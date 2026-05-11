Bezpečnost na fotbale řeší pořadatel, policie slouží jako pojistka


před 39 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Pražské fotbalové derby a dopad na bezpečnost na stadionech
Zdroj: ČT24

Vpád fanoušků na trávník, fyzické napadání soupeře či pyrotechnika na stadionu jsou situace, kterým mají podle zákona zabránit pořadatelé fotbalových utkání. Policie funguje jako pojistka ve chvíli, kdy na to kluby nestačí, a zároveň zajišťuje bezpečnost před samotným zápasem.

O bezpečnost před samotným zápasem se stará policie, která mimo jiné hlídkuje nejen v okolí stadionu, ale při rizikových zápasech doprovází také fanoušky hostů. Často je v akci vrtulník a jednotka jízdní policie. „Samozřejmě každé utkání a rizikovost vyhodnocujeme. Podle toho nasazujeme síly a prostředky,“ sdělil tiskový mluvčí Policejního prezidia České republiky David Schön.

Odpovědnost za bezpečnost uvnitř sportovišť nesou provozovatelé stadionů. Musejí zajistit, aby se na tribuny nepronesly zakázané předměty, mezi které patří zbraně nebo pyrotechnika.

Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček
Fanoušci na hrací ploše předčasně ukončili fotbalové derby

„Pořadatelé i soukromé bezpečnostní agentury mají tedy k dispozici dostatečné pravomoci i nástroje k zajištění bezpečnosti návštěvníků a k vymáhání návštěvního řádu,“ uvedlo ministerstvo vnitra. Jenže ani důkladné prohlídky fanoušků u vstupu nemusejí například pyrotechniku odhalit.

Podle pondělní tiskové zprávy resortu vnitra některé kluby dlouhodobě tolerují vnášení pyrotechniky a její používání. Jedincům pak za závažnější jednání lze podle trestního zákoníku uložit i trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až na deset let.

Zásah policie během zápasu

Pořadatelská služba by také měla být schopna zabránit neoprávněnému vstupu na hrací plochu během utkání. Zasáhnout je připravena i policie.

Ligová fotbalová asociace zahájila řízení se Slavií, rozhodne v úterý
Fanoušci Slavie na hrací ploše

„Ve chvíli kdy pořadatelská služba nabude dojmu, že svoji roli nedokáže zvládnout sama, požádá o pomoc velitele opatření, kterým je příslušník Policie České republiky,“ přiblížil výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.

„Ve chvíli, kdy nás pořadatel požádá, vyzve k zásahu, tak to učiníme. A samozřejmě i ve chvíli, kdy sami vyhodnotíme, že se na hrací ploše nebo na sportovišti někdo dopouští protiprávního jednání, tak zasáhneme z vlastní iniciativy,“ dodal Schön.

Skončila evakuace lodi s hantavirem na Tenerife, cestující odletěli

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám hlásí desítky výjezdů

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám hlásí desítky výjezdů

Bouřky, které zasáhly Česko, zvolna slábnou, večer ale mohou být silnější na jihovýchodě Moravy, informoval po 20. hodině Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Právě na jihu Moravy dříve bouřky nejsilněji udeřily na Hodonínsku, hasiči tam hlásí dvanáct událostí kvůli počasí. Bouřky se objevily ale i v okolí Bruntálu či Plzně. Na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje i na dalších místech na Moravě se vyskytlo krupobití.
Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

Policie po sobotním předčasně ukončeném pražském fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou vyšetřuje kromě napadení sparťanského brankáře i další trestné činy. Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Ministerstvo vnitra zahájí se Slavií správní řízení. V reakci na výtržnosti vznikne pracovní skupina při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví.
Tripartita se neshodla na zastropování věku odchodu do důchodu

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání proto budou pokračovat, vyplývá z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky (ANO), odborových předáků a šéfů organizací podnikatelů a zaměstnavatelů na tiskové konferenci po tripartitním jednání.
VideoKluby by měly mít možnost uchovávat biometrické údaje výtržníků, říká Havránek

Fotbalové kluby by měly mít na vstupu na stadiony biometrické kamery, díky kterým by se problémoví fanoušci na utkání vůbec nedostali, míní místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek. Kluby by pro tento účel měly mít možnost uchovávat biometrické údaje výtržníků. Uvedl to v Interview ČT24 v souvislosti se sobotním pražským derby, které se kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Reportéři ČT se zaměřili na nelegální poplatky u lékařů

Přibývá stížností na nelegální poplatky u lékařů – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jich letos eviduje více než sedmdesát, loni to bylo za celý rok okolo 150. Od ledna platí novela, která umožňuje krajským úřadům ordinace za nelegální vybírání plateb pokutovat. Sankce může být až jeden milion korun. Poplatky však na některých místech dále vybírají.
Berlín: Nebudeme se vměšovat do debaty o sjezdu sudetských Němců

Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva je nicméně cílem Sudetoněmeckého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden, poprvé to bude na území České republiky. Svou účast na něm potvrdil v pondělí bavorský premiér Markus Söder. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že místo smíření se budou otevírat staré rány.
O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

O novém náčelníkovi generálního štábu by vláda mohla mít jasno do pátku, řekl po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Vybírat budou ze čtyř kandidátů, konkrétní jména zatím nikdo z vlády neuvedl. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) měl původně s předsedou vlády o dalším šéfovi české armády jednat v pondělí. Podle Babiše to ale nestihli, protože na společné schůzce s novým zmocněncem pro naplňování závazků Severoatlantické aliance (NATO) Jakubem Landovským mluvili o strategii výdajů.
