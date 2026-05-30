Británie chce víc rozpoznávat tváře a pomocí AI odhadovat věk imigrantů

Británie vyvíjí kontroverzní nástroj pro svou zpřísňující se azylovou politiku. Za pomoci umělé inteligence chce od léta 2027 odhadovat věk imigrantů, u kterých není jisté, že jsou nezletilí. Vládní data ukazují, že současný systém je náchylný k chybám, a analýza fotografií má situaci zlepšit. Kromě toho plánují úřady rozšířit i využívání systému rozpoznávání tváří.
Do člunů mířících do Spojeného království nasedají mnozí bez jakýchkoli dokumentů či osobních dokladů. Loni podle britských statistik přišlo do země nelegálně 46,5 tisíce lidí. U 6400 z nich úředníci kontrolovali, zda jsou opravdu nezletilí, jak tvrdí, a ve 43 procentech případů zjistili, že jde ve skutečnosti o dospělé. Dítě bez doprovodu se vyhne azylovému procesu a má tak mnohem větší šanci na to, že v Británii bude moci zůstat.
Úředníci by ale od příštího léta měli mít k dispozici nový nástroj, jak případné podvody odhalit – technologii, která za pomoci umělé inteligence sama věk odhadne. To má být další ze způsobů, jak dostat nelegální migraci pod kontrolu. V prvních testech se vše dle ministerstva vnitra osvědčilo.
„Chceme se ujistit, že ty, kteří systém obcházejí, najdeme, zadržíme a neprodleně vyhostíme. A ti, kteří si ochranu zaslouží, ji dostanou,“ komentoval to britský ministr pro bezpečnost na hranicích a azyl Alex Norris.
Odpůrci tohoto plánu se obávají, že neosvědčená technologie by naopak mohla poškodit práva dětí.
Rozpoznávání obličejů
Kromě toho plánují britské úřady širší nasazení i další technologie – systému živého rozpoznávání tváří. Kamery používá londýnská policie už šest let, po přelomovém rozsudku z konce dubna, který odmítl stížnost odpůrců, systém ale například vůbec poprvé nasadila během demonstrace.
„Od začátku roku 2024 bylo zatčeno přibližně dva a půl tisíce hledaných osob. A jenom letos to bylo pět set,“ uvedla šéfka operací živého rozpoznávání tváří londýnské policie Lindsey Chiswicková.
Videoanalýza obličeje v reálném čase slouží k rozpoznání osob ze seznamů hledaných. Kritici tohoto nástroje varují, že se při jeho používání každý kolemjdoucí považuje ze možného podezřelého. Policie to odmítá.