Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky

Tuzemský fotbal zažil předminulý víkend dle mnohých své dno. Násilný závěr derby mezi Slavií a Spartou šokoval nejen fanoušky, ale i ty, kteří fotbal nesledují. Útoky radikálních příznivců Slavie vyšetřuje policie. Samotný klub už dostal pokutu a zákaz diváků na stadionu na čtyři zápasy. K ohrožení bezpečnosti došlo přesto, že podobné incidenty se odehrály už dříve. Jan Moláček pro Reportéry ČT zjišťoval, proč kluby nedokáží nebo nechtějí zajistit, aby na zápasech nebyla zakázána nebezpečná pyrotechnika a kde končí rivalita a začíná nenávist.
Ostuda, chaos, návrat fotbalu o dvacet let zpět – i tak znělo v minulých dnech hodnocení incidentu, který předčasně ukončil pražské derby. Padala a stále padá ale i závažnější otázka, a to ta, kdo může za to, že hráči i diváci čelili ohrožení.
„Většina fanoušků tam (na hřiště, pozn. red.) běžela opravdu v dobré víře, že slaví titul. A i ti (...), kteří tam dělali ty nejhorší věci, nevylučuji, že tam běželi v domnění, že už je konec zápasu. Nechci být alibista, ale neumím vyloučit ani to, že to přerušili cíleně, protože fanouškovské skupiny jsou trochu zvrácené. (...) Pro ně je někdy důležitější, aby byli vidět, více než sláva nebo prospěch klubu,“ uvedl vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Ondřej Škvor.
Zatím bez obvinění
„Do současné chvíle se nám podařilo ztotožnit několik desítek osob, číslo se blíží až ke stovce. Jsou to lidé, kteří se nám v drtivé většině přihlásili prostřednictvím linky 158 a uvedli, že jsou to právě oni, kteří se pohybovali na ploše hřiště,“ sdělila v pátek Reportérům ČT mluvčí Krajského ředitelství policie Praha Eva Kropáčová.
Kropáčová zároveň informovala, že do současné chvíle žádná konkrétní osoba obviněna nebyla. „Nicméně nemůžeme vyloučit, že se to v následujících dnech změní,“ podotkla.
„Někteří lidé byli údajně vtlačeni davem přímo na hrací plochu, ale samozřejmě bylo zcela jasné, že se tam vrhli i lidé, kteří chtěli páchat protiprávní jednání, což je vidět i z těch daných kamerových záznamů, kdy světlice vhazovali přímo do té části, kde seděli hostí,“ popsala incident Kropáčová.
Světlice mohou způsobit poranění očí, popáleniny nekrytých částí těla a případně i zahoření oděvů osob, na něž je pyrotechnika vrhána, sdělil zdravotnický záchranář ZZS Praha Ondřej Šedivka. „Může dojít i k vyvolání davové psychózy a při opouštění tribun může docházet k úrazům horní, dolní končetiny,“ doplnil Šedivka s tím, že je téměř zázrak, že se při květnovém incidentu nestalo nic vážnějšího.
Zakázaná pyrotechnika
Přinesení pyrotechniky na stadion je přestupkem, informovala sportovní právnička Markéta Vochoska Haindlová.
„Kluby se obecně dušují, že s tím nemají nic společného,“ uvedl Škvor k tomu, jak se pyrotechnika na sportoviště dostává. „Myslím si, že minimálně v některých případech mají – a Slavii bych do toho asi zahrnul. Je to moje spekulace, že to bylo s vědomím klubu. Ne že by jim otevřeli bránu a jelo tam auto s ‚rachejtlemi‘, ale jsou tam různí subdodavatelé, kteří tam těmi auty jezdí, a ti to asi na stadion dotlačit umí,“ doplnil.
„To, že je něco zakázané, neznamená, že se to neděje. (...) Pyrotechnika se na stadion dostat může,“ podotkl fanoušek Slavie a fotbalový podcaster Franz Vosecký.
Tvrdík: Pyrotechnice na stadionech nelze zabránit
Předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík vyloučil, že by klub v dostávání pyrotechniky na stadion pomáhal. „Bohužel v Česku, ale ani nikde v Evropě, neexistuje řešení, jak zabránit vstupu pyrotechniky na stadion,“ řekl Tvrdík. Reportéři ČT však upozornili na to, že Slavia slibuje, že si na jejím stadionu už nikdo pyrotechniku nezapálí.
„My jsme v této chvíli v situaci, ke které nepřistoupil nikdo jiný, že jsme Tribunu Sever dočasně uzavřeli, a budeme hledat takové řešení, abychom to zvládli. To řešení bude extrémní,“ slibuje Tvrdík.
„Samotný klub nás nepožádal o součinnost, nicméně policie reagovala na danou situaci z vlastní iniciativy a vzhledem k tomu, že byl ohrožen život a zdraví osob, tak jsme zasáhli,“ informovala Kropáčová.
Nenávist k soupeři
„Je to strašné, samozřejmě s tím nesouhlasím,“ řekl k incidentu fanoušek Slavie Adam. „Nebudu se tajit tím, že mám nenávist ke Spartě. Tohle ale na fotbal nepatří,“ dodal.
Škvor se domnívá, že Tribuna Sever je prostředí, kde „nenávist v nějakém procentu obsažena je a v souvislosti se zápasem a vypjatými okamžiky se samozřejmě prohlubuje“.
V obchodě Tribuny Sever se pak navíc prodávají placky, samolepky a trička s nápisem „Smrt Spartě“. „Klub nemá žádné nástroje, jak vstupovat do sortimentu, který si prodává ve své vlastní prodejně mimo prostory fotbalového klubu Slavia Praha,“ poznamenal Tvrdík. Na otázku Reportérů ČT, zda se ztotožňuje s nápisem na předmětech odpověděl, že se „neztotožňuje ani s pokřiky soupeřů typu Jude Slavia“.
Nálepky, trička a další předměty s hesly nenávistnými vůči soupeři nebo propagující pyrotechniku na tribunách se ale prodávají i v kamenném obchodě přímo za slavistickým stadionem.
Předseda spolku a provozovatel obchodu Tribuna Sever Václav Praský neví, zda má klub o tomto obchodě povědomí. Lidé však dle něj produkty kupují.
„Sám jsem ten pokřik (Smrt Spartě, pozn. red.) asi mnohokrát i zakřičel. Úplně chápu, že pro běžnou populaci to může být za hranou, to uznávám. Možná i já se sám snažím projít nějakou sebereflexí, jestli to není moc, ale prostě fotbal je opravdu srovnatelný s nějakým náboženstvím,“ sdělil fanoušek Slavie a podcaster Vosecký.
„Lze to považovat za nějakou formu nadsázky, ale určitě by to z mého pohledu asi v pořádku nemělo být,“ uvedla k tématu nenávistných hesel právnička Vochoska Haindlová.
Praský se později k ohrožení diváků, na které během incidentu létaly světlice, odmítl vyjádřit.
Podle Škvora má klub vědět, kde se nachází určitá mez, a Slavia v tomto ustupovala. „To (derby, pozn. red.) splňovalo parametry mimořádně rizikového zápasu. A přesto Slavia vsadila na to, jak říkal pan Tvrdík – ‚věřili jsme ve svět fotbalu bez plotů, násilí, házení světlicemi, přelézání plotů nezákonného nebo neorganizovaného vniknutí na hřiště‘. Víra je fajn, ale rizika se musí zvažovat a ta zvážená dobře nebyla,“ míní Škvor.
Tvrdík odpovědnost za incident vyvodit nechtěl.
„Říká se, že na všem zlém je něco dobré. Zde já vůbec to dobré aktuálně nevidím. Je to takové dno, které nikdo nečekal,“ uzavřel Vosecký.