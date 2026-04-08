Rada ČT se ohradila proti výrokům o nekontrolovaném hospodaření televize


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Rada České televize se ve středu důrazně ohradila proti tvrzení, že hospodaření ČT není pod kontrolou a že má televize dostatek rezerv k udržení nynějšího rozsahu výroby v případě návratu k výši příjmů z roku 2024 před zvýšením poplatků, o kterém uvažuje vládní koalice. Vyplývá to z usnesení radních. Proti hlasovali Pavel Matocha a Luboš Veselý, kterým končí mandát a o členství se znovu ucházejí.

Pochybnosti o kontrole hospodaření veřejnoprávních médií zmínil v tisku ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Radní uvedli, že hospodaření ČT prověřuje profesionální audit na úrovni velkých firem a zároveň je pod drobnohledem Rady ČT s odborným servisem dozorčí komise. Detailní zprávy schvalují Poslanecká sněmovna a Senát.

Rada zároveň odmítla tvrzení, že ČT má dostatek rezervních prostředků a že k udržení současného rozsahu výroby jí stačí rozpočet z roku 2024. Návratem do roku 2024 nebo před něj by ČT nebyla schopná plnit závazky memoranda a zákona o ČT. Zároveň vyzvala politiky k nastavení podmínek, aby ČT mohla ve své činnosti vycházet z transparentních, přiměřených a předvídatelných principů.

Koaliční poslanci podle dva týdny starého vyjádření předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury chystají návrh novely zákona, který od července oprostí od placení televizních a rozhlasových poplatků seniory nad 75 let, nezaopatřené do 26 let, zdravotně postižené a také firmy. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) ale nešlo o konečný návrh a výsledkem změny by měl být návrat rozpočtu ČT do roku 2024.

Schůzky s Klempířem

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek by se měl v pátek dopoledne s Klempířem sejít. Jednat by měli o budoucím financování ČT. Radním šéf veřejnoprávní televize ve středu řekl, že neví, jaký návrh financování médií veřejné služby mu ministr kultury přednese.

S Klempířem se v pátek na samostatné schůzce sejde také ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral, sdělila mluvčí rozhlasu Lidija Erlebachová. Tématem bude rovněž financování médií veřejné služby.

Chudárek ve středu uvedl, že návrat financování ČT do roku 2024 před schválením velké mediální novely, která zvýšila TV poplatek ze 135 na 150 korun, by znamenal pro ČT výpadek příjmů zhruba 850 milionů korun. V případě návrhu zveřejněného Okamurou vyčíslil výpadek na 2,1 miliardy korun, tedy třetinu příjmů z poplatků.

Dlouhodobé závazky

Podle Chudárka má ČT nasmlouvanou výrobu na několik let dopředu, aby dostála požadavkům memoranda, které loni televize na pět let uzavřela s ministerstvem kultury. „Znamenalo by to útlum výroby a propuštění lidí. Muselo by dojít k ukončení memoranda,“ podotkl Chudárek. Memorandum mimo jiné určuje, že 30 procent vysílání musí tvořit vlastní tvorba, jaký podíl mají tvořit dokumentární nebo animované pořady nebo televizi zavazuje k investicím v určité výši.

Podle rozpočtu schváleného pro letošní rok by měla ČT hospodařit vyrovnaně s 8,5 miliardy korun, televizní poplatky by jí měly vynést 6,73 miliardy korun. U ČRo by v letošním rozpočtu s příjmy a výdaji 2,736 miliardy korun měly poplatky tvořit 90 procent. Před loňskou novelou získala média z poplatků zhruba o miliardu korun méně.

Nevládní organizace obhajující svobodu tisku a médií Reportéři bez hranic (RSF) ve středu uvedla, že plán české vlády na konec poplatků hrozí narušením nezávislosti veřejnoprávních médií v zemi. „Vyzýváme ministra kultury a vládní většinu, aby před provedením jakýchkoli legislativních změn poskytly dostatek času na konzultace s odborníky a veřejnou debatu za účasti všech relevantních zainteresovaných stran,“ uvedl šéf pražské pobočky RSF Pavol Szalai.

Za manipulace se zakázkami v CzechTourism uložil soud exmanažerovi podmínku

Pražský městský soud uložil bývalému manažerovi agentury CzechTourism Aleši Pangrácovi za ovlivňování zakázek tříletý podmíněný trest, půlmilionový peněžitý trest a desetiletý zákaz činnosti. Muž má také ve zkušební době uhradit škodu, kterou trestní senát vyčíslil na 5,2 milionu korun. Verdikt není pravomocný, exmanažer od počátku vinu odmítá. Při hlavním líčení uvedl, že nemohl sám svévolně rozhodovat o přidělování zakázek v agentuře ani do procesu zasahovat.
Ruští hackeři, proti nimž zasáhla vojenská rozvědka, ovládli podle NÚKIB routery

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU a která přes routery prováděla kybernetické útoky na státní a další organizace v tuzemsku i zahraničí. Operaci vedl americký úřad FBI a jejím cílem bylo odebrat útočníkům přístup k napadeným zařízením a ty následně zabezpečit.
Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). MPO poskytuje policii maximální součinnost, věc nelze nyní komentovat, uvedla mluvčí úřadu.
Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Od půlnoci z úterý na středu začala platit vládní opatření proti dalšímu prudkému zdražování pohonných hmot v Česku. Jejich součástí je stanovení maximální ceny paliv, kterou ministerstvo financí pro středu stanovilo na 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se tomu přizpůsobují. Platí rovněž strop na marže obchodníků s palivy.
Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka. Rozhodla se pro domácí porod koncem pánevním i přes varování lékařů. Dítě utrpělo těžké poškození mozku a po několika týdnech v nemocnici zemřelo.
Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence

Zlepšuje se snaha o včasný záchyt jedné z nejagresivnějších chorob, kterou je rakovina slinivky. Ročně jí v Česku onemocní na 2700 lidí. Dalších pěti let se dožívají jen jednotky procent pacientů. Od června začnou praktičtí lékaři oslovovat k preventivnímu vyšetření nové pacienty s cukrovkou.
VideoZoologové vypustili v Plzni zachráněné netopýry do přírody

Netopýři zachránění pod střechou rekonstruované plzeňské školy se vrátili do přírody v rezervaci Kamenný rybník. Vypustili je tam zoologové s místními dětmi. Netopýři předtím strávili v záchranné stanici skoro čtyři měsíce. Zvířata dostala před svým vypuštěním najíst, netopýr zvládne sníst deset moučných červů denně. Pak se 140 netopýrů vydalo do přírody. I když v některých případech to šlo obtížněji, protože se potřebují před rozletem zahřát. Kamenný rybník poskytuje ideální podmínky. „Je tady jednak vodní hladina, takže netopýři tady budou mít dostatek příležitostí k lovu. Pak je tady les a tady kousek jsou i starší stromy, kde budou mít možnost úkrytů,“ vysvětlila zooložka Ivana Hradská.
