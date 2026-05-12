Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje či zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. Řekl to po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři. Ministr chystá také schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů.
„Chceme do přestupkového zákona dát možnost, aby při sportovních a dalších utkáních byl zákaz zahalování obličeje,“ uvedl Šťastný. Ministr chce zároveň zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu a šířit osvětu, že jde o protiprávní jednání. Přísnější tresty chce i za narušování veřejného pořádku při sportovních akcích, za zahalování obličeje cestou na sportovní utkání či pyrotechniku.
Šťastný v pondělí oznámil, že při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne kvůli dění při duelu Slavie se Spartou pracovní skupina. Pozvat do ní plánuje některé poslance, ale také zástupce ministerstev vnitra, spravedlnosti i dalších úřadů. Návrhy změn předpisů chce mít hotové v řádu týdnů.
Předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR) David Trunda sdělil, že bude rád, aby součástí pracovní skupiny byli i zástupci asociace. Šťastný v úterý uvedl, že by se skupina mohla zabývat obecně pravidly nejen pro fotbal, ale i pro další sporty či kulturní události.
Pod Národní sportovní agenturou (NSA) vznikne národní jednotka pro integritu ve sportu, řekl Šťastný. „Bude to rozšířením antidopingového výboru. Pod touto jednotkou bude oblast negativních jevů uvnitř sportu, matchfixingu, dopingu,“ doplnil.
Jednání o změně legislativy k rozpoznávání obličejů
Se zástupci ÚOOÚ bude Šťastný ve středu řešit možnosti využití kamer s rozpoznáváním obličejů. Tomu podle něj nyní brání vedle úřadu také Evropská komise.
„Udělám maximum, abych ta jednání s kompetentními orgány otevřel. Budu požadovat důslednou ochranu osobních údajů, ale i veřejný zájem, aby v prostředí s velkým počtem osob, kde hrozí riziko, byla tato věc řešena,“ sdělil ministr. Nechtěl předjímat, zda se podaří něco dojednat.
„Chceme vytvořit bezpečné prostředí pro rodiny s dětmi,“ sdělil Trunda. Dodal, že se jedná o dlouhodobý cíl. FAČR bude podle něj nápomocný při změně legislativy pro fungování rozpoznávání obličeje.
Nedohrané derby
Slavia v závěru sobotního utkání druhého kola prvoligové nadstavby držela výsledek 3:2, který by jí s předstihem zajistil obhajobu titulu. V sedmé minutě nastavení ale část domácích fanoušků vnikla na trávník a fotbalisté obou mužstev utekli do kabin. Přesto se slávističtí příznivci střetli s hráči Sparty, někteří doběhli až k protějšímu rohu stadionu a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Utkání se nedohrálo.
Sparta po úterním rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace utkání kontumačně vyhrála 3:0. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.
Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun kvůli chování jejích fanoušků. Konkrétně se jednalo o použití pyrotechniky a její vhazování na hrací plochu, výtržnosti a poškození zařízení slávistického stadionu.
Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, podobně jako vběhnutí lidí na plochu a napadení sektoru pro hosty. Prověřuje také poničení led panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci.