Rutte vyzval k rovnoměrné pomoci Ukrajině. Narazil na odpor, proti je i Česko


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Generální tajemník NATO Mark Rutte požádal spojence, aby na pomoc Ukrajině vyčlenili 0,25 procenta HDP. Snaží se tak zmírnit rostoucí napětí uvnitř Aliance ohledně nerovnoměrné pomoci Kyjevu, napsal server Politico. V pomoci zaostávají například některé státy z jihu Evropy. Návrh, který by znamenal uvolnění desítek miliard dolarů dodatečné pomoci, však narazil na odpor u části významných členů NATO. Proti se podle zdrojů ČTK vyslovila i Česká republika.

O určité vybalancování pomoci Ukrajině, aby se na ní velkou měrou nepodílelo jen několik zemí, se snažil už předchozí generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. V rámci příprav na nadcházející červencový summit NATO v Ankaře téma opět nadnesl i Rutte.

„Rutte a mnozí z nás chtějí zajistit, aby podpora Ukrajiny byla konzistentní a předvídatelná,“ citoval list Politico nejmenovaného diplomata NATO. Spravedlivou účast na pomoci často zmiňují zejména baltské země, které požadavek dávat Kyjevu 0,25 procenta HDP plní. Rovněž severské země, Nizozemsko a Polsko vynakládají na vojenskou pomoc Ukrajině vyšší podíl svého HDP než mnoho jiných spojenců, uvádí Kielský institut pro světové hospodářství (IfW).

Severské země podle institutu přispívají mnohem více, než by odpovídalo jejich podílu, velké země západní Evropy „v souladu s podílem“, zatímco jižní Evropa „zůstává malým dárcem“.

„Ty státy, které skutečně přispívají více, na to upozorňují pokaždé,“ uvedla minulý týden po jednání unijních ministrů obrany šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová. „A pokud se podíváme na čísla, je zřejmé, že břemeno není rozloženo rovnoměrně,“ dodala.

„Summit v Ankaře se zaměří především na Ukrajinu, na to, aby zůstala co nejsilnější,“ řekl nedávno Rutte. Vybalancování pomoci Kyjevu bude určitě tématem debaty, nicméně dosažení shody ohledně pevného závazku dávat na pomoc 0,25 procenta HDP se nepředpokládá. Na to by byla potřeba shoda 32 spojeneckých zemí.

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Rumunská stíhačka F-16 startující z Litvy v úterý sestřelila nad Estonskem dron zřejmě ukrajinského původu, sdělil estonský ministr obrany Hanno Pevkur zpravodajskému webu Delfi. Škody podle Pevkura nevznikly, po troskách dronu estonské úřady pátrají. Lotyšsko v úterý vyhlásilo kvůli dronu letecký poplach. Jedná se o nejnovější případy z řady narušení vzdušného prostoru v této zemi sousedící s Ruskem, uvedla agentura Reuters.
WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

Mezinárodní trestní soud (ICC) požádal o zatčení izraelského ministra financí Becalela Smotriče, uvedl v úterý na tiskové konferenci podle agentury Reuters a webu The Times of Israel (ToI) sám krajně pravicový člen izraelské vlády. Smotrič krok ICC označil za vyhlášení války, které jej nezviklá v přístupu k Palestincům. Ministr během bojů v Pásmu Gazy požadoval co nejtvrdší postup izraelské armády, dlouhodobě volá po anexi palestinských území a odmítá vznik palestinského státu.
Deficit 80 miliard dolarů a bankovní krize. Ukrajinská rozvědka zveřejnila interní ruské údaje

Ukrajinská zahraniční rozvědka získala nové interní ruské dokumenty hodnotící dopady války na ekonomiku země. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se je ruské úřady snaží utajit před mezinárodním společenstvím i vlastními obyvateli.
Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

Pouhých 60 kilometrů od Los Angeles vypukl rozsáhlý požár místních porostů, který se kvůli extrémnímu suchu a silnému větru šíří krajinou alarmující rychlostí. Úřady nařídily evakuaci tisíců obyvatel a do pohotovosti povolaly více než dvě stovky hasičů. Ti se za pomoci letadel a helikoptér snaží dostat plameny pod kontrolu a zabránit jejich dalšímu šíření pomocí speciálních zpomalovacích látek.
Si řekl Trumpovi, že by Putin mohl invaze na Ukrajinu litovat, píší FT

Ruský vládce Vladimir Putin by nakonec mohl invaze na Ukrajinu litovat. Podle listu Financial Times (FT) to minulý týden řekl čínský prezident Si Ťin-pching svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi během jeho návštěvy asijské země. Trump čínskému prezidentovi pak prý navrhl, aby společně s Putinem spolupracovali proti Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC).
Portugalsko má nejdelší průměrný trest odnětí svobody v Evropě

Podle údajů Rady Evropy, které byly v úterý zveřejněny ve zprávě analyzující stav vězeňské populace v roce 2024, je průměrná délka trestu odnětí svobody v Portugalsku 31,4 měsíce, což je nejdelší doba mezi evropskými zeměmi.
