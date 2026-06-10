Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Mašína


10. 6. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Na sociálních sítích to uvedl historik Petr Blažek či Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na Západ, byla komunistickým režimem perzekvována.

Mašínová se zasloužila o vznik Památníku tří odbojů, který se před několika lety otevřel v Lošanech na Kolínsku na statku, který rodině zabavili komunisté. V roce 2023 obdržela od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Narodila se 7. listopadu 1933 v Praze. Od mládí trpěla vrozenou chorobou dolních končetin, výraznou část dětství proto strávila v nemocnicích, připomněl Blažek.

Jejího otce, který působil v legendární odbojové skupině Tři králové, i matku zatklo za války gestapo. Josefa Mašína v červnu 1942 nacisté popravili. Děti vychovávala babička Emma Nováková.

Počátkem 50. let Mašínová vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Olomouci, poté nastoupila jako laborantka na tamní krajské hygienické stanici. Bratři Josef a Ctirad se v roce 1953 postavili komunistickému režimu a se zbraní v ruce se probili na Západ. Při jejich akcích zemřelo šest lidí – dva příslušníci SNB a pokladník v Československu a později tři východoněmečtí policisté. I proto jejich akce dodnes budí rozporuplné reakce.

O odbojové činnosti bratrů prý nevěděla, žila pod drobnohledem

Mašínová byla v listopadu 1953 zatčena a opakovaně vyslýchána, i když o odbojové činnosti bratrů podle Blažka nevěděla. Na jaře 1954 byla z vězení propuštěna a žila pod drobnohledem Státní bezpečnosti. Později pracovala například jako myčka laboratorních skel v laboratořích pražských poliklinik. Její matka Zdena Mašínová starší zemřela ve vězení.

Po roce 1989 Mašínová dosáhla plné rehabilitace své matky a strýce. V roce 2017 iniciovala vznik Památníku tří odbojů v Lošanech, na místě rodného statku jejího otce, o který se několik let soudila se státem. Památník se otevřel v roce 2022.

V roce 2023 dostala vyznamenání ministerstva obrany Kříž obrany státu, který je udělován za hrdinství v boji nebo za nasazení života. Když 28. října 2022 tehdejší prezident Miloš Zeman vyznamenal in memoriam Josefa Mašína staršího, jeho dcera odmítla ocenění od Zemana převzít.

Lituji, že jsem se k bratrům nemohla připojit. Boj proti zlu je povinnost, řekla Mašínová v ČT
Zdena Mašínová

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