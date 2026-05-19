Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky


Tuzemský fotbal zažil předminulý víkend dle mnohých své dno. Násilný závěr derby mezi Slavií a Spartou šokoval nejen fanoušky, ale i ty, kteří fotbal nesledují. Útoky radikálních příznivců Slavie vyšetřuje policie. Samotný klub už dostal pokutu a zákaz diváků na stadionu na čtyři zápasy. K ohrožení bezpečnosti došlo přesto, že podobné incidenty se odehrály už dříve. Jan Moláček pro Reportéry ČT zjišťoval, proč kluby nedokáží nebo nechtějí zajistit, aby na zápasech nebyla zakázána nebezpečná pyrotechnika a kde končí rivalita a začíná nenávist.

Ostuda, chaos, návrat fotbalu o dvacet let zpět – i tak znělo v minulých dnech hodnocení incidentu, který předčasně ukončil pražské derby. Padala a stále padá ale i závažnější otázka, a to ta, kdo může za to, že hráči i diváci čelili ohrožení.

„Většina fanoušků tam (na hřiště, pozn. red.) běžela opravdu v dobré víře, že slaví titul. A i ti (...), kteří tam dělali ty nejhorší věci, nevylučuji, že tam běželi v domnění, že už je konec zápasu. Nechci být alibista, ale neumím vyloučit ani to, že to přerušili cíleně, protože fanouškovské skupiny jsou trochu zvrácené. (...) Pro ně je někdy důležitější, aby byli vidět, více než sláva nebo prospěch klubu,“ uvedl vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Ondřej Škvor.

Zatím bez obvinění

„Do současné chvíle se nám podařilo ztotožnit několik desítek osob, číslo se blíží až ke stovce. Jsou to lidé, kteří se nám v drtivé většině přihlásili prostřednictvím linky 158 a uvedli, že jsou to právě oni, kteří se pohybovali na ploše hřiště,“ sdělila v pátek Reportérům ČT mluvčí Krajského ředitelství policie Praha Eva Kropáčová.

Kropáčová zároveň informovala, že do současné chvíle žádná konkrétní osoba obviněna nebyla. „Nicméně nemůžeme vyloučit, že se to v následujících dnech změní,“ podotkla.

„Někteří lidé byli údajně vtlačeni davem přímo na hrací plochu, ale samozřejmě bylo zcela jasné, že se tam vrhli i lidé, kteří chtěli páchat protiprávní jednání, což je vidět i z těch daných kamerových záznamů, kdy světlice vhazovali přímo do té části, kde seděli hostí,“ popsala incident Kropáčová.

Světlice mohou způsobit poranění očí, popáleniny nekrytých částí těla a případně i zahoření oděvů osob, na něž je pyrotechnika vrhána, sdělil zdravotnický záchranář ZZS Praha Ondřej Šedivka. „Může dojít i k vyvolání davové psychózy a při opouštění tribun může docházet k úrazům horní, dolní končetiny,“ doplnil Šedivka s tím, že je téměř zázrak, že se při květnovém incidentu nestalo nic vážnějšího.

Zakázaná pyrotechnika

Přinesení pyrotechniky na stadion je přestupkem, informovala sportovní právnička Markéta Vochoska Haindlová.

„Kluby se obecně dušují, že s tím nemají nic společného,“ uvedl Škvor k tomu, jak se pyrotechnika na sportoviště dostává. „Myslím si, že minimálně v některých případech mají – a Slavii bych do toho asi zahrnul. Je to moje spekulace, že to bylo s vědomím klubu. Ne že by jim otevřeli bránu a jelo tam auto s ‚rachejtlemi‘, ale jsou tam různí subdodavatelé, kteří tam těmi auty jezdí, a ti to asi na stadion dotlačit umí,“ doplnil.

„To, že je něco zakázané, neznamená, že se to neděje. (...) Pyrotechnika se na stadion dostat může,“ podotkl fanoušek Slavie a fotbalový podcaster Franz Vosecký.

Tvrdík: Pyrotechnice na stadionech nelze zabránit

Předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík vyloučil, že by klub v dostávání pyrotechniky na stadion pomáhal. „Bohužel v Česku, ale ani nikde v Evropě, neexistuje řešení, jak zabránit vstupu pyrotechniky na stadion,“ řekl Tvrdík. Reportéři ČT však upozornili na to, že Slavia slibuje, že si na jejím stadionu už nikdo pyrotechniku nezapálí.

„My jsme v této chvíli v situaci, ke které nepřistoupil nikdo jiný, že jsme Tribunu Sever dočasně uzavřeli, a budeme hledat takové řešení, abychom to zvládli. To řešení bude extrémní,“ slibuje Tvrdík.

„Samotný klub nás nepožádal o součinnost, nicméně policie reagovala na danou situaci z vlastní iniciativy a vzhledem k tomu, že byl ohrožen život a zdraví osob, tak jsme zasáhli,“ informovala Kropáčová.

Nenávist k soupeři

„Je to strašné, samozřejmě s tím nesouhlasím,“ řekl k incidentu fanoušek Slavie Adam. „Nebudu se tajit tím, že mám nenávist ke Spartě. Tohle ale na fotbal nepatří,“ dodal.

Škvor se domnívá, že Tribuna Sever je prostředí, kde „nenávist v nějakém procentu obsažena je a v souvislosti se zápasem a vypjatými okamžiky se samozřejmě prohlubuje“.

V obchodě Tribuny Sever se pak navíc prodávají placky, samolepky a trička s nápisem „Smrt Spartě“. „Klub nemá žádné nástroje, jak vstupovat do sortimentu, který si prodává ve své vlastní prodejně mimo prostory fotbalového klubu Slavia Praha,“ poznamenal Tvrdík. Na otázku Reportérů ČT, zda se ztotožňuje s nápisem na předmětech odpověděl, že se „neztotožňuje ani s pokřiky soupeřů typu Jude Slavia“.

Nálepky, trička a další předměty s hesly nenávistnými vůči soupeři nebo propagující pyrotechniku na tribunách se ale prodávají i v kamenném obchodě přímo za slavistickým stadionem.

Předseda spolku a provozovatel obchodu Tribuna Sever Václav Praský neví, zda má klub o tomto obchodě povědomí. Lidé však dle něj produkty kupují.

„Sám jsem ten pokřik (Smrt Spartě, pozn. red.) asi mnohokrát i zakřičel. Úplně chápu, že pro běžnou populaci to může být za hranou, to uznávám. Možná i já se sám snažím projít nějakou sebereflexí, jestli to není moc, ale prostě fotbal je opravdu srovnatelný s nějakým náboženstvím,“ sdělil fanoušek Slavie a podcaster Vosecký.

„Lze to považovat za nějakou formu nadsázky, ale určitě by to z mého pohledu asi v pořádku nemělo být,“ uvedla k tématu nenávistných hesel právnička Vochoska Haindlová.

Praský se později k ohrožení diváků, na které během incidentu létaly světlice, odmítl vyjádřit.

Podle Škvora má klub vědět, kde se nachází určitá mez, a Slavia v tomto ustupovala. „To (derby, pozn. red.) splňovalo parametry mimořádně rizikového zápasu. A přesto Slavia vsadila na to, jak říkal pan Tvrdík – ‚věřili jsme ve svět fotbalu bez plotů, násilí, házení světlicemi, přelézání plotů nezákonného nebo neorganizovaného vniknutí na hřiště‘. Víra je fajn, ale rizika se musí zvažovat a ta zvážená dobře nebyla,“ míní Škvor.

Tvrdík odpovědnost za incident vyvodit nechtěl.

„Říká se, že na všem zlém je něco dobré. Zde já vůbec to dobré aktuálně nevidím. Je to takové dno, které nikdo nečekal,“ uzavřel Vosecký.

Rutte vyzval k rovnoměrné pomoci Ukrajině. Narazil na odpor, proti je i Česko

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit.
Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

V pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se osmnáct lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Autobus podle policie vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu nehody vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu. Ulice byla zhruba tři hodiny neprůjezdná pro osobní dopravu a místo tramvají v daném úseku jezdily autobusy.
Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z holdingu Agrofert. Od 9. prosince 2025, kdy prezident Petr Pavel jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem, byly pozastavené. Fond o tom informoval v tiskové zprávě. Babiš byl vlastníkem Agrofertu, v únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu.
Český diplomat zahynul v chilských Andách

Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to server iDNES.cz. Čech se při výstupu na jeden z horských vrcholů zranil a nemohl pokračovat. Svou polohu telefonicky oznámil manželce, ale záchranáři našli jeho tělo.
VideoNikotinové sáčky představují pro teenagery vážné riziko, upozorňuje expertka

Nenápadné bílé polštářky, které se dávají mezi ret a dáseň. Nikotinové sáčky neobsahují sice další škodliviny tak jako cigarety, mají v sobě ale vysoce návykový nikotin a jsou čím dál tím populárnější i mezi dospívajícími. Na ně navíc cílí reklama výrobců a jejich tržby celosvětově rostou, upozorňuje Světová zdravotnická organizace. Nikotin je velmi návykový a zejména u dospívajících je vážně rizikovým faktorem v jejich dalším vývoji, uvedla vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu Anna Niklová. U dospívajících může nikotin podle ní narušit vývoj mozku, a ovlivnit tak pozornost a schopnost učení a způsobit i nervozitu. Kolem 160 zemí světa navíc nikotinové sáčky bez obsahu tabáku vůbec nereguluje zákonem, v Česku vyhláška prošla v roce 2023. Zakázala například jejich prodej nezletilým a omezila obsah nikotinu v jednom sáčku na množství, které zhruba odpovídá jedné cigaretě.
Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích

Ministerstvo financí (MF) požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů, uvedlo MF v připomínkách, které k zákonu vzneslo. Upozornilo také, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) měly dostávat peníze.
VideoPutin rozumí jedině síle, řekl Benda. Macinka doufá ve větší zapojení USA

„(Ruský vládce Vladimir) Putin rozumí jedině síle. Pokud nebude zahnán do kouta, tak nebude jednat. Proto se nejspíš (americký prezident Donald) Trump momentálně soustředí na jiné konflikty než na válku na Ukrajině. (...) Evropa nemá tak cynické vyjednavače, aby zvládala tato jednání ve stylu perského tržiště s notoricky lhajícím Putinem,“ sdělil v Událostech, komentářích člen sněmovního zahraničního výboru Marek Benda (ODS). „Nemyslím si, že je v dohledné době možné, že by Putin mohl být někam zatlačen. Pokud bude válka v současném stavu pokračovat, tak se zahnání do kouta nedočkáme. Doufám ve větší zapojení Američanů do jednání,“ řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Hosté dále probrali nového náčelníka generálního štábu a stav NATO. Diskusi moderovala Tereza Řezníčková.
