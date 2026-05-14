Policisté znají totožnost všech mužů, kteří v derby napadli brankáře Sparty

Pražská policie už ztotožnila všechny muže, kteří v sobotním derby mezi Slavií a Spartou napadli sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. Zatím nikoho neobvinila. České televizi to sdělila mluvčí policie Eva Kropáčová. Napadení gólmana policie prověřuje pro podezření z výtržnictví, zabývá se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu.
„Do této chvíle nebyla obviněna žádná osoba. Do současné chvíle se nám přihlásily desítky osob a postupně se snažíme ztotožnit další. Muži, kteří se podíleli na napadení brankáře, jsou všichni ztotožněni,“ uvedla Kropáčová.
Slavii v derby za stavu 3:2 dělilo jen pár chvil od obhajoby titulu, když stovky fanoušků vtrhly v sedmé z devíti a později deseti avizovaných minut nastavení na trávník. Výtržníci napadli několik hráčů Sparty a řada z nich doběhla až na opačnou stranu stadionu, kde naházela světlice do sektoru pro hostující příznivce.
Zápas zůstal nedohrán a disciplinární komise ho v úterý zkontumovala poměrem 0:3 ve prospěch letenského týmu. Klub z Edenu zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a musí čtyři domácí soutěžní duely odehrát bez diváků.