U Hormuzského průlivu se zřítil americký vrtulník

V blízkosti Hormuzského průlivu se v pondělí zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Oba členy posádky se podařilo bezpečně zachránit, informoval novináře americký prezident Donald Trump. O incidentu jako první napsal deník The New York Times s odvoláním na dva zasvěcené zdroje. Zatím není jasné, jestli vrtulník sestřelila íránská palba, anebo jestli se zřítil kvůli technické poruše či jinému problému.
„Piloti jsou v pořádku. Ano,“ řekl Trump, který po pondělním finále NBA mluvil s novináři na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku. „Nikdo nebyl zraněn. Zítra (v úterý) vydáme zprávu. Ale piloti jsou v pořádku,“ dodal v pondělí večer Trump, kterého citovala agentura AP.
Blízký východ se v úterý vzpamatovává z událostí posledních dní, kdy si Írán a Izrael vyměnily údery, což představovalo dosud největší zátěž pro formální příměří v íránském konfliktu, napsala agentura AP.
Od konce února, kdy USA a Izrael zahájily útoky na Írán, otřásá válka globální ekonomikou, zvyšuje ceny energií po celém světě a zdražuje mnoho základních potřeb, včetně potravin.
Hormuzský průliv je stále pod kontrolou Íránu – jde o klíčovou lodní trasu, kterou za běžných okolností proudí pětina světových dodávek ropy. Největší boje ukončilo v dubnu křehké a opakovaně porušované příměří mezi USA a Íránem. Izrael ale k nelibosti Teheránu pokračuje v úderech proti hnutí Hizballáh v Libanonu.