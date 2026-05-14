V Havaně jednala delegace USA vedená šéfem CIA, oznámila kubánská vláda


14. 5. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká delegace vedená ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem se ve čtvrtek v Havaně setkala se svými protějšky na kubánském ministerstvu vnitra. Podle tiskových agentur to ve čtvrtek oznámila kubánská vláda v prohlášení zveřejněném ve státních médiích. Americký prezident Donald Trump tento týden prohlásil, že „Kuba žádá o pomoc“ a Spojené státy budou s touto „zhroucenou zemí“ hovořit.

„Na základě žádosti vlády Spojených států o přijetí delegace v Havaně, v čele s ředitelem CIA Johnem Ratcliffem, schválilo Revoluční velení uskutečnění této návštěvy a setkání s protějšky z ministerstva vnitra,“ uvedla v prohlášení komunistická vláda ostrova.

„Obě strany zdůraznily svůj zájem na rozvoji bilaterální spolupráce mezi bezpečnostními složkami v zájmu bezpečnosti obou zemí, jakož i regionální a mezinárodní bezpečnosti,“ uvádí se dále v prohlášení. Vládní představitelé také americké delegaci sdělili, že Kuba nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost USA.

Prohlášení bylo zveřejněno krátce poté, co svědek agentury Reuters spatřil americký vládní letoun při odletu z havanského mezinárodního letiště.

Od ledna, kdy Spojené státy unesly z Venezuely jejího autoritářského vůdce Nicoláse Madura, se objevují spekulace o možné americké intervenci na Kubu. Trump tvrdí, že komunistický ostrov představuje mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států, a opakovaně vyhrožoval, že nad Kubou převezme kontrolu. Zároveň odmítal scénář vojenského zásahu s tím, že se kubánský režim podle něj zhroutí sám z ekonomických důvodů, a na začátku května oznámil zpřísnění sankcí proti Kubě. V úterý před odletem do Číny pak Trump na sociální síti napsal, že USA budou s Kubou „mluvit“.

Havana vysílá smířlivé signály stran jednání, ale zároveň trvá na nevměšování USA do vnitřní politiky. Obě země spolu letos už několikrát tajně jednaly, ale zatím bez výsledků.

Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Rusko poslalo na Ukrajinu přes tisíc dronů za den. Kyjev má šestnáct obětí

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí šestnáct mrtvých včetně dvou dětí a přes padesát zraněných. Zasaženo bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské, Oděské a Černihivské oblasti. Ruské údery odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Moskva informovala o ukrajinských útocích na ruské cíle a uvedla, že její armáda útočila mimo jiné na obranný průmysl sousední země.
Britský ministr Streeting rezignuje. Dle médií chce nahradit Starmera

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting ve čtvrtek oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Popularita ministerského předsedy klesá a šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců poté, co strana tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Úřad premiéra oznámil, že novým ministrem zdravotnictví bude James Murray.
Vztahy Číny s USA jsou nejdůležitější na světě, shodli se Trump a Si Ťin-pching

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes. Poté se Trump zúčastnil státní večeře. Si Ťin-pching prohlásil, že vztahy mezi Čínou a USA jsou nejdůležitějšími bilaterálními vztahy na světě. Podle čínských médií ale Si během jednání uvedl, že země se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.
Lotyšská premiérka Siliňová rezignovala

Lotyšská premiérka Evika Siliňová ve čtvrtek oznámila, že podala demisi, což znamená odstoupení celé vlády. Ta se rozpadla po odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse ze strany Progresivní, který podle končící premiérky nezasáhl dostatečně rychle proti dvěma ukrajinským dronům, jež přiletěly z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.
Ukrajina má nejsilnější armádu v Evropě, řekl Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtečním rozhovoru pro americkou stanici Fox News prohlásil, že Ukrajina nyní disponuje nejsilnějšími ozbrojenými silami v Evropě, přičemž poukázal na bojové zkušenosti této země a těžké ztráty, které ruské jednotky během války utrpěly. Ukrajinské ozbrojené síly se podle něj vyvinuly v nejschopnější bojovou sílu v Evropě, a to navzdory tomu, že Rusko má větší počet obyvatel a vojenské zdroje.
Neznámí lidé obsadili loď v Ománském zálivu a míří s ní k Íránu

Loď, která kotvila v Ománském zálivu, ve čtvrtek obsadili nepovolaní lidé a plují s ní do íránských teritoriálních vod, uvedla na síti X britská vojenská námořní služba. Incident se stal přibližně sedmdesát kilometrů severovýchodně od emirátského přístavu Fudžajra. Typ lodi ani pod čí vlajkou pluje služba neuvedla. Také není jasné, kdo se lodi zmocnil.
„Byrokratická chyba.“ Kvůli přeletu amerických letadel vyslalo Rakousko stíhačky

Rakouské stíhačky Eurofighter Typhoon byly v neděli a pondělí vyslány k americkým turbovrtulovým letadlům typu PC-12, která armáda USA využívá především k průzkumným operacím. Na rozdíl od původních zpráv v německojazyčných médiích se zdá, že žádné letadlo nelegálně neporušilo rakouský vzdušný prostor. Americké letectvo požádalo 10. května o povolení k přeletu pro dvě letadla, ale nevyužilo ho. Když se téhož dne dvě různá letadla neohlášeně přiblížila k rakouskému vzdušnému prostoru, byly vyslány stíhačky, aby je zastavily – ta se však před překročením hranice otočila zpět.
