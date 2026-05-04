Cestovní kanceláře mohou zdražit i již zakoupený zájezd, upozorňuje odbornice

před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
Cestovní kanceláře mohou za dodržení zákonných podmínek navýšit cenu již zakoupeného zájezdu. „Pokud cestovní kancelář splní veškeré podmínky a zvýšení je menší než osm procent, tak je zákazník povinen to navýšení akceptovat. Pokud by se jednalo o navýšení vyšší než těch osm procent, tak je to na zákazníkovi,“ vysvětluje ve Studiu 6 vedoucí právní poradny spotřebitelské organizace dTest Lenka Zdráhalová. V rozhovoru se Zuzanou Smieškovou rozebírá i to, co musí cestovní kanceláře splnit, aby mohly cenu dodatečně navýšit, jak má postupovat zákazník, který chce kvůli zdražení odstoupit od smlouvy a nechat si vrátit peníze, či jaké jsou aspekty kupování zájezdů s předstihem nebo naopak na poslední chvíli.

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod sto hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 8:00 znovu zapojily vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
VideoRusko nechce obsadit Evropu, věří Ševčík. Havel varuje před podceněním

Hlavním tématem Duelu ČT24 byly plánované výdaje vlády Andreje Babiše (ANO) na obranu a naplnění závazku NATO. „Premiér si asi těch dvacet miliard na výdaje na obranu půjčí, aby naplnil závazek NATO. Musel by tedy zvýšit schodek státního rozpočtu,“ řekl poslanec Miroslav Ševčík (za SPD). „Pokud jde o výdaje na obranu, tak je možné se v nějaké míře rozumně zadlužit. Je mylná představa, že agresorovi předám zemi, která je rozpočtově v pořádku. Raději budu mít zemi zadluženou, ale bezpečnou a suverénní,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Hosté se střetli ohledně vojenských motivací Ruska vůči Evropě. Podle Ševčíka je směšné si myslet, že by Rusko chtělo okupovat Evropu, když má problém obsadit území na Ukrajině. „Rusko se netají tím, že má zájem o sféru vlivu ve střední Evropě. Je mimořádně nebezpečné podceňovat agresora,“ varoval Havel. Pořad moderoval Jiří Václavek.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali plánovaný sjezd sudetských Němců

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali plánovaný sjezd sudetských Němců, vznikající levicovou stranu expremiéra Vladimíra Špidly a trest pro psychiatra Jana Cimického. Pozvání přijali bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář, psychiatrička Džamila Stehlíková, novinářka Marie Bastlová a youtuber Jan Špaček. Diskusi moderovala Klára Radilová.
Od úterý se ochladí a začne pršet

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů.
Vláda projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb a daňové změny

Vláda v pondělí projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Ministerstvo financí očekává, že znovuzavedení EET přinese do veřejných rozpočtů ročně 14,4 miliardy korun, podle opozice jsou očekávání přehnaná. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny, kdy by vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy a zrušit zastropování nepeněžních benefitů pro zaměstnance.
VideoAnalýza výběru daně z lihu je hotová. Ministerstvo řeší, co dál

Úřady dokončily analýzu výběru spotřební daně z lihu. Má ukázat, jak dál s touto taxou. Její růst nastavil konsolidační balíček předchozí vlády – stát nakonec ale víc peněz nevybral. Ministerstvo financí teď chce zjistit, jestli je příčinou nižší spotřeba, nebo přesun části prodejů do šedé ekonomiky. Minulá vláda si přitom od kroku slibovala sumu přesahující deset miliard korun.
Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

Zastupitelé Jičína mají projednat změnu územního plánu v lokalitě, kde se stavět nesmí. Pět domů tam už zbudoval někdejší referent stavebního úřadu Jiří Šulc. Sám sobě to povolil – dostal za to pokutu i zákaz činnosti. Teď chce černé stavby legalizovat. Bez změny územního plánu to ale není možné. V lokalitě rozestavěné bez povolení a kolaudace už přitom lidé zřejmě bydlí.
