Policie zatkla Súdánce po útoku v Belfastu, ve městě vypukly násilné protesty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V severoirském Belfastu propukly v úterý večer násilnosti. Předcházelo jim pondělní zadržení občana Súdánu místní policií v souvislosti s pondělním útokem v Belfastu. Pachatel, který je podle informací agentury AP žadatelem o azyl, pobodal na ulici muže, který skončil v nemocnici s vážným poraněním v oblasti očí a obličeje. Úřady po zadržení cizince vyzvaly obyvatele ke klidu, navzdory tomu však lidé v maskách zapalovali v ulicích auta a házeli kameny na domy.

Případ vzbudil po celé zemi pobouření. Po sociálních sítích koluje video zachycující útok. Muž podezřelý z pokusu o vraždu je nyní ve vazbě.

Lídři Severního Irska společně s šéfem místní policie uspořádali tiskovou konferenci, na které vyzvali občany, aby nepodněcovali nenávist a strach a necílili na konkrétní komunity.

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Jejich výzva však nepředešla večerním násilnostem. Ve městě se podle zpravodajského webu BBC shromáždilo několik stovek lidí. Poblíž centra města účastníci protestní akce zapalovali auta, vzplál i autobus městské dopravy. Dým stoupal i z řady popelnic.

Skupina maskovaných radikálů se vydala na pochod východní částí Belfastu za volání „dostaneme odtud cizince“, uvedla BBC. Někteří lidé začali házet kameny na domy, v nichž patrně podle nich žijí přistěhovalci.

Reakce na čin

Někteří politici či zástupci úřadů násilí odsoudili. Člen vedení severoirské policie Ryan Henderson uvedl, že policisté v terénu se snaží především ochránit obyvatele a vyzval k uklidnění situace. Pořádkové síly podle dosavadních informací proti násilnostem nezasáhly.

Šéf severoirské policie Jon Boutcher novinářům sdělil, že podezřelý Súdánec pobýval v Británii na základě pětiletého víza uděleného v září 2023. Boutcher dodal, že se předpokládá, že muž cestoval ze Súdánu do Paříže a Dublinu, než požádal o azyl v Belfastu. Policie se snaží zjistit motiv útoku, ale podle zástupce velitele severoirské policie Ryana Hendersona neexistují žádné informace, že by se jednalo o terorismus.

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Britský premiér Keir Starmer odsoudil útok jako „odporný čin“. Uvedl, že k němu nemá žádnou toleranci, ale dodal, že je potřeba udržet klid a dát policii čas a prostor pro vyšetřování.

Incident se podle agentury Reuters odehrál v době, kdy je v Británii zvýšené společenské napětí vyvolané vraždou osmnáctiletého studenta Henryho Nowaka. Ten zemřel poté, co byl několikrát bodnut nožem při cestě domů z večírku. Třiadvacetiletý sikh Vickrum Digwa byl za jeho vraždu minulé pondělí odsouzen k doživotnímu vězení.

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Digwa po příjezdu policie lhal; řekl, že se stal obětí rasistického útoku, a za útočníka označil Nowaka. Ten byl v tu chvíli na zemi a policistům opakovaně říkal, že krvácí a nemůže dýchat. Policisté však jeho slova nebrali vážně a zavolali sanitku až po několika minutách, to však již bylo na záchranu umírajícího studenta pozdě.

Ve Spojeném království v poslední době přibývá protestů proti migraci, při nichž kritici britské azylové politiky tvrdí, že vláda umožnila vstup do země nebezpečným lidem. V Severním Irsku minulý rok v červnu propukly násilné protiimigrační demonstrace poté, co byli dva nezletilí cizinci obviněni ze sexuálního napadení.

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