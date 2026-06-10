Po zveřejnění části Epsteinových spisů přibylo zastrašování jeho obětí


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Po zveřejnění části spisů sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina vzrostla míra zastrašování jeho obětí. Agentura Reuters vyzpovídala 23 z nich. Téměř všechny tvrdí, že kvůli výhrůžkám žijí v neustálém napětí. Ve středu v americkém Kongresu o svých vazbách na Epsteina vypovídal miliardář a spoluzakladatel technologického giganta Microsoft Bill Gates.

Když bylo Marině Lacerdové 14 let, Jeffrey Epstein ji sexuálně zneužil. Její svědectví ho pomohlo v roce 2019 usvědčit. Krátce poté, co ale vyšla se svým příběhem na veřejnost, stala se terčem šikany. Lidé ji nazývali lhářkou a prostitutkou. Marina se podle nich měla tenkrát lépe rozhodovat.

„Lidé se na nás nedívají jako na dítě. Dívají se na nás jako na třicetiletou, čtyřicetiletou dospělou ženu. Nevnímají nás jako dítě, kterým jsme tehdy byly,“ sdělila Lacerdová.

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Jeffrey Epstein

Marina přiznává, že se v on-line prostředí setkává i s výhrůžkami násilí. Kvůli svému bezpečí i své dvanáctileté dcery spí se zbraní u sebe. Okolnosti nutí k možné nutné sebeobraně i další z Epsteinových obětí Jenu-Lisu Jonesovou.

„Snažím se být za všech okolností ostražitá, protože opravdu nikdy nevíte, co může někdo udělat,“ řekla Jonesová.

Zastrašování vzrostlo po zveřejnění Epsteinových spisů

Zastrašování a šikana obětí mrtvého finančníka se zintenzivnily poté, co ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo mezi loňským prosincem a letošním lednem vyšetřovací spisy. Záznamy odhalily identitu na 177 žen. V nejméně 6250 případech úřad sdílel jejich jména, adresy, telefonní čísla, data narození nebo fotografie. Za zveřejnění osobních dat čelil kritice.


„Jde o velmi důvěrné informace, které měly zůstat mezi mnou a Úřadem pro vyšetřování a nyní tam jsou všechny,“ uvedla jedna z Epsteinových obětí Danielle Benskyová.

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Ministerstvo spravedlnosti zastrašování Epsteinových obětí odsuzuje, trvá ale na tom, že za to nenese vinu. Bývalá šéfka úřadu Pam Bondiová na konci května před zákonodárci připustila chyby při cenzurování důvěrných informací ve spisech.


„Bondiová důrazně hájila způsob, jakým řídila ministerstvo spravedlnosti a jakým byly spisy v této věci zveřejněny. Uvedla také, že Todd Blanche, který byl jejím tehdejším zástupcem, a který nyní zastává funkci úřadujícího ministra spravedlnosti, nesl přímou zodpovědnost za celý tento proces,“ přiblížil reportér The Associated Press Stephen Groves.


„Pokaždé, když zveřejníme jméno oběti, které nemělo být zveřejněno, tak jsme jako ministerstvo spravedlnosti selhali,“ uznal Blanche.

Ti, kdo Epsteinovy oběti zastrašují, se často opírají o lži nebo dokonce konspirační teorie. Tvrdí o nich mimo jiné, že jsou podvodnice, které chtějí získat peníze a pozornost. Ženy původem z Ruska a východní Evropy pak označují za zahraniční agenty. Jiní je ale za jejich ochotu o traumatech mluvit oceňují.

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