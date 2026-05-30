Británie chce víc rozpoznávat tváře a pomocí AI odhadovat věk imigrantů


Británie vyvíjí kontroverzní nástroj pro svou zpřísňující se azylovou politiku. Za pomoci umělé inteligence chce od léta 2027 odhadovat věk imigrantů, u kterých není jisté, že jsou nezletilí. Vládní data ukazují, že současný systém je náchylný k chybám, a analýza fotografií má situaci zlepšit. Kromě toho plánují úřady rozšířit i využívání systému rozpoznávání tváří.

Do člunů mířících do Spojeného království nasedají mnozí bez jakýchkoli dokumentů či osobních dokladů. Loni podle britských statistik přišlo do země nelegálně 46,5 tisíce lidí. U 6400 z nich úředníci kontrolovali, zda jsou opravdu nezletilí, jak tvrdí, a ve 43 procentech případů zjistili, že jde ve skutečnosti o dospělé. Dítě bez doprovodu se vyhne azylovému procesu a má tak mnohem větší šanci na to, že v Británii bude moci zůstat.

Úředníci by ale od příštího léta měli mít k dispozici nový nástroj, jak případné podvody odhalit – technologii, která za pomoci umělé inteligence sama věk odhadne. To má být další ze způsobů, jak dostat nelegální migraci pod kontrolu. V prvních testech se vše dle ministerstva vnitra osvědčilo.

„Chceme se ujistit, že ty, kteří systém obcházejí, najdeme, zadržíme a neprodleně vyhostíme. A ti, kteří si ochranu zaslouží, ji dostanou,“ komentoval to britský ministr pro bezpečnost na hranicích a azyl Alex Norris.

Odpůrci tohoto plánu se obávají, že neosvědčená technologie by naopak mohla poškodit práva dětí.

Rozpoznávání obličejů

Kromě toho plánují britské úřady širší nasazení i další technologie – systému živého rozpoznávání tváří. Kamery používá londýnská policie už šest let, po přelomovém rozsudku z konce dubna, který odmítl stížnost odpůrců, systém ale například vůbec poprvé nasadila během demonstrace.

„Od začátku roku 2024 bylo zatčeno přibližně dva a půl tisíce hledaných osob. A jenom letos to bylo pět set,“ uvedla šéfka operací živého rozpoznávání tváří londýnské policie Lindsey Chiswicková.

Videoanalýza obličeje v reálném čase slouží k rozpoznání osob ze seznamů hledaných. Kritici tohoto nástroje varují, že se při jeho používání každý kolemjdoucí považuje ze možného podezřelého. Policie to odmítá.

Při izraelských útocích v Libanonu bylo zabito jedenáct lidí

Při pátečních izraelských útocích ve třech oblastech jižního Libanonu bylo zabito jedenáct osob, včetně záchranáře a syrského občana. Uvedlo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších osm lidí bylo zraněno, včetně dalšího záchranáře. Úřady útoky označily za hrubé porušení humanitárního práva.
„Viděli jsme všechny podoby války,“ řekl ČT malíř z jižního Libanonu

Smrt příbuzných, zničené živobytí i své osobní postoje a zkušenosti s válkou přiblížili pro Českou televizi obyvatelé jiholibanonské vesnice Arab Salím, která se několikrát stala cílem izraelských úderů. I přes četné vojenské porážky ze strany Jeruzaléma zůstává teroristické hnutí Hizballáh v regionu hluboce zakořeněné a sympatie k němu nechovají jen šíitští extrémisté.
Američtí a kubánští generálové se setkali na základně Guantánamo

Vysocí američtí a kubánští vojenští představitelé se v pátek setkali na americké námořní základně v zátoce Guantánamo na Kubě. Šéf amerického vojenského velitelství pro Střední a Jižní Ameriku a Karibik (SOUTHCOM) generál Francis Donovan krátce jednal s kubánskou delegací o bezpečnostních otázkách. Uvedla to americká armáda na síti X. Kubánské ozbrojené síly následně na facebooku potvrdily, že se jednání skutečně uskutečnilo.
Trump přidal své jméno na Kennedyho centrum nezákonně, rozhodl soud

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně, napsala agentura AP. Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval.
Louisiana schválila změnu volebních obvodů, která nahrává republikánům

Zákonodárci amerického státu Louisiana v pátek schválili přerozdělení volebních obvodů, které má v podzimních kongresových volbách pomoci republikánům prezidenta Donalda Trumpa. Změna pravidel ruší jeden ze dvou volebních obvodů s převahou černošského obyvatelstva, v nichž tradičně získávají mandát demokraté, informovala agentura AP. Úprava podle ní přichází měsíc poté, co Nejvyšší soud USA zrušil dosavadní rozdělení volebních obvodů ve státě jako nelegální úpravu na základě rasového složení.
Kanaďan se přiznal, že pomohl ke 14 sebevraždám. Balíčků s jedem rozeslal přes tisíc

Kanaďan obžalovaný kvůli smrti čtrnácti lidí se v pátek u soudu přiznal, že jim pomohl k sebevraždám prodejem jedovatých látek. Přiznání mu zajistí nižší trest, neboť výměnou žalobci stáhli vážnější obvinění z vražd, podotkl zpravodajský web BBC. Muž rozesílal balíčky s jedem do celého světa, podle úřadů jich poslal asi 1200 do 41 zemí, často lidem, s nimiž se seznámil na internetových diskuzních fórech věnovaných sebevraždám.
Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
