Cestovní kanceláře mohou zdražit i již zakoupený zájezd, upozorňuje odbornice

Cestovní kanceláře mohou za dodržení zákonných podmínek navýšit cenu již zakoupeného zájezdu. „Pokud cestovní kancelář splní veškeré podmínky a zvýšení je menší než osm procent, tak je zákazník povinen to navýšení akceptovat. Pokud by se jednalo o navýšení vyšší než těch osm procent, tak je to na zákazníkovi,“ vysvětluje ve Studiu 6 vedoucí právní poradny spotřebitelské organizace dTest Lenka Zdráhalová. V rozhovoru se Zuzanou Smieškovou rozebírá i to, co musí cestovní kanceláře splnit, aby mohly cenu dodatečně navýšit, jak má postupovat zákazník, který chce kvůli zdražení odstoupit od smlouvy a nechat si vrátit peníze, či jaké jsou aspekty kupování zájezdů s předstihem nebo naopak na poslední chvíli.