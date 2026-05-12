Souhrn dne
Trest pro Slavii | Zásah v ÚVN | Nizozemští zdravotníci v karanténě kvůli hantaviru Zobrazit

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje či zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. Řekl to po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři. Ministr chystá také schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů.

„Chceme do přestupkového zákona dát možnost, aby při sportovních a dalších utkáních byl zákaz zahalování obličeje,“ uvedl Šťastný. Ministr chce zároveň zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu a šířit osvětu, že jde o protiprávní jednání. Přísnější tresty chce i za narušování veřejného pořádku při sportovních akcích, za zahalování obličeje cestou na sportovní utkání či pyrotechniku.

Šťastný v pondělí oznámil, že při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne kvůli dění při duelu Slavie se Spartou pracovní skupina. Pozvat do ní plánuje některé poslance, ale také zástupce ministerstev vnitra, spravedlnosti i dalších úřadů. Návrhy změn předpisů chce mít hotové v řádu týdnů.

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty
Fanoušci Slavie vtrhli během sobotního derby na hrací plochu

Předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR) David Trunda sdělil, že bude rád, aby součástí pracovní skupiny byli i zástupci asociace. Šťastný v úterý uvedl, že by se skupina mohla zabývat obecně pravidly nejen pro fotbal, ale i pro další sporty či kulturní události.

Pod Národní sportovní agenturou (NSA) vznikne národní jednotka pro integritu ve sportu, řekl Šťastný. „Bude to rozšířením antidopingového výboru. Pod touto jednotkou bude oblast negativních jevů uvnitř sportu, matchfixingu, dopingu,“ doplnil.

Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík
Fanoušci na hrací ploše předčasně ukončili fotbalové derby

Jednání o změně legislativy k rozpoznávání obličejů

Se zástupci ÚOOÚ bude Šťastný ve středu řešit možnosti využití kamer s rozpoznáváním obličejů. Tomu podle něj nyní brání vedle úřadu také Evropská komise.

„Udělám maximum, abych ta jednání s kompetentními orgány otevřel. Budu požadovat důslednou ochranu osobních údajů, ale i veřejný zájem, aby v prostředí s velkým počtem osob, kde hrozí riziko, byla tato věc řešena,“ sdělil ministr. Nechtěl předjímat, zda se podaří něco dojednat.

„Chceme vytvořit bezpečné prostředí pro rodiny s dětmi,“ sdělil Trunda. Dodal, že se jedná o dlouhodobý cíl. FAČR bude podle něj nápomocný při změně legislativy pro fungování rozpoznávání obličeje.

Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil
Fanoušci Slavie vběhnutím na hrací plochu předčasně ukončili zápas

Nedohrané derby

Slavia v závěru sobotního utkání druhého kola prvoligové nadstavby držela výsledek 3:2, který by jí s předstihem zajistil obhajobu titulu. V sedmé minutě nastavení ale část domácích fanoušků vnikla na trávník a fotbalisté obou mužstev utekli do kabin. Přesto se slávističtí příznivci střetli s hráči Sparty, někteří doběhli až k protějšímu rohu stadionu a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Utkání se nedohrálo.

Sparta po úterním rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace utkání kontumačně vyhrála 3:0. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.

Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun kvůli chování jejích fanoušků. Konkrétně se jednalo o použití pyrotechniky a její vhazování na hrací plochu, výtržnosti a poškození zařízení slávistického stadionu.

Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, podobně jako vběhnutí lidí na plochu a napadení sektoru pro hosty. Prověřuje také poničení led panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci.

Bezpečnost na fotbale řeší pořadatel, policie slouží jako pojistka
Policie před zápasem ACS Sparta Praha a SK Slavia Praha

Výběr redakce

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

12:39Aktualizovánopřed 3 mminutami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

07:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 2 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 3 hhodinami
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 7 hhodinami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

před 11 hhodinami
Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Disciplinární komise kvůli nedohranému fotbalovému derby se Spartou potrestala klub SK Slavia Praha nejvyšší možnou pokutou 10 milionů korun, odehráním čtyř utkání bez přítomnosti diváků a kontumační prohrou 0:3. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3:2 pro domácí kvůli vniknutí slávistických fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu.
12:39Aktualizovánopřed 3 mminutami

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje či zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. Řekl to po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři. Ministr chystá také schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů.
před 48 mminutami

Vykázání z domova kvůli domácímu násilí bylo loni nejvíce od roku 2007

Policie přikročila loni k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center ČR. Podle jejích zástupkyň nestačí poskytnout pomoc až v době vykázání, nutná je prevence.
před 1 hhodinou

Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici i jinde. Zadržela jedenáct lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
11:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Policie varuje před dalším trikem podvodníků. Oběti se mohou zaplést do praní peněz

Pražská policie varovala před dalším způsobem, jak se pachatelé snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Pod záminkou zablokovaného účtu nebo toho, že účet vůbec nemají, za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Jde ale o finance z falešných investic nebo podvodů a i za zmíněnou pomoc s jejich legalizací hrozí lidem až rok vězení, upozornil na webu policejní mluvčí Jan Daněk.
před 4 hhodinami

Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři

Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
před 5 hhodinami

Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.
10:15Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Policie odložila trestní oznámení na poslance Filipa Turka (za Motoristy) ze strany jeho bývalé přítelkyně, která ho vinila z letitého domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i ze znásilnění. Policisté věc odložili kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Rozhodnutí dosud není pravomocné, protože si proti němu žena podala stížnost.
před 7 hhodinami
Načítání...