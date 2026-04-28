Výrazné rozvolnění fiskálních pravidel by bylo zbytečné, míní Hampl


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Interview ČT24: Ministerstvo financí chce volnější rozpočtová pravidla. Podle Hampla chyba
Zdroj: ČT24

Česká fiskální pravidla nejsou zbytečně přísná, soudí předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Staví se tak odmítavě proti vládnímu návrhu na rozvolnění, o kterém píší média. Varuje před tím, aby si někdo bral příklad třeba ze zadlužené Francie, která má poprvé v dějinách nižší úvěrový rating než Česká republika. „Uměl si někdo před lety představit, že by to tak dopadlo?“ Dřívější viceguvernér České národní banky (ČNB) byl hostem Interview ČT24 moderovaného Danielem Takáčem.

Seznam Zprávy napsaly minulý týden o plánu ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), podle něhož by se výdaje na dálnice, železnice, elektrárny, přehrady nebo část investic do obrany už neměly počítat do deficitu státního rozpočtu. Rozšířily by se tak takzvané únikové doložky. „Je to významné rozvolnění, které umožní vládě sestavit rozpočet, který nebude v mezích stávajících pravidel, ale bude pořád legální z hlediska národního práva,“ vyjádřil se Hampl.

On sám se staví proti výraznému rozvolnění fiskálních pravidel, bylo by to podle něj zbytečné. „Myslím, že jsme ta pravidla měli nastavena přiměřeně naší historii, fiskální tradici a tomu, že jsme naštěstí země, která není předlužená,“ uvádí na jejich obranu.

Zmíněný plán by podle někdejšího centrálního bankéře vedl k situaci, kdy se národní rozpočtová pravidla stanou méně přísná než evropská. A investoři podle Hampla sledují tyto kroky. Na Takáčův dotaz, kdy by jim něco takového mohlo začít u Česka vadit, podotkl, že „role nás (Národní rozpočtové rady) je dělat preventivně všechno pro to, aby k tomu nikdy nedošlo, že by trhy řekly: ‚My už nejsme ochotni váš dluh obsluhovat‘“.

„Jestli někdo argumentuje zeměmi jako Belgie, Francie, Itálie, Španělsko a říká, že ony mají dluh mnohem větší, pojďme tou cestou, tak já říkám, že úplný opak je pravdou. To jsou ty nejhrůznější odstrašující příklady, kam se nikdy nechcete dostat,“ podotkl.

Francie a Belgie však nejsou jediné země, ze kterých by si Česko podle Hampla nemělo brát příklad, zmiňuje také východního souseda. „Slovensko má po třech konsolidačních balíčcích snížený rating a bude mít velký problém to (státní dluh) obsluhovat za této velikosti dluhové služby,“ upozorňuje Hampl.

Upozornil také, že tuzemská vláda by měla podle stávajících fiskálních pravidel sestavit rozpočet na rok 2027 se schodkem nižším než 200 miliard korun. Ministerstvo financí podle něj jen zjišťuje, jak těžké bude sestavit rozpočet na příští rok bez konsolidace financí.

Hampl dal najevo určité pochopení, ale ne však souhlas, s vládní snahou si trochu rozpočtově uvolnit ruce. „Já rozumím tomu, že je tady velký hlad všech, abychom měli dokončenou páteřní infrastrukturu,“ zmínil ekonom, podle něhož to je ale také otázka ceny a času. Zároveň ale vládu varoval před snahou příliš tlačit na stavební sektor. „Máte jen jeden sektor, který je schopen to postavit. Když bude vláda hodně tlačit na pilu, tak bude ubírat betonu a kamene na výstavbu třeba rezidenčního bydlení,“ míní Hampl.

Hampl: Soběstačnost je iluze, poznaly to i USA

Co se týče cenové regulace pohonných hmot, rozpočtový náklad je podle Hampla zatím „marginální“. Stávající situace by podle jeho odhadu musela trvat několik měsíců, aby se negativně projevila na hospodaření státu. Přesto se však dívá na zavedené stropy s nevolí. „Já bych vždy čtyřikrát váhal, kdy přijít s cenovou regulací,“ neskrývá svou skepsi k tomuto netržnímu opatření.

Myslím, že naše národní pravidla na velké krize myslí, a to celkem dobře. A máme speciální výjimky, které můžete použít, pokud se ekonomice daří opravdu zle.
Mojmír Hampl
šéf Národní rozpočtové rady
27. 4. 2026, ČT24

„V celé Evropě se tváříme, že budujeme odolnost, ale víceméně v jakémkoli náznaku krize hned (…) zaléváme ekonomiku penězi,“ komentuje Hampl snahy evropských zemí zmírnit dopad uzavření Hormuzského průlivu na životy Evropanů. Předseda rozpočtové rady se vymezuje proti tomu, aby vlády „naučily“ obyvatelstvo, že se dá s cenami snadno manipulovat. „Opravdu si nemyslím, že teď jsme ve stavu, kdy jsme vyčerpali všechny ostatní možnosti,“ doplnil Hampl.

Cena je podle Hampla vždy nejsilnější signál, který se vysílá spotřebitelům v ekonomice. Podotýká, že hrát si s ní bývá potenciálně riskantní, zejména když má vláda potřebu stanovit cenu na úrovni, která se jí politicky líbí, ale není v souladu s ekonomickou realitou. V takové situaci však Česko podle Hampla není.

Předsedovi Národní rozpočtové rady se však nelíbí, že se stejně jako během covidu objevují nápady na soběstačnost české ekonomiky. Jako příklad uvádí Spojené státy, které mají dostatek surovin na pokrytí vlastní spotřeby. I tak ale tamní spotřebitelé a firmy čelí zvýšeným cenám komodit a výrobků, protože se jejich ceny určují globálně.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Česká fiskální pravidla nejsou zbytečně přísná, soudí předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Staví se tak odmítavě proti vládnímu návrhu na rozvolnění, o kterém píší média. Varuje před tím, aby si někdo bral příklad třeba ze zadlužené Francie, která má poprvé v dějinách nižší úvěrový rating než Česká republika. „Uměl si někdo před lety představit, že by to tak dopadlo?" Dřívější viceguvernér České národní banky (ČNB) byl hostem Interview ČT24 moderovaného Danielem Takáčem.
před 1 hhodinou

VideoMinisterstvo chce vyšší odměny pro lidi, kteří chodí na preventivní prohlídky

Až tisíce korun a rovnou na účet. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce, aby takové odměny lidé nejpozději od ledna 2028 dostávali za to, že chodí na preventivní prohlídky. Na vyšetření k praktickému lékaři jednou za dva roky v současnosti dochází zhruba polovina Čechů, podle odborníků by měl být vyšší i zájem o screeningové programy, které dokáží včas zachytit rakovinu. Správní rada VZP ale upozorňuje na finanční dopady takového kroku. Podle opozice zase odměny za prevenci samy o sobě stačit nebudou.
před 9 hhodinami

VideoNenávist na sítích vůči veřejně aktivním ženám zkoumal Fenomén doby

Uživatelé sociálních sítích dokáží být vulgární a nenávistní, přičemž často své hrubé projevy či výhrůžky míří na ženy aktivní ve veřejném životě, jako jsou političky nebo novinářky. Těm nezbývá než se proti nim psychicky obrnit. Slovní útoky se ale někdy promítají i do skutečného života, kdy ženy pokřikům musí čelit třeba i ve veřejné dopravě. Co k tomu takzvané hejtry vede? S nimi i s oběťmi nenávistných komentářů natáčeli tvůrci pořadu ČT Fenomén doby.
před 9 hhodinami

Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

Česká republika chce ročně odebírat dvě miliardy metrů krychlových plynu z Ázerbájdžánu, přičemž dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029, řekl na návštěvě Baku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dohoda zatím nebyla podepsána, kontrakt je přislíben a je na velmi dobré cestě, dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) předtím řekl, že o dodávky plynu usiluje společnost ČEZ.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Policie chce v kauze dopravních zakázek poslat před soud osm lidí a jednu firmu

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Vyšetřovatelé je viní mimo jiné ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, podvodů a podplácení, sdělil ČT náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Skupina podle vyšetřovatelů mezi lety 2018 a 2022 ovlivňovala zakázky na dopravní stavby. V závislosti na míře zapojení do trestné činnosti hrozí obviněným až šestnáct let vězení.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Vláda zvýší od května maximální marži na pohonné hmoty z 2,50 na tři koruny

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu, informovala ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová (ANO). Vláda zvýší od května maximální marži distributorů paliv o padesát haléřů na tři koruny za litr a upraví se také systém výpočtu cenového stropu. Kabinet rovněž rozhodl o vytvoření pracovní skupiny o psychotropních látkách a zavedl povinnost hlásit množství dovezeného a vyvezeného amalgámu státu. Jednání se kvůli cestě do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu neúčastní premiér Andrej Babiš (ANO), zasedání vedla Schillerová.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Data: Proti chřipce nejsou očkované tři čtvrtiny lékařů a drtivá většina sester

Evropská unie doporučuje, aby bylo očkovaných nejméně 75 procent pracovníků ve zdravotnictví. Aktuální údaje z Česka ale ukazují, že tohoto čísla v případě vakcíny proti chřipce nedosahuje ani jediná skupina zdravotníků a proočkovanost je mezi nimi výrazně nižší.
před 15 hhodinami

Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

Česko neplní výdaje na obranu, k nimž se zavázalo v Severoatlantické alianci, ani vojenské kapacity, které slíbilo pro společnou obranu zajistit. Pokud by tak činili všichni členové NATO, bude kolektivní obrana nefunkční, řekl v pondělí na konferenci televize CNN Prima News Money Money Money prezident Petr Pavel. Podle něj je přitom dostatečná obranná síla nejlepším způsobem, jak zamezit možné agresi cizího státu. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) řekl, že podle něj jsou rozhodující vojenské schopnosti, ne výše obranných výdajů.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Načítání...