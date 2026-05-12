Disciplinární komise rozhoduje o trestu pro Slavii za nedohrané derby


12. 5. 2026

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řeší trest pro Slavii kvůli nedohranému derby se Spartou. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3:2 pro domácí kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až desetimilionová pokuta.

Odečet bodů Slavii nehrozí, jak už v pondělí potvrdil předseda disciplinární komise Jiří Matzner. V paragrafech, podle nichž bude komise celý incident posuzovat, takový postih není. Trest padne na základě paragrafu 65 o porušení povinností pořádajícího klubu a paragrafu 66 o nesportovním chování fanoušků a jiných osob.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík při příchodu na mimořádné zasedání disciplinární komise vyzval slušné fanoušky, kteří při derby se Spartou vnikli na trávník, aby se přihlásili policii, a přislíbil jim shovívavost. Už v neděli oznámil, že vršovický klub uzavře do odvolání severní tribunu. Výtržníky zároveň potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion, jeden z nich už trest dostal. Slavia rovněž avizovala, že bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise.

V sobotním šlágru druhého kola prvoligové nadstavby v nastavení vběhly na trávník stovky domácích fanoušků především ze severní tribuny, kde sídlí „kotel“. Řada z nich vtrhla na hřiště se světlicemi, které házeli do sektoru pro příznivce hostů. Chuligáni napadli několik sparťanských hráčů. Sparťané z obav o bezpečnost odmítli utkání dohrát, odebrali se do autobusu a opustili Eden. Incidenty se zabývá i policie.

Slavii v době předčasného ukončení dělily jen minuty od obhajoby titulu. Nyní jí hrozí, že utkání bude kontumováno výsledkem 0:3. Sparta by v takovém případě tři kola před koncem nadstavby snížila náskok městského rivala v čele tabulky z osmi na pět bodů a ještě oživila naděje na zisk titulu.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řeší trest pro Slavii kvůli nedohranému derby se Spartou. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3:2 pro domácí kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až desetimilionová pokuta.
Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři

Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici i jinde. Zadržela jedenáct lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Policie odložila trestní oznámení na poslance Filipa Turka (za Motoristy) ze strany jeho bývalé přítelkyně, která ho vinila z letitého domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i ze znásilnění. Policisté věc odložili kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Rozhodnutí dosud není pravomocné, protože si proti němu žena podala stížnost.
VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT

Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
Soud pravomocně uložil řidiči tramvaje prospěšné práce za konflikt s Ukrajinci

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi dvě stě hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí rovněž uhradit odškodné 55 tisíc korun. Rozhodnutí odvolacího Městského soudu v Praze je pravomocné. Bejvl v minulosti vinu popřel, úterní rozhodnutí nekomentoval.
VideoExpert popsal, jak je to se zodpovědností na školách v přírodě či na výletech

„Škola se nikdy nemůže úplně zprostit odpovědnosti,“ říká o školách v přírodě, školních výletech a zájezdech advokát z právnické fakulty Univerzity Karlovy František Korbel. „Pedagog je odpovědný vždy,“ dodává. Zároveň upozorňuje, že pro zmíněné typy akcí platí různá legislativa. Zmiňuje také, že rodič může vždy odmítnout poslat dítě na jakoukoli akci mimo školu. Podotkl, že obvyklý limit 25 dětí na jednoho pedagogického pracovníka není daný zákonem, ale určuje ho škola v návaznosti na ministerstvo školství. Před akcí trvající přes pět dní musí rodiče dodat potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé se účastnit, a prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, které nesmí být starší než den. Ve Studiu 6 v rozhovoru s Jolkou Krásnou expert rozebral i další podrobnosti ohledně škol v přírodě, které je dobré znát.
