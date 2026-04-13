Soudce zamítl Trumpovu žalobu proti deníku kvůli článku o vazbách na Epsteina


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Floridský soudce v pondělí zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na deník The Wall Street Journal (WSJ), ve které šéf Bílého domu noviny obvinil z poškození své pověsti a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů (208,4 miliardy korun). Žaloba se týká článku o Trumpových vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který list zveřejnil loni v červenci. Soudce ovšem dal prezidentovi možnost podat upravenou verzi žaloby, píše agentura Reuters.

WSJ loni publikoval článek s tvrzením, že Trump v roce 2003 Epsteinovi k padesátinám poslal sexuálně explicitní přání s kresbou nahé ženy či dívky. „Všechno nejlepší k narozeninám – a kéž je každý další den dalším krásným tajemstvím,“ stojí v přání, v němž se také píše, že oba muži mají některé věci společné.

Trump popřel, že gratulaci psal a následně na základě federálního zákona o pomluvě podal žalobu na dva novináře WSJ, majitele deníku Ruperta Murdocha, vydavatelství Dow Jones a vydavatelský dům News Corp.

Trump kvůli článku o vazbách na Epsteina žaluje novináře i Murdocha
Okresní soudce Darrin Gayles v Miami uvedl, že Trump neprokázal „skutečný zlý úmysl“ ze strany WSJ, což je kritérium, které musí veřejné osoby splnit v případě podání žaloby kvůli pomluvě. Znamená to povinnost prokázat nejen to, že veřejné prohlášení o nich bylo nepravdivé, ale také to, že člověk nebo zpravodajský subjekt, který prohlášení učinil, věděl nebo měl vědět, že je nepravdivé.

„Jeho žaloba se tomuto standardu ani zdaleka nepřibližuje. Právě naopak,“ sdělil Gayles, podle kterého novináři WSJ před publikováním článku požádali Trumpa o komentář a zveřejnili jeho popření pravosti přání pro Epsteina. To dalo čtenářům možnost učinit si vlastní závěr, což vyvrací Trumpovo tvrzení, že deník jednal se skutečným zlým úmyslem, napsal soudce. Gayles nicméně dal Trumpovi čas do 27. dubna podat upravenou verzi žaloby.

Demokraté zveřejnili dopis, který označili jako přání Epsteinovi od Trumpa
Epsteinovy zločiny

Finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či bývalého prezidenta USA Billa Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle úřadů spáchal sebevraždu. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Trump vyřadil novináře WSJ z cesty do Skotska
před 12 mminutami
Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

03:56Aktualizovánopřed 18 mminutami
Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

14:47Aktualizovánopřed 22 mminutami
Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

14:33Aktualizovánopřed 24 mminutami
Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

před 26 mminutami
Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

12:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Tři zadržení za krádež bankomatů v Praze skončili ve vazbě, čtvrtý je svědkem

Tři zadržení za krádež bankomatů v Praze skončili ve vazbě, čtvrtý je svědkem

14:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

před 3 hhodinami

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér země Péter Magyar. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz. Ukrajinu označil za oběť agrese, Rusko je podle něj bezpečnostní hrozbou.
14:33Aktualizovánopřed 24 mminutami

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Jiholibanonské město Bint Džubajl v pondělí zažilo silné boje mezi izraelskou armádou (IDF) a militantním teroristickým hnutím Hizballáh. IDF podle AFP tvrdila, že dokončila obléhání města, bojovníci Hizballáhu izraelské síly ostřelovali ve snaze zatlačit je zpět. Při izraelském úderu na středisko Červeného kříže ve městě Súr bylo zničeno několik sanitek a zahynul zraněný pacient, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelské útoky na jižní Libanon si v pondělí vyžádaly nejméně šest mrtvých a několik zraněných, uvedla agentura NNA.
před 26 mminutami

Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Ruské síly v neděli zabily dva obyvatele ukrajinské Doněcké oblasti, dalšího člověka zranily, oznámil v pondělí ráno na platformě Telegram šéf správy tohoto regionu Vadym Filaškin. Do nedělní půlnoci přitom platilo příměří vyhlášené na pravoslavné Velikonoce. Kyjev i Moskva se už o víkendu navzájem vinily z jeho porušování. Se začátkem nového týdne ukrajinská armáda uvedla, že eviduje přes deset tisíc porušení klidu zbraní z ruské strany. Od půlnoci pak obě strany obnovily vzdušné útoky, vyplývá z hlášení obou stran.
12:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Babiš poblahopřál Magyarovi, podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence

Premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval Péteru Magyarovi k vítězství v maďarských parlamentních volbách. Babiš uvedl, že si předseda strany Tisza získal důvěru většiny Maďarů a jsou s ním spojená velká očekávání. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) řekl pro CNN Prima News, že Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy. Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Podle prezidenta Petra Pavla zvítězila demokracie.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Evropa vítá vítězství Tiszy

Evropské srdce bije silněji, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová k výsledku maďarských voleb. Vítězství opoziční Tiszy uvítal i francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Britský premiér Keir Starmer vítězství Tiszy označil za historický moment nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou demokracii.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Porážkou Orbána ztratili spojence Putin, Trump i Fico, píše slovenský tisk

Maďaři porazili režim dlouholetého premiéra Viktora Orbána, v jeho pádu je také odkaz pro slovenského premiéra a Orbánova spojence Roberta Fica (Smer), jakož i ruského vůdce Vladimira Putina, napsal slovenský list Sme k výsledkům voleb v Maďarsku. Podle Denníku N je Orbánova porážka ránou pro Fica. Činitelé EU jsou mírně optimističtí, že by Magyar mohl odblokovat půjčku Kyjevu, ale zároveň opatrní, protože není tak proukrajinský, píší Politico a Euronews. Také ukrajinská média upozorňují na Magyarův nejednoznačný postoj.
12:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
04:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami
