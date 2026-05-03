Opozice bude blokovat změny rozpočtových pravidel. Vládě by umožnily vyšší schodky


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Hlasování o změnách rozpočtových pravidel
Opoziční strany chtějí v týdnu ve sněmovně zablokovat schválení zákona, kterým vláda navrhuje výrazně uvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Kabinet chce mimo výdajové rámce vyčlenit například náklady na dopravní infrastrukturu, přehrady, nové jaderné bloky nebo část výdajů na obranu. Podle opozice si tím vláda připravuje prostor pro vysoké schodky a větší zadlužování státu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že současná pravidla jsou příliš přísná a neodpovídají plánovaným investicím.

Odhodlání zablokovat schválení zmíněného zákona České televizi potvrdilo všech pět opozičních klubů. Poslanci mají o návrhu začít v závěrečném čtení jednat ve středu ráno.

Schillerová plánuje umožnit vládám až do roku 2036 vytvářet o 150 až 200 miliard korun vyšší deficity, než dovoluje současný zákon. „Aby se do těch výdajových rámců do roku 2036 nepočítaly takzvané liniové stavby. To znamená dopravní tepny, různé mosty, přehrady,“ upřesnila šéfka státní kasy. Doprava je podle ní v návrhu nově kvůli velkému množství rozestavěných projektů.

Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu
Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl v Interview ČT24, 27. dubna 2026

Pokud by Bezpečnostní rada státu vyhlásila ohrožení bezpečnosti, kabinet by navíc mohl sám navýšit maximální možné výdaje až o deset procent. V cenách příštího roku by to znamenalo dalších zhruba 250 miliard.

Podle Národní rozpočtové rady může kabinet při započítání výdajů na rozšíření Dukovan příští rok hospodařit se schodkem nanejvýš 190 miliard. Schillerová ale takový limit označuje s ohledem na priority kabinetu za nereálný. Po rozvolnění pravidel by se mohl deficit pohybovat mezi 350 a 400 miliardami korun, tedy na úrovni zadlužení z doby pandemie covidu.

Železniční projekt za miliardy

Jedním z projektů, kterých by se změna týkala, je trať mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. Oprava patnáctikilometrového úseku má v příštích třech letech vyjít včetně DPH zhruba na deset miliard. Podle Správy železnic se při pracích nebude trať jen opravovat, ale také měnit její profil.

„Má různé oblouky a zakřivení, takže se bude současně i narovnávat, aby to bylo plynulé,“ popsal Petr Toman ze Správy železnic.

Právě náklady na rozšíření této trati a na opravy či dostavby dalších téměř tří desítek železničních úseků vláda nově nechce počítat do maximálního povoleného schodku. Kromě toho navrhuje vyčlenit také výdaje na všechny dálnice, silnice první třídy a stavbu šesti nových přehrad.

Mimo rozpočtová pravidla chce kabinet ponechat i investice do nových jaderných bloků a výdaje na obranu nad dvě procenta HDP.

Dražší paliva i asfalt mohou ovlivnit a zpozdit dopravní stavby
Dopravní stavba, ilustrační foto

Opozice mluví o zadlužování

Opozice návrh kritizuje jako snahu obejít limity, které mají brzdit zadlužování státu. Místopředseda poslaneckého klubu ODS a člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Havránek uvedl, že návrh potvrzuje záměr kabinetu více se zadlužovat. Ve sněmovně proto očekává „bouřlivou a dlouhou debatu“, která podle něj bude „nejen věcná, ale i politická“.

Podobně hovoří předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „V příštím roce by ten limit mohl přesáhnout i 400 miliard korun. Vláda opravdu nedělá nic pro to, aby veřejné finance konsolidovala a zkrotila,“ kritizuje.

Piráti upozorňují, že jde podle nich o jednu z nejdůležitějších norem pro další roky. „Tenhle zákon určitě nebudeme nějakým způsobem jednoduše pouštět dál, protože on bude udávat, jakým způsobem se bude určovat rozpočet na další roky,“ podotkla členka sněmovního rozpočtového výboru Vendula Svobodová.

Kriticky se vyjádřil také první místopředseda KDU-ČSL a člen rozpočtového výboru Benjamin Činčila. „Já budu pro to, abychom tohle brzdili. Tady v podstatě zákon o rozpočtové odpovědnosti bude naprosto vykostěn,“ míní.

Opoziční kluby proto avizují, že návrh při projednávání ve sněmovně zablokují dlouhými projevy. O zákonu chtějí podrobně diskutovat i v dalších týdnech.

Menší schodky rozpočtová rada nezajistí, řekl Mach. Její zrušení by byla katastrofa, varuje Niedermayer
Otázky Václava Moravce 2. část

Vláda hájí investice do infrastruktury

Vládní koalice návrh hájí mimo jiné potřebou investovat do dopravních staveb a další infrastruktury. Podle člena sněmovního rozpočtového výboru Jana Hrnčíře (SPD) má Česko v této oblasti deficit například ve srovnání s Polskem. „Ano, otevíráme si možnosti, jak efektivně dohnat tento deficit,“ tvrdí.

Koalice je zároveň připravená v polovině května poprvé v tomto volebním období navrhnout předčasné ukončení sněmovní debaty. První místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) avizoval, že vládní strany jsou připravené využít i pevný čas pro hlasování.

„Nás naučili používat ty nástroje, které používali oni, to znamená princip mimořádných schůzí a princip pevného času pro hlasování,“ prohlásil Nacher směrem k současné opozici v dolní komoře.

Poslanci z koalice a ODS podpořili omezení obstrukcí
Poslanecká sněmovna

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Je otázkou, kdo zprostředkuje konec války, řekl Babiš po schůzce se Zelenským

Oběti po ruských útocích hlásí Oděsa či Cherson

Jiřině Bohdalové je 95 let, hraje téměř stejně tak dlouho

Juchelka se nebrání růstu minimální mzdy, dle Středuly s tou současnou nelze vyžít

Zvýšené riziko požárů se nově týká většiny území Česka a platí déle

V Českém Švýcarsku hoří les, oheň zasáhl přibližně sto hektarů

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

Juchelka se nebrání růstu minimální mzdy, dle Středuly s tou současnou nelze vyžít

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v Nedělní debatě ČT uvedl, že se nebrání postupnému růstu minimální mzdy až na 50 procent mzdy průměrné. Podle předsedy odborové centrály Josefa Středuly se s její současnou výší po zdanění a odvodech „nedá vyžít“. V debatě moderované Janou Peroutkovou se hosté věnovali také možným dopadům konfliktu na Blízkém východě. Šéf lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich zdůraznil, že Česko potřebuje být součástí bezpečnější a soběstačnější Evropy, prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) pak vyzval k přehodnocení priorit, které si EU stanovila před dvaceti lety.
15:29Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Bez peněz se obrana zajistit nedá, upozornili Nečas s Rusnokem

„Doba se změnila v tom, že ohrožení bezpečnosti Evropy je úplně někde jinde, než bylo před pěti, deseti lety,“ míní bývalý premiér, exministr financí a někdejší guvernér ČNB Jiří Rusnok. „Bez těch peněz se to udělat prostě nedá,“ dodává. „Ty výdaje musí růst,“ souhlasí expremiér Petr Nečas (ODS) a doplňuje, že Česko je podle něj středně bohatým státem EU. „Nejsme ti chudáci, kteří nemají dost peněz pro naše lidi,“ prohlásil. V Nedělní debatě ČT moderované Janou Peroutkovou komentovali oba expremiéři také střety současné vlády s prezidentem ohledně summitu NATO, spor ohledně cesty předsedy Senátu na Tchaj-wan či kabinetem chystanou změnu rozpočtových pravidel.
před 5 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky debatovali o zaměstnávání absolventů

O plánech firem na omezování náboru absolventů z důvodu ekonomické nejistoty a snižování nákladů, ale také o zavádění umělé inteligence v Událostech, komentářích debatovali výkonný ředitel Grafton Recruitment a Gi Group Martin Malo a ambasador asociace HR Brainstorming a ředitel QuickJOBS Dalibor Herbrich. Svůj pohled na zaměstnávání mladých lidí připojila také viceprezidentka pro lidské zdroje z Vodafone Czech Republic Dana Fajmonová. O zájmu studentů o brigády posléze hovořil obchodní a provozní ředitel Index Nosluš Jindřich Hodek. Pořad se věnoval také tuzemskému textilnictví a nedostatku zaměstnanců v tomto odvětví. Danou problematiku rozebral ředitel školy Průmyslovka Liberec Jaroslav Semerád, své zkušenosti sdíleli spolumajitel společnosti CityZen Pavel Hrstka a René Němeček odpovědný ve stejné firmě za vývoj a technologii. Debatou provázeli Jakub Musil a Kristina Nováková.
před 6 hhodinami

Vyšší americká cla na evropská auta by dopadla i na české dodavatele

Evropská komise připravuje odpověď na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že příští týden zvýší cla na osobní a nákladní auta dovážená z Evropské unie na 25 procent. Přímý vývoz aut z Česka do Spojených států je sice nízký, tuzemských firem by se ale opatření mohlo dotknout nepřímo. Tuzemský autoprůmysl je totiž silně napojený na německé automobilky, kterým dodává součástky v řádech miliard korun.
včera v 20:59

VideoFirmy kvůli nedostatku lidí hledají „posily“ v zahraničí. I mezi Filipínci

Rozvoj tuzemských firem stále brzdí nedostatek pracovníků. Dělníky, řemeslníky a další kvalifikované lidi hledají proto podniky v zahraničí. Každý desátý obyvatel Česka už je cizinec. K nejrychleji rostoucím menšinám se řadí třeba Filipínci, kterých takto přijíždí do tuzemska stovky ročně.
včera v 20:02

Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

Spojené státy zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut ze zemí Evropské unie na 25 procent, oznámil v pátek pozdě odpoledne SELČ na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump s tím, že opatření začne platit příští týden. Sedmadvacítka podle něj neplní obchodní dohodu. Šéf Bílého domu dodal, že pokud budou auta vyráběna v továrnách na území USA, nebudou se na ně tarify vztahovat.
1. 5. 2026Aktualizováno1. 5. 2026

Juchelka chce upravit superdávku. Změny mají cílit třeba na samoživitelky

Novou superdávku čekají další změny. Po schváleném odkladu pro současné příjemce podpor chce ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) představit ještě úpravy systému. Podle šéfa resortu se totiž ukázalo, že návrh nepočítal se všemi potřebnými. Mimo nově definovanou pomoc státu zůstaly třeba některé samoživitelky. Ministerstvo se ale chce zaměřit také na situaci pěstounských rodin. Celý balík opatření plánuje vláda představit do konce května.
1. 5. 2026
