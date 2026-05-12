Disciplinární komise rozhoduje o trestu pro Slavii za nedohrané derby

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řeší trest pro Slavii kvůli nedohranému derby se Spartou. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3:2 pro domácí kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až desetimilionová pokuta.
Odečet bodů Slavii nehrozí, jak už v pondělí potvrdil předseda disciplinární komise Jiří Matzner. V paragrafech, podle nichž bude komise celý incident posuzovat, takový postih není. Trest padne na základě paragrafu 65 o porušení povinností pořádajícího klubu a paragrafu 66 o nesportovním chování fanoušků a jiných osob.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík při příchodu na mimořádné zasedání disciplinární komise vyzval slušné fanoušky, kteří při derby se Spartou vnikli na trávník, aby se přihlásili policii, a přislíbil jim shovívavost. Už v neděli oznámil, že vršovický klub uzavře do odvolání severní tribunu. Výtržníky zároveň potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion, jeden z nich už trest dostal. Slavia rovněž avizovala, že bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise.
V sobotním šlágru druhého kola prvoligové nadstavby v nastavení vběhly na trávník stovky domácích fanoušků především ze severní tribuny, kde sídlí „kotel“. Řada z nich vtrhla na hřiště se světlicemi, které házeli do sektoru pro příznivce hostů. Chuligáni napadli několik sparťanských hráčů. Sparťané z obav o bezpečnost odmítli utkání dohrát, odebrali se do autobusu a opustili Eden. Incidenty se zabývá i policie.
Slavii v době předčasného ukončení dělily jen minuty od obhajoby titulu. Nyní jí hrozí, že utkání bude kontumováno výsledkem 0:3. Sparta by v takovém případě tři kola před koncem nadstavby snížila náskok městského rivala v čele tabulky z osmi na pět bodů a ještě oživila naděje na zisk titulu.