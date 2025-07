Trump se kvůli článku o vazbách na Epsteina soudí o miliardy

Prezident USA Donald Trump podal žalobu na dva novináře The Wall Street Journal (WSJ), majitele deníku Ruperta Murdocha, vydavatelství Dow Jones a vydavatelský dům News Corp kvůli údajné pomluvě. Článek WSJ popisoval Trumpovy vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Prezident žádá odškodné ve výši nejméně deseti miliard dolarů (přes 211 miliard korun).

Článek amerického listu WSJ vydaný v pátek tvrdí, že Trump v roce 2003 Epsteinovi k padesátinám poslal „oplzlé“ přání s kresbou nahé ženy.

Šéf Bílého domu na své síti Truth Social popřel, že by dopis napsal, a označil novinový článek za „falešný, zlomyslný a pomlouvačný“. „Nikdy v životě jsem nenakreslil žádný obrázek. Nekreslím obrázky žen. To nejsou moje slova. To není můj styl,“ zdůraznil.