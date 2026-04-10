Klempíř: Sloučení České televize a rozhlasu se nechystá, poplatky se zruší


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo kultury v připravovaném zákoně počítá s tím, že se zruší měsíční poplatky, které za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) platí občané a firmy. Dosavadní způsob financování nahradí platby ze státního rozpočtu včetně mechanismu, který zajistí valorizaci a dostatečnou předvídatelnost. O sloučení ČT a ČRo se neuvažuje, sdělil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) po pátečním setkání s řediteli obou veřejnoprávních médií Hynkem Chudárkem a René Zavoralem, kteří chtějí zachovat současný systém poplatků.

Ministr uvedl, že ředitelům představil hlavní teze nového zákona se čtyřmi klíčovými body. „Obě média zůstávají samostatná a o jejich sloučení se neuvažuje. Koncesionářské poplatky se ruší a budou nahrazeny platbou ze státního rozpočtu. Zákon zavádí mechanismus, který zajistí valorizaci financování a dostatečnou předvídatelnost. Kontrolu nad fungováním médií budou i nadále vykonávat mediální rady,“ podotkl Klempíř.

Jakmile návrh zákona schválí koaliční rada, pošle ho ministerstvo do standardního legislativního procesu, dodal ministr. S oběma řediteli se dohodl na častějším kontaktu, aby mohli průběžně probírat detaily připravovaného zákona.

Ředitel ČRo Zavoral po schůzce novinářům řekl, že záměr vládní koalice převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet jemu i vedení rozhlasu vadí, protože stávající poplatkový systém podle něj funguje. „Pan ministr nastínil obrysy, jak by mohlo vypadat financování médií veřejné služby v následujícím období. Pro mě nejsou ty informace úplně nečekané, ale musím je probrat ještě s kolegy z vedení Českého rozhlasu. Myslím si, že celý navrhovaný systém je špatně, ale věřím, že třeba ještě mohou naše argumenty obstát,“ prohlásil.

Klempíř podle Zavorala pracuje na vládním řešení převodu financování na rozpočet, a nikoliv na poslaneckém návrhu, který před nedávnem představil předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ten počítal s mezikrokem, kdy by už v polovině roku odpustil poplatky seniorům nad 75 let, nezaopatřeným mladým lidem do 26 let nebo firmám. Další představitelé koalice ale posléze uvedli, že chystaný poslanecký návrh ještě není konečný.

Otázka rozpočtu médií

Ředitel ČT Chudárek v tiskové zprávě uvedl, že se na jednání s Klempířem dohodl na tom, že o financování veřejnoprávních médií budou dál jednat v širší pracovní skupině, v níž budou zastoupeni odborníci ČT, ČRo a ministerstva kultury. Management ČT podle něj dál dává přednost zachování poplatků.

„Zásadní pro nás je nejen forma, ale také výše rozpočtu v takové výši, abychom byli schopní poskytovat veřejnou službu jako doposud, dostát všem smluvním závazkům a plnit schválené dlouhodobé pětileté plány,“ sdělil Chudárek. Klempíř podle něj dal najevo, že ministerstvo chce změny financování, nikoliv změny, které by omezovaly nezávislost veřejnoprávních médií.

ČT spočítala, že v případě letošní úpravy, kterou zmínil Okamura, by přišla na výběru poplatků o 2,1 miliardy korun, tedy o třetinu příjmů. V případě deklarovaného návratu objemu financí před loňské zvýšení poplatku ze 135 na 150 korun by šlo o zhruba 850 milionů. I to by ale podle Chudárka znamenalo omezení výroby a propouštění.

ČRo vyčíslil výpadek příjmů v případě prosazení Okamurova návrhu na zhruba 800 milionů korun, tedy třetinu rozpočtu. Zavoral i Chudárek označili návrh za likvidační. Argumentují mimo jiné smluvními závazky nebo nutností dodržování memorand o veřejné službě, která oběma médiím ukládají povinnosti udržovat rozsah tvorby a investic v dalších pěti letech.

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo. Schválení půjčky ocenil premiér Andrej Babiš (ANO).
12:29Aktualizovánopřed 14 mminutami

Paliva o víkendu mírně zdraží, stát zvýšil cenové stropy

Paliva o víkendu mírně zdraží, stát zvýšil cenové stropy pro sobotu, neděli a pondělí. Nafta zdraží o 70 haléřů na 45,90 koruny za litr, benzin o 18 haléřů na 41,95 koruny za litr. V pátek nafta na čerpacích stanicích podle předchozího rozhodnutí kabinetu výrazně zlevnila. Na mnohých místech ji prodejci nabízeli za 45,20 koruny za litr, tedy za maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financí. Ceny benzinu jsou u pump většinou nižší než cenový strop, který činí 41,77 koruny za litr.
10:25Aktualizovánopřed 33 mminutami

Sníh komplikoval dopravu na Karlovarsku, k nehodám došlo i v Plzeňském kraji

Sněžení v Karlovarském kraji zkomplikovalo dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů blokovala kolona vozidel průjezd, silnice byla několik desítek minut neprůjezdná. Sníh napadl také v Plzeňském kraji, na mokrých vozovkách se stalo několik nehod. Podle policie jich ale nebylo nijak výrazně vyšší množství.
10:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zemřela Helena Vovsová, která pomáhala Židům pracujícím pro Heydricha

Zemřela Helena Vovsová, která za druhé světové války pomáhala zajatým Židům pracujícím pro rodinu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na facebooku o tom informovala organizace Paměť národa. Podle webu organizace žena zemřela v pondělí 6. dubna, dožila se sta let.
před 3 hhodinami

Nejsou to pěstouni, přesto mění dětem život. Hostitelů je málo

Nadační fond Spoluživot hledá nové hostitele pro děti z dětských domovů. Hostitelská péče je málo známou alternativou k náhradní rodinné péči. Na rozdíl od adopce či pěstounství dítě nepřichází do nového domova na každodenní bydlení. Hostitel se nestává náhradním rodičem, ale nabízí možnost trávit společný čas a navázat dlouhodobý vztah. V dětských domovech v Česku žije přes čtyři tisíce dětí.
před 3 hhodinami

Nezaměstnanost v březnu klesla na pět procent

Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla proti únoru o dvě desetiny procentního bodu na rovných pět procent, vyplývá z čerstvě zveřejněných údajů Úřadu práce ČR. Lidí bez práce ubylo o 9367, úřady evidovaly ke konci měsíce 372 338 uchazečů o zaměstnání. Počet volných míst stoupl o 1840, úřady nabízely 91 545 pracovních pozic.
10:13Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Uměle vytvořený problém, říká ke sporu ohledně účasti na summitu NATO Kysela

Ani ministr zahraničí, ani vláda nemůže bránit běžnému vystupování prezidenta navenek, řekl v Událostech, komentářích ústavní právník Aleš Gerloch. V případě otázky, kdo Česko zastoupí na summitu NATO, se podle něj ovšem jedná o jiný případ, protože jde o mezinárodní organizaci a zastupování vlády v ní. „Vystřídali jsme řadu premiérů a prezidentů a víceméně to fungovalo, takže kdybychom ten problém uměle nevytvořili, (...) tak ho nemusíme řešit,“ říká ústavní právník Jan Kysela. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
před 6 hhodinami
