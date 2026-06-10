Koalici jde jen o zrušení poplatků, říká Okamura. Podle Talíře chce vláda na ČT a ČRo páku

Vládní koalice v úterý oznámila, že v pondělí bude kabinet projednávat zákon, který ruší televizní a rozhlasové poplatky. Podle předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury jde koalici čistě právě o zrušení poplatků. „Nic jiného v tom nehledejte. Nic jiného naším záměrem opravdu není,“ zdůraznil. Předseda sněmovního mediálního výboru z opoziční KDU-ČSL František Talíř se ale domnívá, že kabinet chce mít páku, jak na média veřejné služby tlačit.
„Vláda sice hezky vykládá pohádky o tom, že nechce média ovládnout, nicméně brání se jakýmkoliv pojistkám, které bychom do zákona vložili,“ myslí si Talíř, podle kterého sice kabinet rétoricky říká, že mu jde o silná a nezávislá veřejnoprávní média, ale fakticky jde proti tomu. Systém pojistek by podle něj mohl fungovat například tak, že by agendu spojenou s veřejnoprávními médii schvaloval kromě sněmovny i Senát a dolní komora by tu horní nemohla přehlasovat.
„Nám jde v podstatě jen o to, že jsme za SPD slíbili voličům zrušení koncesionářských poplatků. Za to jsme zvoleni, to splníme a o nic jiného tady v podstatě nejde,“ nesouhlasil Okamura, podle kterého je „nesmysl“, že by hrozilo ovlivňování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) ze strany politiků. „Už dnes je v zákoně to, že Poslanecká sněmovna může zvyšovat či snižovat koncesionářské poplatky. Takže ten stav už je tady dnes, že politici o tom rozhodují,“ sdělil s tím, že ani v současnosti nejsou žádné pojistky, které by politikům bránily zvyšovat či snižovat poplatky.
V té souvislosti se Okamura opřel také do bývalé vlády Petra Fialy (ODS), která podle něj poplatky zvýšila i přes to, že slibovala opak. „A zároveň změnila zákon, že členy Rady ČT jsou i zástupci Senátu, kde má bývalá vláda většinu. Takže k politickému ovlivnění tady skutečně došlo. A došlo k němu za bývalé Fialovy vlády,“ tvrdí lídr SPD, podle kterého současný kabinet nic takového dělat nechce, a proto shodil ze stolu návrh zákona připravený ministrem kultury Oto Klempířem (za Motoristy) a zaměřil se čistě na zrušení poplatků.
Podle Talíře ale bylo během úterního jednání zástupců koalice s řediteli ČT Hynkem Chudárkem a ČRo René Zavoralem k vidění, jak bude komunikace fungovat, pokud si „vláda prosadí svoji“. „To znamená, že si pozvou ředitele České televize a Českého rozhlasu a tam jim jednostranně bez diskuse oznámí, jak to vlastně bude. Neřeknou jim za jaké peníze, neřeknou jim k tomu žádné pojistky a žádné garance. Jen jim řeknou ‚naše představa je takováto‘,“ myslí si Talíř.
Podle místopředsedy lidovců je převod přímo pod státní rozpočet bez jakýchkoliv pojistek cestou k politickému ovládnutí ČT a ČRo. „Systém poplatků je nejlepší varianta. Funguje bezproblémově, dlouhodobě. Není tady vlastně důvod něco měnit,“ domnívá se Talíř, podle kterého tento systém vytváří bariéru mezi politiky a institucemi a pokud by vláda chtěla poplatky zrušit, existují dle předsedy mediálního výboru i jiné modely financování. Za lidovce i opozici řekl, že na financování přímo ze státního rozpočtu nikdy nepřistoupí.
Okamura ovšem namítá, že koalice s tímto programem vyhrála volby a nyní jen plní programové prohlášení. Ve většině evropských zemí navíc podle něj systém poplatků neexistuje. Uvedl například Francii, Dánsko či Belgii. „My na tom trváme,“ zdůraznil směrem ke zrušení poplatků. Talíř na druhou stranu zmínil příklad Slovenska, kde podle něj vláda Roberta Fica (Smer) nejprve poplatky zrušila a rok poté srazila příjmy veřejnoprávních médií o třetinu. „A my jasně říkáme, že jestli má vláda představu, že každý rok bude muset nastoupit ředitel televize a rozhlasu, zpovídat se a prosit o peníze, tak to je špatně, protože to je prostor pro vytváření politického tlaku,“ dodal.
V souvislosti s financováním Okamura zmínil úspory na provozu státu
Vláda zatím neoznámila, kolik by na obě média ze státního rozpočtu mělo jít ani kde na to vezme peníze. Okamura v této souvislosti prohlásil, že kabinet již udělal úspory ve výši přes jedenáct miliard korun na provozu státu. „Rušili jsme duplicitní agendy, přesouváme agendy, aby správa státu byla efektivnější a samozřejmě i těmito metodami a způsoby budou veřejnoprávní média financována ze státního rozpočtu,“ přiblížil.
Během úterní schůzky prý došlo k domluvě, že částku koalice zveřejní v pondělí. „Třeba moje představa je, že by to mělo být minimálně ve výši rozpočtu 2024, což jsou poslední známá čísla hospodaření ČT, protože čísla za rok 2025 ještě v této době k dispozici nejsou. A právě na těchto tvrdých datech bychom si měli říct, kolik by to mělo být, aby to fungovalo,“ uvedl Okamura s tím, že se diskutuje i o inflační doložce. Možností by podle něj mohlo být třeba to, že by se tato doložka spustila v případě, kdy by se inflace zvýšila o pět a více procent.
Šéf SPD rovněž prohlásil, že zrušením poplatků lidé ušetří, protože koalice nebude zvyšovat daně. „Samozřejmě, že to půjde z daní,“ reagoval Talíř, podle kterého bude opozice přijetí zákona bránit. „Rovnou říkám, že jako opozice využijeme úplně všechny nástroje, které máme pro to, abychom tento návrh zablokovali. Ne proto, že nás baví obstruovat. Ale proto, že tohle je útok na veřejnoprávní média a veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů našeho demokratického zřízení. Proto využijeme veškerý čas, který máme, k tomu, abychom oddálili schválení tohoto návrhu. Potom dojde na Senát, potom dojde na Hrad. A potom dojde, o tom jsem přesvědčen, i na Ústavní soud,“ uzavřel.
- Domácí
- Média
- Veřejnoprávní média
- Česká televize
- ČT
- Český rozhlas
- ČRo
- Tomio Okamura
- František Talíř
- Oto Klempíř
- Hynek Chudárek
- René Zavoral
- Robert Fico
- SPD
- KDU-ČSL
- ODS
- Petr Fiala
- Vláda ČR
- Poslanecká sněmovna
- Poplatky
- Financování
- Zákon
- Zrušení
- Vláda
- Inflace
- Daně
- Rozpočet
- Motoristé
- Vládní koalice
- Programové prohlášení
- Média veřejné služby
- Nezávislost
- Výběr
- Výběr redakce