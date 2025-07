Trump vyřadil novináře WSJ z cesty do Skotska

Bílý dům vyřadil list The Wall Street Journal (WSJ) z doprovodu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro jeho nadcházející cestu do Skotska. S odvoláním na mluvčí hlavy státu Karoline Leavittovou to píší server Politico nebo stanice CNN, které krok dávají do souvislosti s článkem WSJ o vazbách Trumpa na finančníka Jeffreyho Epsteina, jenž zemřel v roce 2019 ve vězení, kde čekal na proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek.