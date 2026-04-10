Klempíř: Sloučení České televize a rozhlasu se nechystá, poplatky se zruší

Ministerstvo kultury v připravovaném zákoně počítá s tím, že se zruší měsíční poplatky, které za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) platí občané a firmy. Dosavadní způsob financování nahradí platby ze státního rozpočtu včetně mechanismu, který zajistí valorizaci a dostatečnou předvídatelnost. O sloučení ČT a ČRo se neuvažuje, sdělil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) po pátečním setkání s řediteli obou veřejnoprávních médií Hynkem Chudárkem a René Zavoralem, kteří chtějí zachovat současný systém poplatků.
Ministr uvedl, že ředitelům představil hlavní teze nového zákona se čtyřmi klíčovými body. „Obě média zůstávají samostatná a o jejich sloučení se neuvažuje. Koncesionářské poplatky se ruší a budou nahrazeny platbou ze státního rozpočtu. Zákon zavádí mechanismus, který zajistí valorizaci financování a dostatečnou předvídatelnost. Kontrolu nad fungováním médií budou i nadále vykonávat mediální rady,“ podotkl Klempíř.
Jakmile návrh zákona schválí koaliční rada, pošle ho ministerstvo do standardního legislativního procesu, dodal ministr. S oběma řediteli se dohodl na častějším kontaktu, aby mohli průběžně probírat detaily připravovaného zákona.
Ředitel ČRo Zavoral po schůzce novinářům řekl, že záměr vládní koalice převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet jemu i vedení rozhlasu vadí, protože stávající poplatkový systém podle něj funguje. „Pan ministr nastínil obrysy, jak by mohlo vypadat financování médií veřejné služby v následujícím období. Pro mě nejsou ty informace úplně nečekané, ale musím je probrat ještě s kolegy z vedení Českého rozhlasu. Myslím si, že celý navrhovaný systém je špatně, ale věřím, že třeba ještě mohou naše argumenty obstát,“ prohlásil.
Klempíř podle Zavorala pracuje na vládním řešení převodu financování na rozpočet, a nikoliv na poslaneckém návrhu, který před nedávnem představil předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ten počítal s mezikrokem, kdy by už v polovině roku odpustil poplatky seniorům nad 75 let, nezaopatřeným mladým lidem do 26 let nebo firmám. Další představitelé koalice ale posléze uvedli, že chystaný poslanecký návrh ještě není konečný.
Otázka rozpočtu médií
Ředitel ČT Chudárek v tiskové zprávě uvedl, že se na jednání s Klempířem dohodl na tom, že o financování veřejnoprávních médií budou dál jednat v širší pracovní skupině, v níž budou zastoupeni odborníci ČT, ČRo a ministerstva kultury. Management ČT podle něj dál dává přednost zachování poplatků.
„Zásadní pro nás je nejen forma, ale také výše rozpočtu v takové výši, abychom byli schopní poskytovat veřejnou službu jako doposud, dostát všem smluvním závazkům a plnit schválené dlouhodobé pětileté plány,“ sdělil Chudárek. Klempíř podle něj dal najevo, že ministerstvo chce změny financování, nikoliv změny, které by omezovaly nezávislost veřejnoprávních médií.
ČT spočítala, že v případě letošní úpravy, kterou zmínil Okamura, by přišla na výběru poplatků o 2,1 miliardy korun, tedy o třetinu příjmů. V případě deklarovaného návratu objemu financí před loňské zvýšení poplatku ze 135 na 150 korun by šlo o zhruba 850 milionů. I to by ale podle Chudárka znamenalo omezení výroby a propouštění.
ČRo vyčíslil výpadek příjmů v případě prosazení Okamurova návrhu na zhruba 800 milionů korun, tedy třetinu rozpočtu. Zavoral i Chudárek označili návrh za likvidační. Argumentují mimo jiné smluvními závazky nebo nutností dodržování memorand o veřejné službě, která oběma médiím ukládají povinnosti udržovat rozsah tvorby a investic v dalších pěti letech.