najít shodu na návrhu, který předloží vládě, shodli se v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským hejtmani Pardubického kraje Martin Netolický (MY) a Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Vláda návrh změn, jenž měl zvýšit podíl krajů na daních a upravit kritéria přerozdělování a který podal Pardubický kraj, odmítla. Dle premiéra Andreje Babiše (ANO) by debata měla proběhnout právě až ve chvíli, kdy se kraje shodnou na společném návrhu.
