V brněnském studiu ČT vznikl stávkový výbor v reakci na návrh zákona


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

V brněnském studiu České televize (ČT) vznikl v reakci na vládní návrh zákona o médiích veřejné služby stávkový výbor. Podle členů výboru návrh ohrožuje existenci televizních studií v Brně a v Ostravě, uvedl předseda výboru Jan Havlík. Návrh se totiž o nich vůbec nezmiňuje. Stávkový výbor má nyní jedenáct členů, podle Havlíka situaci sleduje a je připraven činit další kroky k obraně veřejnoprávního média.

Odborové organizace ČT a Českého rozhlasu (ČRo) aktivovaly stávkové výbory většinou na konci března, když předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) mluvil o chystaném zrušení povinnosti platit poplatky některými skupinami poplatníků. Teď v úterý ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) společně s dalšími představiteli vládní koalice představil zákon týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků, peníze mají jít od příštího roku ze státního rozpočtu.

„Návrh zákona odmítáme. Chybí v něm zákonná opora pro existenci regionálních televizních studií. Zveřejněný návrh převést financování ČT a ČRo pod státní rozpočet bez ústavních pojistek považujeme za likvidaci médií veřejné služby,“ uvedl Havlík. Nyní zákon o České televizi výslovně stanoví, že součástí ČT jsou Televizní studio Brno a studio Ostrava.

„V současnosti je na programu stávkového výboru v Praze – v úterý – zda vyhlásit stávkovou pohotovost. Pouze v Brně byl stávkový výbor ustanoven až dnes (v pátek),“ uvedl předseda Nezávislé odborové organizace ČT v Praze Vlastimil Vojtěch.

Změna financování

Návrh zákona o médiích veřejné služby vznikl na základě programového prohlášení vlády, která chce ukončit financování obou institucí poplatky. Místo toho mají být placeny ze státního rozpočtu. Pro příští rok počítá návrh s výrazným snížením jejich rozpočtu oproti letošku. Má jít o návrat k rozpočtu, který měla média před zvýšením koncesionářských poplatků. Ty jsou vyšší od loňského května.

Klempíř v úterý řekl, že příští rok má ČT dostat 5,74 miliardy korun – tedy o přibližně miliardu méně, než by měla letos vybrat od poplatníků. Rozhlas má obdržet od státu 2,07 miliardy, tento rok má získat z poplatků o čtyři sta milionů víc. Platba má být podle návrhu každoročně valorizovaná o inflaci, nejvýše však o pět procent.

Vedení ČT a ČRo před změnou financování varují, sněmovní opozice hovoří o likvidaci obou médií. Koalice věří, že i s přihlédnutím k délce legislativního procesu a chystaným obstrukcím opozice stihne přijmout zákon tak, aby platil od začátku příštího roku.

Vládní návrh podle Klempíře definuje veřejnoprávní poslání obou médií, které má být zaměřené na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a plnění vzdělávací funkce. Na třetím místě má být tvorba zábavních pořadů.

Obě média mají zůstat samostatná, na jejich fungování mají stejně jako dosud dohlížet rady. Nemění se ani nic na nominaci radních různými organizacemi a spolky a jejich volbě poslanci a senátory, což podle Klempíře zajistí veřejnou kontrolu. Zákon zároveň stanoví, že veřejnoprávní média nebudou podléhat žádnému státnímu ani politickému subjektu.

VideoPřed 70 lety přišel na trh první videorekordér

Před 70 lety se začaly používat k záznamu obrazu dvoupalcové, zhruba pět centimetrů široké magnetické pásky. Na trh tehdy přišel první videorekordér. Vynalezla ho americká firma Ampex. Technologie byla určená hlavně pro televizní stanice, časem se ale dostala i do domácností. Přístroj výrazně zjednodušil záznam televizního vysílání. Do té doby se totiž živě vysílané pořady mohly zachycovat jen ve speciálním zařízení na tradiční filmový pás. V polovině šedesátých let se první studiové videorekordéry dostaly i do Československé televize. O podrobnostech této technologie hovořil v 90' ČT24 dramaturg a scénárista filmu Králové videa Petr „Hrošík“ Svoboda. Pořadem provázeli Mariana Novotná a Daniel Takáč.
BBC propustí přes desetinu zaměstnanců, zruší až dva tisíce míst

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců, informovala ve středu na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
Nerudová se kvůli změnám ve financování ČT a ČRo obrátila na Evropskou komisi

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla europoslankyně v ČT. České republice můžou podle ní hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz. Vládní návrh financovat veřejnoprávní média místo poplatků ze státního rozpočtu v úterý představili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Zrušením poplatků kabinet plní program, namítl premiér Andrej Babiš (ANO). Plánované obstrukce nechápe.
Slovenští herci odříkají spolupráci s veřejnoprávní stanicí. Ta mluví o polarizaci

Ve slovenské kultuře pokračuje napětí. Někteří herci se rozhodli nespolupracovat s tamní veřejnoprávní televizí a rozhlasem, vedení stanice hovoří o zbytečném polarizování společnosti. Přetrvávají také výhrady části umělců vůči ministerstvu kultury v čele s Martinou Šimkovičovou. Kritika se dotýká možné cenzury, změn v podpoře umění i personálních čistek.
