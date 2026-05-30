Američtí a kubánští generálové se setkali na základně Guantánamo


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Vysocí američtí a kubánští vojenští představitelé se v pátek setkali na americké námořní základně v zátoce Guantánamo na Kubě. Šéf amerického vojenského velitelství pro Střední a Jižní Ameriku a Karibik (SOUTHCOM) generál Francis Donovan krátce jednal s kubánskou delegací o bezpečnostních otázkách. Uvedla to americká armáda na síti X. Kubánské ozbrojené síly následně na facebooku potvrdily, že se jednání skutečně uskutečnilo.

Členem kubánské delegace byl mimo jiné generál Roberto Legrá Sotolongo, první náměstek náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Kuby. 

Setkání se konalo v době, kdy se vztahy mezi oběma zeměmi zhoršují v souvislosti s hrozbami prezidenta Donalda Trumpa ohledně převzetí kontroly nad ostrovem. Podle americké armády bylo setkání první podobnou schůzkou šéfa SOUTHCOM s kubánskými vojenskými představiteli v poslední době.

Kubánské ozbrojené síly uvedly, že obě delegace hodnotí setkání kladně. Jednání se podle nich zaměřilo na otázky bezpečnosti v okolí hranice vojenského areálu a obě strany se zároveň dohodly na pokračování komunikace mezi vojenskými veleními, napsala agentura Reuters.

Kubu nedávno navštívil také šéf CIA

Schůzka se konala v době rostoucích obav na Kubě z možných amerických vojenských kroků proti ostrovu. Následovala také po nedávné návštěvě ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johna Ratcliffa v Havaně.

Trump v minulosti označil Kubu za jednu z priorit své zahraniční politiky a naznačil, že se jí chce více věnovat po ukončení konfliktu s Íránem.

Námořní základna v zátoce Guantánamo leží asi 700 kilometrů jihovýchodně od Miami na jihovýchodním pobřeží Kuby. Je známá jako místo, kde byli po útocích z 11. září 2001 drženi podezřelí z terorismu. Trump dříve navrhoval využít základnu také jako záchytné zařízení pro migranty, kteří se do USA dostali nelegálně.

Vztahy mezi Washingtonem a Havanou se v posledních měsících dále zhoršily, mimo jiné po zavedení amerického energetického embarga na ostrov a také po nedávném zahájení trestního stíhání bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra soudem na Floridě. Obvinění se týká incidentu z roku 1996.

Složité operace jen někde, chce Vojtěch. Lidé mohou za péčí jezdit dál

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Při izraelských útocích v Libanonu bylo zabito jedenáct lidí

Při pátečních izraelských útocích ve třech oblastech jižního Libanonu bylo zabito jedenáct osob, včetně záchranáře a syrského občana. Uvedlo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších osm lidí bylo zraněno, včetně dalšího záchranáře. Úřady útoky označily za hrubé porušení humanitárního práva.
Trump přidal své jméno na Kennedyho centrum nezákonně, rozhodl soud

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně, napsala agentura AP. Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval.
Louisiana schválila změnu volebních obvodů, která nahrává republikánům

Zákonodárci amerického státu Louisiana v pátek schválili přerozdělení volebních obvodů, které má v podzimních kongresových volbách pomoci republikánům prezidenta Donalda Trumpa. Změna pravidel ruší jeden ze dvou volebních obvodů s převahou černošského obyvatelstva, v nichž tradičně získávají mandát demokraté, informovala agentura AP. Úprava podle ní přichází měsíc poté, co Nejvyšší soud USA zrušil dosavadní rozdělení volebních obvodů ve státě jako nelegální úpravu na základě rasového složení.
Kanaďan se přiznal, že pomohl ke 14 sebevraždám. Balíčků s jedem rozeslal přes tisíc

Kanaďan obžalovaný kvůli smrti čtrnácti lidí se v pátek u soudu přiznal, že jim pomohl k sebevraždám prodejem jedovatých látek. Přiznání mu zajistí nižší trest, neboť výměnou žalobci stáhli vážnější obvinění z vražd, podotkl zpravodajský web BBC. Muž rozesílal balíčky s jedem do celého světa, podle úřadů jich poslal asi 1200 do 41 zemí, často lidem, s nimiž se seznámil na internetových diskuzních fórech věnovaných sebevraždám.
Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

Ruští vědci vyvíjejí genovou terapii zaměřenou na zpomalení buněčného stárnutí, oznámila minulý měsíc tamní vláda. Výzkum zahrnuje například 3D tisk orgánů nebo chov zvláštního plemene prasat. Iniciativu ruského vládce Vladimira Putina pro dlouhověkost, do které vláda investuje v přepočtu přibližně 26 miliard dolarů (přes 540 miliard korun), rozebírá v rozsáhlé analýze deník The Wall Street Journal (WSJ).
Estonsko se povinné vojenské službě žen nevyhne, říká šéfka obranné agentury

Povinná vojenská služba žen je jen otázkou času, protože v budoucnu nebude dostatek mužů, uvedla ředitelka Agentury pro obranné zdroje (KRA) Anu Rannaveskiová.
