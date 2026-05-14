Policisté znají totožnost všech mužů, kteří v derby napadli brankáře Sparty


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Pražská policie už ztotožnila všechny muže, kteří v sobotním derby mezi Slavií a Spartou napadli sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. Zatím nikoho neobvinila. České televizi to sdělila mluvčí policie Eva Kropáčová. Napadení gólmana policie prověřuje pro podezření z výtržnictví, zabývá se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu.

„Do této chvíle nebyla obviněna žádná osoba. Do současné chvíle se nám přihlásily desítky osob a postupně se snažíme ztotožnit další. Muži, kteří se podíleli na napadení brankáře, jsou všichni ztotožněni,“ uvedla Kropáčová.

Slavii v derby za stavu 3:2 dělilo jen pár chvil od obhajoby titulu, když stovky fanoušků vtrhly v sedmé z devíti a později deseti avizovaných minut nastavení na trávník. Výtržníci napadli několik hráčů Sparty a řada z nich doběhla až na opačnou stranu stadionu, kde naházela světlice do sektoru pro hostující příznivce.

Zápas zůstal nedohrán a disciplinární komise ho v úterý zkontumovala poměrem 0:3 ve prospěch letenského týmu. Klub z Edenu zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a musí čtyři domácí soutěžní duely odehrát bez diváků.

Na D1 stojí kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

před 40 mminutami
Na Jičínsku hoří bateriové úložiště, hasiči varují před zplodinami

15:41Aktualizovánopřed 44 mminutami
Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

13:31Aktualizovánopřed 49 mminutami
Policie ukázala záznam útěku zloděje lebky svaté Zdislavy

před 1 hhodinou
KRNAP rozšiřuje kamerový systém. Cílem je omezení dopravy a klid pro ohrožené druhy

před 2 hhodinami
Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

před 7 hhodinami
Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

před 10 hhodinami
Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

před 10 hhodinami

Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů

Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Analytici znovuzavedení kvitují a dluhopisy označují za potenciální konkurenty spořicích účtů.
13:09Aktualizovánopřed 12 mminutami

Na D1 stojí kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy utvořila kolona kamionů přesahující padesát kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu, uvedlo na sociální síti X Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Provoz podle ŘSD zkomplikovala i nehoda.
před 40 mminutami

Na Jičínsku hoří bateriové úložiště, hasiči varují před zplodinami

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat. Odborníci měří koncentrace v ovzduší, informovali hasiči na sociální síti X. Hoří baterie v kontejnerovém skladu o délce přibližně čtyři krát deset metrů. Nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16, před 16:00 hasiči uvedli, že se už nešíří.
15:41Aktualizovánopřed 44 mminutami

Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Sněmovna ve čtvrtek odpoledne přijala vládní usnesení, které odmítá konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Text vyzval organizátory akce, aby od jejího konání ustoupili, což zástupci pořadatelských organizací odmítli. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem: „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
13:31Aktualizovánopřed 49 mminutami

Policie ukázala záznam útěku zloděje lebky svaté Zdislavy

Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů.
před 1 hhodinou

KRNAP rozšiřuje kamerový systém. Cílem je omezení dopravy a klid pro ohrožené druhy

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAPu Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.
před 2 hhodinami

Inspekce varuje před mletým vepřovým se salmonelou, lidé ho mohou mít v mrazničce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před mletým vepřovým masem, které obsahovalo salmonelu. Podle údajů na balení maso pocházelo z Polska. V prodejní síti se už nenachází, mělo datum spotřeby do 17. dubna. Inspekce ale předpokládá, že by jej lidé mohli mít doma uložené v mrazničce.
před 4 hhodinami
