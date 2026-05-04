VideoAnalýza výběru daně z lihu je hotová. Ministerstvo řeší, co dál


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Výběr spotřební daně z lihu stagnuje
Zdroj: ČT24

Úřady dokončily analýzu výběru spotřební daně z lihu. Má ukázat, jak dál s touto taxou. Její růst nastavil konsolidační balíček předchozí vlády – stát nakonec ale víc peněz nevybral. Ministerstvo financí teď chce zjistit, jestli je příčinou nižší spotřeba, nebo přesun části prodejů do šedé ekonomiky. Minulá vláda si přitom od kroku slibovala sumu přesahující deset miliard korun.

Výběr redakce

Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

08:40Aktualizovánopřed 6 mminutami
Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje íránská armáda

Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje íránská armáda

včeraAktualizovánopřed 8 mminutami
Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

06:27Aktualizovánopřed 46 mminutami
Od úterý se ochladí a začne pršet

Od úterý se ochladí a začne pršet

před 1 hhodinou
Vláda projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb a daňové změny

Vláda projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb a daňové změny

05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

před 3 hhodinami
Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Je otázkou, kdo zprostředkuje konec války, řekl Babiš po schůzce se Zelenským

Je otázkou, kdo zprostředkuje konec války, řekl Babiš po schůzce se Zelenským

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoRusko nechce obsadit Evropu, věří Ševčík. Havel varuje před podceněním

Hlavním tématem Duelu ČT24 byly plánované výdaje vlády Andreje Babiše (ANO) na obranu a naplnění závazku NATO. „Premiér si asi těch dvacet miliard na výdaje na obranu půjčí, aby naplnil závazek NATO. Musel by tedy zvýšit schodek státního rozpočtu,“ řekl poslanec Miroslav Ševčík (za SPD). „Pokud jde o výdaje na obranu, tak je možné se v nějaké míře rozumně zadlužit. Je mylná představa, že agresorovi předám zemi, která je rozpočtově v pořádku. Raději budu mít zemi zadluženou, ale bezpečnou a suverénní,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Hosté se střetli ohledně vojenských motivací Ruska vůči Evropě. Podle Ševčíka je směšné si myslet, že by Rusko chtělo okupovat Evropu, když má problém obsadit území na Ukrajině. „Rusko se netají tím, že má zájem o sféru vlivu ve střední Evropě. Je mimořádně nebezpečné podceňovat agresora,“ varoval Havel. Pořad moderoval Jiří Václavek.
před 4 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali plánovaný sjezd sudetských Němců

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali plánovaný sjezd sudetských Němců, vznikající levicovou stranu expremiéra Vladimíra Špidly a trest pro psychiatra Jana Cimického. Pozvání přijali bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář, psychiatrička Džamila Stehlíková, novinářka Marie Bastlová a youtuber Jan Špaček. Diskusi moderovala Klára Radilová.
před 26 mminutami

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod sto hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 8:00 znovu zapojily vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
06:27Aktualizovánopřed 46 mminutami

Od úterý se ochladí a začne pršet

Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů.
před 1 hhodinou

Vláda projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb a daňové změny

Vláda v pondělí projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Ministerstvo financí očekává, že znovuzavedení EET přinese do veřejných rozpočtů ročně 14,4 miliardy korun, podle opozice jsou očekávání přehnaná. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny, kdy by vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy a zrušit zastropování nepeněžních benefitů pro zaměstnance.
05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoAnalýza výběru daně z lihu je hotová. Ministerstvo řeší, co dál

Úřady dokončily analýzu výběru spotřební daně z lihu. Má ukázat, jak dál s touto taxou. Její růst nastavil konsolidační balíček předchozí vlády – stát nakonec ale víc peněz nevybral. Ministerstvo financí teď chce zjistit, jestli je příčinou nižší spotřeba, nebo přesun části prodejů do šedé ekonomiky. Minulá vláda si přitom od kroku slibovala sumu přesahující deset miliard korun.
před 2 hhodinami

Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

Zastupitelé Jičína mají projednat změnu územního plánu v lokalitě, kde se stavět nesmí. Pět domů tam už zbudoval někdejší referent stavebního úřadu Jiří Šulc. Sám sobě to povolil – dostal za to pokutu i zákaz činnosti. Teď chce černé stavby legalizovat. Bez změny územního plánu to ale není možné. V lokalitě rozestavěné bez povolení a kolaudace už přitom lidé zřejmě bydlí.
před 3 hhodinami

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...