V bitvě o volební okrsky otevřel Nejvyšší soud USA novou kapitolu

Floridští zákonodárci schválili nový plán volebních obvodů pro nadcházející volby do Kongresu, který může až o čtyři křesla zvýšit zisk republikánů v daném státě. Změnu volební mapy podpořili i voliči ve Virginii v referendu, které iniciovali demokraté. Mělo se jednat o poslední kapitoly v americkém souboji o volební okrsky v roce 2026. Nejvyšší soud USA však změnit znění zákona o volebních právech, což otevřelo další možnosti pro úpravu volebních obvodů.
Floridští republikáni se během schvalování nové volební mapy opřeli o svou převahu v obou komorách tamního zákonodárného sboru. „Domnívám se, že tato mapa pravděpodobně obstojí v případě soudního sporu,“ prohlásila předkladatelka návrhu, republikánská poslankyně Jenna Persons-Mulickaová.
Na Floridě se hlasování konalo pouhé dva dny poté, co guvernér Ron DeSantis představil svůj návrh, který by mohl zvýšit převahu republikánů ve floridské delegaci do Sněmovny reprezentantů na 24 ku čtyřem, oproti současnému poměru dvacet ku osmi, připomněla agentura AP.
„Děláte to proto, že váš taťka v Bílém domě vnáší národní politické cíle do procesu, který by měl být řízen na úrovni státu,“ kritizovala floridské republikány tamní demokratická poslankyně Michele Raynerová. Bitvu o podobu volebních odvodů napříč Spojenými státy vyvolal v létě 2025 americký prezident Donald Trump.
V USA se volební obvody podle zákona mění na začátku každé dekády podle sčítání obyvatelstva. Záměrná úprava volebních obvodů s cílem maximalizovat zisky konkrétního politického subjektu se nazývá jako gerrymandering.
DeSantis chtěl „rasově neutrální“ mapu okrsků
Nové volební obvody na Floridě se s nejvyšší pravděpodobností stanou cílem žalob, protože státní ústava zakazuje rozdělování volebních obvodů kvůli stranickým zájmům. DeSantis a jeho spolupracovníci se domnívají, že tato pravidla nebudou představovat právní překážku, protože je již dříve oslabil Nejvyšší soud Floridy.
Nová mapa je dle floridských republikánů nezbytná, aby zohlednila nárůst počtu obyvatel v předměstských a příměstských oblastech od sčítání lidu v roce 2020 a aby zajistila, že Florida bude mít „rasově neutrální“ mapu okrsků pro volby do Kongresu.
Změny zahrnují faktické zrušení jednoho volebního obvodu na jihu Floridy, ve kterém mělo mírnou většinu černošské obyvatelstvo a který až do své rezignace na začátku dubna zastupovala černošská demokratka Sheila Cherfilus-McCormicková.
Nejvyšší soud změnil klíčový zákon
Republikánský návrh zároveň počítal s rozhodnutím Nejvyššího soudu, že volební mapa kongresových obvodů státu Louisiana z roku 2024, která nově přidala druhý volební okrsek s černošskou většinou, představuje „ústavně neplatný gerrymandering na základě rasy“.
Nejvyšší soud spolu s ní upravil znění zákona o volebních právech z roku 1965, který byl považován za výdobytek hnutí za občanská práva v šedesátých letech, napsal server NPR.
Rozhodnutí přináší nový výklad dlouhodobé ochrany podle článku 2. Jeho smyslem musí být zákaz „záměrné rasové diskriminace“ při rozdělování volebních obvodů, napsal nejvyšší soudce Samuel Alito.
Nově tedy žalobci, kteří tvrdí, že rozdělování volebních okrsků oslabuje volební sílu etnických menšin, musí nyní prokázat diskriminační záměr, a nikoli pouze diskriminační účinek. Profesor a proděkan právnické fakulty Case Western Reserve University Atiba Ellis uvedl, že prokázání takového úmyslu je velmi obtížné, což oslabuje ochranu, kterou zákon poskytoval.
Zákonodárci volají po změnách v Tennessee nebo Kentucky
Zatím není jasné, jak se rozhodnutí Nejvyššího soudu projeví na listopadových volbách do Kongresu. V mnoha státech již uplynuly lhůty pro podání kandidatur, nebo dokonce proběhly i primární volby, což znamená, že je zřejmě příliš pozdě na změnu volebních odvodů pro letošní volby.
Nicméně zákonodárci a kandidáti ve státech, jako je například Tennessee nebo Georgie, ve středu okamžitě vyzvali k vytvoření nové mapy volebních obvodů.
Na rozhodnutí Nejvyššího soudu reagoval i šéf demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries. „Všechny možnosti jsou na stole, jakmile projdeme volbami v roce 2026,“ řekl Jeffries ve čtvrtek serveru Politico. „Jak již naznačilo mnoho guvernérů, budeme připraveni reagovat ve státech jako New York, Illinois a Maryland, stejně jako v Coloradu, ještě před volbami v roce 2028,“ dodal.
Státem, který je tímto rozhodnutím zasažen nejvíce, je Louisiana, která je nyní nucena přerozdělit své volební obvody pro volby do Kongresu. Republikánský guvernér Louisiany Jeff Landry v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu pozastavil primární volby pro kandidáty do Sněmovny reprezentantů, které se měly konat 16. května.
Odložení voleb dá republikánské většině ve státním zákonodárném sboru šanci vytvořit novou volební mapu. Politici Republikánské strany v současné době drží čtyři ze šesti louisianských křesel v dolní komoře Kongresu.
Ve Virginii změnu podpořili voliči v referendu
Nezávisle na rozhodnutí Nejvyššího soudu podpořili změnu volební mapy voliči ve Virginii. Návrh vypracovali tamní demokraté a předložili ho ke schválení v referendu. Po sečtení 99 procent hlasů se pro návrh vyslovilo 51,7 procenta hlasujících, zatímco proti bylo 48,3 procenta.
Referendum změní ústavu státu tak, aby zákonodárci mohli do roku 2030 obejít nezávislou komisi pro přerozdělení volebních obvodů. Poté se pravomoc vymezovat hranice volebních obvodů pro Kongres opět této komisi vrátí. Aktualizované hranice volebních obvodů podle odhadů amerických médií povedou k tomu, že demokraté v listopadu získají deset z jedenácti křesel, což by byl nárůst o čtyři mandáty oproti jejich současnému poměru šest ku pěti.
Návrh nicméně stále čelí právním námitkám ze strany republikánů, kteří tvrdí, že demokratičtí zákonodárci při schvalování navrhovaného referenda nedodrželi zákon. Tou otázkou se koncem dubna zabývali soudci Nejvyššího soudu státu Virginie, napsal server The Guardian.
Soudce okresního soudu v okrese Tazewell Jack Hurley nařídil, aby kvůli nedodrženým postupům nebyly výsledky referenda uznány. Znění otázky předložené voličům pak označil za „zjevně zavádějící“. Státní generální prokurátor Jay Jones uvedl, že hodlá okamžitě podat odvolání, informovala televizní stanice CNN.
Bitva o volební obvody začala v Texasu
Vlnu vzájemných snah o gerrymandering vyvolal Trump v létě 2025, když vyzval republikány v Texasu, aby přerozdělili volební okrsky ve svůj prospěch ve snaze získat několik dalších křesel ve Sněmovně reprezentantů, připomněl server The Hill.
Tamní demokratičtí zákonodárci následně dočasně opustili Texas, aby zablokovali hlasování o těchto změnách, čímž upoutali pozornost celé země a vyvolali debatu o změně volebních obvodů i v dalších státech.
Po návratu demokratických poslanců texaský zákonodárný sbor přijal navrhované změny, které mohou republikánům dopomoci k až pěti křeslům v dolní komoře Kongresu. V srpnu republikánský guvernér Greg Abbott podepsal příslušný zákon a Nejvyšší soud v prosinci volební mapu potvrdil.
Mezitím na dění v Texasu reagovali demokraté v Kalifornii a představili mapu, která může jejich straně dopomoci až k pěti mandátům ve Sněmovně reprezentantů. Podobně jako ve Virginii o ní nechali hlasovat v referendu, kde byla změna úspěšná.
Nejvyšší soud USA v únoru povolil použití nových volebních obvodů v podzimních volbách. Zamítl odvolání republikánů a ministerstva spravedlnosti, které tvrdily, že tyto obvody nepřípustně zvýhodňují hispánské voliče.
Republikánské změny v dalších státech
Jak se stupňoval tlak ze strany Bílého domu a republikánů na přerozdělení volebních obvodů, tak republikáni v Missouri přišli s návrhem, který jejich straně může přidat jeden mandát.
Republikáni již v tomto státě drží šest z tamních osmi křesel, avšak nový návrh zrušil volební obvod demokratického poslance Emanuela Cleavera v oblasti Kansas City a rozděluje městské centrum tak, aby se tento obvod stal konzervativnějším.
Nejvyšší soud státu Missouri na jaře 2026 rozhodl, že zákonodárci při přerozdělování volebních obvodů neporušili státní ústavu. Tamní demokraté předložili podpisy ve snaze vynutit celostátní hlasování o přerozdělení volebních obvodů, ale soudce z okresu Cole County uvedl, že petiční kampaň nestačí k tomu, aby se zabránilo vstupu mapy v platnost.
Republikáni ze Severní Karolíny na podzim loňského roku předložili návrh volebního rozdělení, který nabízí šanci na získání dalších křesel a rozšíření dosavadního náskoku Republikánské strany v poměru deset ku čtyřem v delegaci tohoto státu do Sněmovny reprezentantů.
Federální soudce rozhodl, že mapa může být použita pro volební cyklus 2026 poté, co se protivníci pokusili zabránit jejímu vstupu v platnost před volbami do Kongresu.
Zákonodárci v Ohiu museli vypracovat novou volební mapu, protože jejich návrh volebních obvodů pro Kongres z roku 2022 nedosáhl potřebné hranice podpory obou stran. Republikáni již v delegaci do Sněmovny reprezentantů za stát Ohio disponují většinou deset ku pěti a nová volební mapa může vést k tomu, že demokraté přijdou o dva mandáty.
Překvapivá změna v Utahu
Demokraté loni v převážně republikánském Utahu překvapivě dokázali prosadit pro ně příznivou změnu poté, co soudce nařídil přepracování volebních obvodů pro volby do Kongresu.
Ačkoliv delegaci Utahu ve Sněmovně reprezentantů tvoří pouze republikáni, demokraté dokázali vytvořit a prosadit mapu, která by jim mohla zajistit jeden mandát. Republikáni se tyto změny pokusili zvrátit, ale nebyli úspěšní.
Kroky ke změně volební mapy republikáni podnikli také v Indianě nebo Kansasu, ale tyto snahy nakonec zkrachovaly. Podobně se i demokraté neúspěšně pokusili změnit volební obvody ve státě New York a v Marylandu, napsala agentura Reuters.
Republikáni bilancují důsledky změn
Republikáni se stále více obávají, že bitva, kterou Trump zahájil loni v létě s cílem změnit hranice volebních obvodů, se obrátila proti nim. Podle některých z nich přinese tato snaha v nejlepším případě jen mírný nárůst počtu křesel Republikánské strany ve Sněmovně reprezentantů, místo aby vytvořila ochrannou bariéru, kterou prezidentská administrativa plánovala postavit před listopadovými volbami, napsal server The Wall Street Journal.
„Měli jsme to předvídat a myslet tři nebo čtyři tahy dopředu. Měli jsme vědět, že na Texas přijde reakce,“ řekl republikánský kongresman Don Bacon z Nebrasky, který odchází do důchodu a svůj mandát již nebude obhajovat. „V listopadu za to zaplatíme,“ dodal.
Kongresman Richard Hudson ze Severní Karolíny se od snahy o změnu volebních obvodů distancoval. „Není na mně, abych o tom rozhodoval. Není to moje rozhodnutí,“ sdělil Hudson.
Vůdce republikánů v Senátu John Thune řekl, že „když se vydáte cestou, kdy začnete tyto věci dělat uprostřed desetiletí, narazíte právě na takovéto výsledky“.