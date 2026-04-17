V brněnském studiu ČT vznikl stávkový výbor v reakci na návrh zákona

V brněnském studiu České televize (ČT) vznikl v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby stávkový výbor. Podle členů výboru návrh ohrožuje existenci televizních studií v Brně a v Ostravě, uvedl předseda výboru Jan Havlík. Návrh se totiž o nich vůbec nezmiňuje. Stávkový výbor má nyní jedenáct členů, podle Havlíka situaci sleduje a je připraven činit další kroky k obraně veřejnoprávního média.
Odborové organizace ČT a Českého rozhlasu (ČRo) aktivovaly stávkové výbory většinou na konci března, když předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) mluvil o chystaném zrušení povinnosti platit poplatky některými skupinami poplatníků. Teď v úterý ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) společně s dalšími představiteli vládní koalice představil zákon týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků, peníze mají jít od příštího roku ze státního rozpočtu.
„Návrh zákona odmítáme. Chybí v něm zákonná opora pro existenci regionálních televizních studií. Zveřejněný návrh převést financování ČT a ČRo pod státní rozpočet bez ústavních pojistek považujeme za likvidaci médií veřejné služby,“ uvedl Havlík. Nyní zákon o České televizi výslovně stanoví, že součástí ČT jsou Televizní studio Brno a studio Ostrava.
„V současnosti je na programu stávkového výboru v Praze – v úterý – zda vyhlásit stávkovou pohotovost. Pouze v Brně byl stávkový výbor ustanoven až dnes (v pátek),“ uvedl předseda Nezávislé odborové organizace ČT v Praze Vlastimil Vojtěch.
Změna financování
Návrh zákona o médiích veřejné služby vznikl na základě programového prohlášení vlády, která chce ukončit financování obou institucí poplatky. Místo toho mají být placeny ze státního rozpočtu. Pro příští rok počítá návrh s výrazným snížením jejich rozpočtu oproti letošku. Má jít o návrat k rozpočtu, který měla média před zvýšením koncesionářských poplatků. Ty jsou vyšší od loňského května.
Klempíř v úterý řekl, že příští rok má ČT dostat 5,74 miliardy korun – tedy o přibližně miliardu méně, než by měla letos vybrat od poplatníků. Rozhlas má obdržet od státu 2,07 miliardy, tento rok má získat z poplatků o čtyři sta milionů víc. Platba má být podle návrhu každoročně valorizovaná o inflaci, nejvýše však o pět procent.
Vedení ČT a ČRo před změnou financování varují, sněmovní opozice hovoří o likvidaci obou médií. Koalice věří, že i s přihlédnutím k délce legislativního procesu a chystaným obstrukcím opozice stihne přijmout zákon tak, aby platil od začátku příštího roku.
Vládní návrh podle Klempíře definuje veřejnoprávní poslání obou médií, které má být zaměřené na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a plnění vzdělávací funkce. Na třetím místě má být tvorba zábavních pořadů.
Obě média mají zůstat samostatná, na jejich fungování mají stejně jako dosud dohlížet rady. Nemění se ani nic na nominaci radních různými organizacemi a spolky a jejich volbě poslanci a senátory, což podle Klempíře zajistí veřejnou kontrolu. Zákon zároveň stanoví, že veřejnoprávní média nebudou podléhat žádnému státnímu ani politickému subjektu.