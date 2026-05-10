Slavia bude chtít po výtržnících z pražského derby náhradu všech škod

Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí „kotel“ nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
Červenobílí po derby také vyřadili z A-týmu za nesportovní chování dva hráče. Nejlepší střelec soutěže Tomáš Chorý v 59. minutě po úderu loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena dostal již třetí červenou kartu v sezoně. Obránce David Douděra pak byl v úvodu nastavení již z lavičky po vystřídání vyloučen za vulgární vyjádření k sudím.
Incident odsoudila i sázková kancelář Chance, titulární sponzor první fotbalové ligy. Napadení sparťanských hráčů domácími chuligány v Edenu považuje společnost za nepřijatelný exces ohrožující důvěryhodnost celé soutěže i zájem partnerů o její podporu.
Šlágr druhého kola nadstavbové části zůstal v Edenu nedohrán poté, co v sedmé z deseti nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slávistických fanoušků. Část chuligánů se střetla s hostujícími hráči. Rozhodčí Karel Rouček do zápisu uvedl, že podle vedoucího mužstva Sparty Miroslava Baranka byla napadena trojice brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a zadák Jakub Martinec.
Letenští z obav o bezpečnost odmítli duel dohrát. Slavia vedla 3:2 a pokud by náskok v závěru nastavení udržela, obhájila by titul. Dá se očekávat, že zápas bude zkontumován výsledkem 0:3 a Sparta tři kola před koncem nadstavby z druhého místa v tabulce sníží náskok rivala z osmi na pět bodů.
„Tohle není Slavia,“ řekl Tvrdík
„To, co se odehrálo v závěru včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší chvíle v novodobé historii klubu. To není fotbal, to není Slavia. Je to hanba, kterou neseme všichni,“ uvedl Tvrdík. „Hráčům Sparty Praha – Jakubu Surovčíkovi, Jakubu Martincovi a Matyáši Vojtovi – se jménem svým i jménem celého klubu omlouvám. Omluva patří také AC Sparta Praha, hostujícím fanouškům, rozhodčím, fotbalové veřejnosti i všem slušným slávistům, kteří včera odcházeli ze stadionu se zlomeným srdcem,“ napsal na síti X.
Zároveň oznámil uzavření Tribuny Sever. „Otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů Sparty Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat. I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezonu 2026/2027. O bezpečnosti hráčů a respektu k soupeři nebudeme vyjednávat,“ konstatoval šéf Slavie.
Červenobílým vedle kontumace hrozí od disciplinární komise také pokuta až do výše 10 milionů korun a uzavření stadionu. „Klub poskytne maximální součinnost Policii České republiky, disciplinární komisi LFA i Fotbalové asociaci ČR. Předáme veškeré kamerové záznamy, výsledky vyhodnocení pořadatelské služby i identifikační údaje držitelů vstupenek a permanentek z Tribuny Sever,“ uvedl Tvrdík.
„Identifikovaní pachatelé dostanou v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny. Slavia bude současně požadovat náhradu škody v plném rozsahu, včetně sankcí, které budou klubu uloženy fotbalovými orgány. Klub zároveň zahájí nezávislý audit vlastní pořadatelské služby a bezpečnostních postupů na Tribuně Sever,“ doplnil Tvrdík.
Trest hráčům za nesportovní chování
Slavia potrestala dva hráče za opakující se nesportovní chování. Útočník Chorý v derby předvedl další z excesů. Nedávno byl vyloučen proti Plzni za údajné plivnutí k protihráči a v úvodu sezony pak za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči. Douděra z lavičky podle zápisu o utkání pokřikoval na rozhodčí: „Dejte třetí poločas, vy ...“. Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč.
„Slavia byla, je a bude klubem postaveným na hodnotách. Vznikla v roce 1892 z prostředí, ze kterého vzešli zakladatelé samostatného Československa. Z vlastenectví, ze studentského ducha, ze slovanské vzájemnosti, z odporu proti útlaku. Naše hvězda hrotem dolů má od počátku jediný význam – naději i v čase nezdaru. Dnes je čas nezdaru. A je to zároveň čas, kdy tu naději musíme obnovit prací, ne slovy,“ uvedl Tvrdík.
„Slavia byla lídrem českého fotbalu. Být lídrem znamená nést odpovědnost jako první, nejhlasitěji a bez úlev – i tehdy, když to bolí. Zejména tehdy, když to bolí. Fotbal je sport. Fotbal je zábava. Fotbal je svátek. Nenávist a násilí do fotbalu nepatří. A do Slavie už vůbec ne,“ dodal bývalý ministr obrany.
Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) bude jednat s předsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Davidem Trundou o bezpečnosti na stadionech a možnosti jejího zlepšení. Události ze závěru sobotního derby označil za nesmírně nešťastné.
Incident zaznamenala i světová média
Skandálního závěru utkání si všímají i evropská média. „Pyrotechnický incident v pražském derby. Zápas zrušen místo oslavy titulu,“ napsala německá agentura SID. „Invaze na hřiště s pyrotechnikou a zjevným násilím proti hráčům. Fanoušci Slavie způsobili zrušení 317. derby proti svému úhlavnímu rivalovi Spartě a zabránili svému klubu v sobotu večer s předstihem získat český titul,“ uvedla agentura.
Slovenská média zaujalo, že mezi napadenými hráči byl i slovenský brankář Sparty Jakub Surovčík a z lavičky Slavie sledoval dění na hřišti jeho krajan Erik Prekop. „Absolutní šílenství v pražském derby! Fanoušci napadli hráče a zničili oslavy titulu,“ napsal šport.sk. „Surovčíka domácí fanoušci napadli a tvář mu polili pivem.“
Skandálu se věnují i britská média. „Šílené záběry! Stovky fanoušků Slavie vtrhly na hřiště a gólman soupeře byl napaden,“ napsal The Sun. „Mnoho fanoušků mělo v rukou světlice a namířili si to přímo k hostujícímu sektoru, skutečně zvrácené chování. Znepokojující záběry ukazují, jak se dva hostující hráči snaží procpat k tunelu, aby se dostali do bezpečí,“ dodal bulvární deník. O nedohraném derby referují i média v Kanadě nebo Austrálii.