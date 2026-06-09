USA provádí údery na Írán, jde prý o reakci na sestřelení helikoptéry


9. 6. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Spojené státy zahájily nové údery na Írán, podle Washingtonu jde o reakci na íránské sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Na síti X to v úterý večer oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Íránská agentura Mehr tvrdí, že v oblasti přístavního města Sirík byly zaznamenány výbuchy.

Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že Írán v noci na úterý sestřelil americký vrtulník a že USA na to „musí odpovědět“. Íránská státní média následně s odvoláním na vojenské zdroje prohlásila, že Teherán v úžině v posledních 24 hodinách neprováděl žádné útočné vzdušné operace.

Írán nám sestřelil vrtulník, budeme muset odpovědět, prohlásil Trump
Vrtulník Apache

CENTCOM sdělil, že údery začaly v 17:00 východoamerického času (23:00 SELČ). Podrobnosti o cílech velitelství nezmínilo.

Íránská média hlásí exploze z různých míst jihoíránské provincie Hormozgán, která leží na břehu Hormuzského průlivu. Součástí provincie je i přístavní město Sirík a také ostrov Kešm. Také tento ostrov, který se nachází v úžině, je podle íránských médií terčem útoku. Útokům čelí mimo jiné i jihoíránské přístavní město Bandar Abbás, které je považováno za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu.

Armáda USA sestřelila íránské drony a udeřila na radarová stanoviště
Letoun F/A-18F Super Hornet, ilustrační foto

V oblasti dosud platilo křehké příměří, které bylo ale opakovaně narušeno. Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a na země v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.

Írán a Izrael zastavily vzájemné útoky, Trump varoval před hloupostí
Malby v Teheránu namířené proti Izraeli

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