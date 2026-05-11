Šťastný chce kvůli výtržnostem na derby vytvořit pracovní skupinu


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Ministr pro sport Boris Šťastný k vytvoření pracovní skupiny
Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) chce v návaznosti na výtržnosti v závěru sobotního derby mezi Slavií a Spartou v Praze vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Kvůli události je v kontaktu s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (oba ANO). Šťastný to řekl před jednáním vlády. Kabinet podle něj v tuto chvíli věc řešit nebude.

Slavia v závěru sobotního utkání druhého kola prvoligové nadstavby držela výsledek 3:2, který by jí s předstihem zajistil obhajobu titulu. V sedmé minutě nastavení ale vběhli domácí fanoušci na trávník a fotbalisté obou mužstev ihned začali utíkat do kabin. Přesto se slávističtí příznivci střetli s hráči Sparty, někteří doběhli až k protějšímu rohu stadionu a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo.

„Teď je potřeba vyčkat do rozhodnutí disciplinární komise, aby politici nějakým způsobem nezasahovali do jejich rozhodování,“ řekl Šťastný, který už v neděli označil události na stadionu za nesmírně nešťastné.

O bezpečnosti na stadionech a možnosti jejího zlepšení chce jednat s předsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Davidem Trundou, ale i s Nacherem či Metnarem, kteří se podle něj už v minulém volebním období zabývali legislativními návrhy k bezpečnosti na stadionech.

Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý
Fanoušci Slavie na hrací ploše

Ze strany sportovního prostředí zaznívá podle ministra v posledních hodinách a dnech řada požadavků. „Jak tyto věci změnit zejména v oblasti například využití kamerových záznamů, zpřísnění podmínek pohybu po stadionech. Samozřejmě se to týká i pozice bezpečnostních služeb na stadionech a tak dále,“ uvedl.

Důležitá je podle něj především prevence a osvěta. „My si musíme uvědomit, že ti lidé se nemohou pohybovat po ploše. Každý fanoušek by měl vědět, že existuje fair play, že není možné napadat světlicemi příslušníky opačného fanouškovského družstva. Musíme vědět, že musí existovat nějaká sebekázeň,“ řekl Šťastný. „Můžete mít tisíce kamer, ale když si každý z nás neuvědomí, jak se má chovat, tak to je pak složité,“ doplnil.

Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za což hrozí až dva roky vězení. Slavii hrozí kontumace utkání, vysoká pokuta a uzavření stadionu.

Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil
Fanoušci Slavie vběhnutím na hrací plochu předčasně ukončili zápas

Východní polovinu republiky a také část severních Čech zasáhnou odpoledne a v noci na úterý silné bouře. Hrozí při nich zatopení podchodů či sklepů, rozvodnit se mohou malé toky. Škody může způsobit také vítr. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V úterý se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem deseti stupňů. Na horách může sněžit. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat.
Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta z revidovaných 3,7 procenta v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby rostly o 1,2 procenta. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
VideoNedohrané pražské derby je dle Portlíka ostuda. Prokop chce exemplární tresty

Za půl roku zamíří lidé ke komunálním volbám. A vyberou v nich mimo jiné nového primátora Prahy. Pozvání do Duelu ČT24 přijali kandidáti na tuto funkci – předseda pražské organizace hnutí ANO Ondřej Prokop a 1. místopředseda ODS Tomáš Portlík. Hosté debaty moderované Terezou Kručinskou probrali mimo jiné pražské derby, které se v sobotu nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Prokop událost označil za „otřesnou“ a „skandální“ a nesmí se podle něj opakovat. „Fotbal je generační sport, kam chodí dědečkové, tatínkové se syny. (...) Je potřeba dát exemplární tresty pro lidi, co vtrhli na to hřiště,“ říká Prokop. Portlík dění na stadionu označil za ostudné a chybu vidí také v počínání pořadatelů. „Obávám se, že podobná zkušenost povede k tomu, že se bude muset na stadionu dělat takzvaný face recognition (rozpoznávání obličejů), abychom uměli zaměřit fanoušky, kteří tam nepatří, a že se bude muset možná zavádět i registrace,“ pronesl.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali fotbalové výtržnosti

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sobotní pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, které se z důvodu výtržností fanoušků nedohrálo. Tématem debaty byl také spor prezidenta a vlády o zastupování Česka na summitu NATO, vojenská přehlídka v Moskvě a aktuální vývoj v kauze Čapí hnízdo a v takzvané bitcoinové kauze. Pozvání přijali komentátor z Lidovek.cz Martin Zvěřina, spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková, redaktorka Deníku N Petra Procházková, novinář a spisovatel Ondřej Neff a filmový režisér a producent Václav Marhoul.
Zůna bude jednat s Babišem o budoucím šéfovi armády

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude v pondělí jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o novém náčelníkovi generálního štábu. Premiér poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Kandidáti na šéfa armády jsou čtyři, jména Zůna dosud neuvedl. Pavla s nimi ale seznámil již na konci dubna, konkrétní jména zná i Babiš.
Počet stížností na školách roste. Konfliktům lze ale často předejít

Česká školní inspekce (ČŠI) v posledních letech zaznamenává enormní nárůst stížností. Od září se na ni obrátili rodiče téměř v patnácti stech případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle ČŠI i odborníků šlo předejít, případně je řešit pouze v rámci školy. Za konflikty či neshodami totiž často stojí špatná komunikace či nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči.
Ministerstvo očekává dvacetimiliardový přebytek důchodového systému

Důchodový systém by mohl podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku kolem dvaceti miliard korun. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,6 miliardy. V posledních letech systém končil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny mohou systém vrátit do hlubokých ztrát.
