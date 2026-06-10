Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Mašína

Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Na sociálních sítích to uvedl historik Petr Blažek či Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na Západ, byla komunistickým režimem perzekvována.
Mašínová se zasloužila o vznik Památníku tří odbojů, který se před několika lety otevřel v Lošanech na Kolínsku na statku, který rodině zabavili komunisté. V roce 2023 obdržela od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Narodila se 7. listopadu 1933 v Praze. Od mládí trpěla vrozenou chorobou dolních končetin, výraznou část dětství proto strávila v nemocnicích, připomněl Blažek.
Jejího otce, který působil v legendární odbojové skupině Tři králové, i matku zatklo za války gestapo. Josefa Mašína v červnu 1942 nacisté popravili. Děti vychovávala babička Emma Nováková.
Počátkem 50. let Mašínová vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Olomouci, poté nastoupila jako laborantka na tamní krajské hygienické stanici. Bratři Josef a Ctirad se v roce 1953 postavili komunistickému režimu a se zbraní v ruce se probili na Západ. Při jejich akcích zemřelo šest lidí – dva příslušníci SNB a pokladník v Československu a později tři východoněmečtí policisté. I proto jejich akce dodnes budí rozporuplné reakce.
O odbojové činnosti bratrů prý nevěděla, žila pod drobnohledem
Mašínová byla v listopadu 1953 zatčena a opakovaně vyslýchána, i když o odbojové činnosti bratrů podle Blažka nevěděla. Na jaře 1954 byla z vězení propuštěna a žila pod drobnohledem Státní bezpečnosti. Později pracovala například jako myčka laboratorních skel v laboratořích pražských poliklinik. Její matka Zdena Mašínová starší zemřela ve vězení.
Po roce 1989 Mašínová dosáhla plné rehabilitace své matky a strýce. V roce 2017 iniciovala vznik Památníku tří odbojů v Lošanech, na místě rodného statku jejího otce, o který se několik let soudila se státem. Památník se otevřel v roce 2022.
V roce 2023 dostala vyznamenání ministerstva obrany Kříž obrany státu, který je udělován za hrdinství v boji nebo za nasazení života. Když 28. října 2022 tehdejší prezident Miloš Zeman vyznamenal in memoriam Josefa Mašína staršího, jeho dcera odmítla ocenění od Zemana převzít.