Prezident Trump nařkl demokraty ze snahy ukrást volby v Kalifornii


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek nařkl demokraty ze snahy ukrást volby v Kalifornii, kde se v úterý konaly primárky před volbami kalifornského guvernéra, starosty Los Angeles a do Kongresu.

Sčítání hlasů však může v Kalifornii trvat dny až týdny a výsledky v nejlidnatějším americkém státě se do té doby mohou proměňovat. V tomto státě je totiž populární korespondenční hlasování, jehož je Trump odpůrcem. Píší o tom deníky The Hill a The Guardian.

„Snaží se ukrást primárky guvernéra Kalifornie a starosty Los Angeles dvěma skvělým republikánským kandidátům,“ napsal o demokratech Trump na sociální síti Truth Social. „Už tu máme velmi pozdní a obrovská čísla hlasů odeslaných poštou,“ dodal.

Trump píše bez důkazů o velkém podvádění

V následujícím příspěvku demokraty v Kalifornii obvinil z „velkého podvádění“ a uvedl, že volby v tomto státě na západním pobřeží USA vyšetřuje úřad federálního prokurátora v Los Angeles. „Proč to zpoždění???“ dodal Trump o sčítání hlasů. Republikánský prezident pro svá tvrzení o podvádění neposkytl žádné důkazy.

V Kalifornii tvoří korespondenční hlasy obvykle přibližně 80 procent všech odevzdaných hlasů. Započítávají se, pokud jsou odevzdány či odeslány do dne voleb a jsou doručeny na okresní volební úřad do týdne poté.

Souboje jsou zatím těsné

V guvernérských primárkách bylo podle agentury AP dosud sečteno 56 procent hlasů. Republikánský kandidát Steve Hilton vede s 27,6 procenta hlasů. V těsném závěsu za ním je demokrat Xavier Becerra s 25,6 procenta. Následuje demokrat Tom Steyer s 19,6 procenta hlasů. Souboj zůstává příliš těsný na to, aby se dal určit vítěz, zatímco se sčítají hlasy.

Kalifornie používá systém primárek, v němž dva kandidáti s největším počtem hlasů postupují do konečné volby, bez ohledu na stranickou příslušnost.

V primárkách starosty Los Angeles podle odhadů amerických médií postoupila současná starostka města, demokratka Karen Bassová, avšak zatím není jasné, s kým se o svůj současný post v listopadu utká. Na druhém místě je republikán Spencer Pratt, osobnost známá z realitních televizních show, a na třetím členka rady Los Angeles, demokratka Nithya Ramanová.

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Volební místnost USA

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