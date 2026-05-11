Bezpečnost na fotbale řeší pořadatel, policie slouží jako pojistka

Vpád fanoušků na trávník, fyzické napadání soupeře či pyrotechnika na stadionu jsou situace, kterým mají podle zákona zabránit pořadatelé fotbalových utkání. Policie funguje jako pojistka ve chvíli, kdy na to kluby nestačí, a zároveň zajišťuje bezpečnost před samotným zápasem.
O bezpečnost před samotným zápasem se stará policie, která mimo jiné hlídkuje nejen v okolí stadionu, ale při rizikových zápasech doprovází také fanoušky hostů. Často je v akci vrtulník a jednotka jízdní policie. „Samozřejmě každé utkání a rizikovost vyhodnocujeme. Podle toho nasazujeme síly a prostředky,“ sdělil tiskový mluvčí Policejního prezidia České republiky David Schön.
Odpovědnost za bezpečnost uvnitř sportovišť nesou provozovatelé stadionů. Musejí zajistit, aby se na tribuny nepronesly zakázané předměty, mezi které patří zbraně nebo pyrotechnika.
„Pořadatelé i soukromé bezpečnostní agentury mají tedy k dispozici dostatečné pravomoci i nástroje k zajištění bezpečnosti návštěvníků a k vymáhání návštěvního řádu,“ uvedlo ministerstvo vnitra. Jenže ani důkladné prohlídky fanoušků u vstupu nemusejí například pyrotechniku odhalit.
Podle pondělní tiskové zprávy resortu vnitra některé kluby dlouhodobě tolerují vnášení pyrotechniky a její používání. Jedincům pak za závažnější jednání lze podle trestního zákoníku uložit i trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až na deset let.
Zásah policie během zápasu
Pořadatelská služba by také měla být schopna zabránit neoprávněnému vstupu na hrací plochu během utkání. Zasáhnout je připravena i policie.
„Ve chvíli kdy pořadatelská služba nabude dojmu, že svoji roli nedokáže zvládnout sama, požádá o pomoc velitele opatření, kterým je příslušník Policie České republiky,“ přiblížil výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.
„Ve chvíli, kdy nás pořadatel požádá, vyzve k zásahu, tak to učiníme. A samozřejmě i ve chvíli, kdy sami vyhodnotíme, že se na hrací ploše nebo na sportovišti někdo dopouští protiprávního jednání, tak zasáhneme z vlastní iniciativy,“ dodal Schön.