Německé ministerstvo vnitra by mohlo v budoucnu využívat americký sledovací systém Gotham vyvinutý společností Palantir a financovaný CIA. Propojit má policejní databáze a díky tomu účinněji postihovat zločin, včetně terorismu. Lidskoprávním aktivistům se ale nelíbí vazby americko-německého šéfa Palantiru Petera Thiela na administrativu Donalda Trumpa.
Palantir proniká do Německa. Policie o něj stojí, veřejnost méně
Software Palantir původně vznikl pro americké zpravodajské služby. Německé varianty softwaru zatím používá Bavorsko, Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko. Nově se k nim přidá i Bádensko-Württembersko.
V německých spolkových zemích je software znám pod různými názvy, například HessenData nebo VeRA v Bavorsku, uvádí stanice Deutsche Welle. Podle německého deníku Süddeutsche Zeitung a veřejnoprávních vysílacích společností NDR a WDR policie do května 2025 použila VeRA již v přibližně stovce případů.
Jedním z nich byl loňský útok na izraelský konzulát v Mnichově. Místopředseda policejního odborového svazu Alexander Poitz uvedl, že automatizovaná analýza dat umožnila identifikovat pohyby určitých pachatelů a poskytnout policistům informace o tom, co mají v plánu. „Díky tomu se mnichovské policii podařilo situaci relativně rychle převzít pod kontrolu a dovést ji k závěru,“ řekl veřejnoprávní televizi MDR.
Obavy ze sledování nevinných
Nasazením systému se v Německu opakovaně zabývají soudy. Teď přibyla další ústavní stížnost. „Vidíme velké riziko v používání Palantiru. Jednak proto, že lidé, kteří dosud nebyli v hledáčku policejních orgánů, by mohli být například kvůli chybám softwaru tajně sledováni,“ upozornila autorka ústavní stížnosti Franziska Görlitzová.
Podle zpravodajky ČT Heleny Truchlé může jít třeba o svědky trestného činu, nebo dokonce oběti. „Není jasné, jak s nimi ten systém bude dál pracovat,“ popsala Truchlá.
Policie je přitom Palantiru nakloněná. „V Německu máme šestnáct spolkových zemí a ještě federální vládu. Sedmnáct různých policejních zákonů. My bychom se přimlouvali za to, aby v Německu existovalo jednotné řešení,“ prohlásil mluvčí policejních odborů Benjamin Jendro.
Lepší práce s daty má policii umožnit lépe postihovat třeba organizovanou kriminalitu. Software rychle prohledává mnoho dat, jako jsou jména, adresy, záznamy v rejstříku trestů, vozidel nebo telefonních hovorů.
Možné úniky dat
Palantir využívá umělou inteligenci (AI) – jak přesně ale není jasné. „U softwaru jako Palantir není zaručeno, že nedojde k chybám. Nebo že se data nedostanou do rukou osobám, které k nim nemají mít přístup,“ podotkla Görlitzová.
Software totiž běží přímo na počítačích policistů. „Aby byl udržován v aktualizované podobě, tak zaměstnanci Palantiru tady v Německu musí mít do těchto prostor přístup. I to je potenciál pro bezpečnostní únik dat,“ poznamenala Truchlá.
Kritici i zastánci se shodují, že evropské nebo národní řešení by bylo lepší než americký Palantir. I kvůli napojení jeho zakladatele na Trumpa. Podnikatel Thiel má totiž pověst člověka, který tíhne k autoritářství. „Přestal jsem věřit, že svoboda a demokracie jsou slučitelné,“ napsal už v roce 2009. Americké zpravodajské služby a armáda program Gotham dlouhodobě využívají.
Ochrana osobních dat je v Německu dlouhodobě citlivé téma. Podle expertů je příčinou mimo jiné zkušenost se dvěma režimy státního teroru – nacistickým a komunistickým.
Přístup Berlína
Německá vláda zatím v otázce využití Palantiru na federální úrovni nemá jasno. Ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) ale odmítl vyloučit nákup softwaru pro Spolkový úřad kriminální policie a spolkovou policii. Jeho předchůdkyně Nancy Faeserová (SPD) v roce 2023 používání těchto programů zavrhla.
Odpůrci Palantiru mají podporu i ve společnosti, během jediného týdne ke konci letošního července podepsalo petici za odmítnutí softwaru na čtvrt milionu Němců, upozorňuje Deutsche Welle.
Kontroverzní systém využívaly v minulých letech třeba britské zdravotnictví, norská celní služba nebo Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
