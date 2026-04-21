Delegace z USA jednala na Kubě. Dochází vám čas, vzkázala dle CNN tamní vládě


před 6 mminutami|Zdroj: CNN, ČTK

Kubu navštívila v minulých týdnech americká delegace, která Havaně zdůraznila, že se jí krátí čas na „provedení klíčových reforem podporovaných USA, než se okolnosti nenávratně zhorší“. S odkazem na zdroj z amerického ministerstva zahraničí to uvedla stanice CNN. Washington v poslední době stupňuje na Kubu tlak, americký prezident Donald Trump naznačil i možnou vojenskou akci.

Americká delegace složená z vysoce postavených představitelů ministerstva zahraničí na Kubě zdůraznila, že ostrov potřebuje „provést významné ekonomické a správní reformy s cílem zvýšit konkurenceschopnost, přilákat zahraniční investice a umožnit růst, který by táhl soukromý sektor,“ řekl CNN její zdroj.

Podle něj se diskutovalo také o návrhu zavést na Kubě satelitní internet Starlink amerického miliardáře Elona Muska a o návrzích na odškodnění amerických občanů a korporací „za zabavená aktiva a majetek“ – což by podle CNN kubánská diaspora v USA pravděpodobně uvítala.

Americká delegace dále požadovala, aby kubánská vláda propustila politické vězně a posílila „politické svobody“ obyvatel, uvedl představitel amerického ministerstva zahraničí.

Delegace z USA podle něj také vyjádřila obavy ze „zahraničních zpravodajských služeb, armády a teroristických skupin operujících se svolením kubánské vlády méně než sto mil od amerického území“.

Zdroj neposkytl podrobnosti o členech delegace. Uvedl ale, že jeden z vysoce postavených představitelů ministerstva se samostatně sešel s vnukem Raúla Castra. O této schůzce napsal i portál Axios.

Pentagon zrychluje plánování možné vojenské operace na Kubě, píše USA Today
Ilustrační snímek

Havana žádá odvolání energetického embarga

Jednání obou delegací potvrdila i Havana. Funkcionář kubánského ministerstva zahraničí Alejandro García del Toro ho oficiálnímu kubánskému deníku Granma popsal jako „uctivé a profesionální“.

Řekl také, že Kuba při jednání žádala odvolání energetického embarga proti ostrovu. „Jeho uvolnění bylo hlavní prioritou naší delegace,“ uvedl s tím, že setkání se uskutečnilo „v atmosféře vzájemného respektu“.

Spojené státy výrazně zpřísnily ropné embargo vůči Kubě od začátku roku. Spojené státy svými kroky de facto zastavily dodávky této suroviny na Kubu od dvou největších dodavatelů – Venezuely a Mexika. Washington ale dovolil doplout na Kubu jednomu ruskému tankeru, což zdůvodnil humanitárními důvody.

Kuba dostala první zahraniční ropu od ledna, na ostrově přistál ruský tanker
Ruský tanker Anatolij Kolodkin v kubánském přístavu Matanzas (31. března 2026)

Omezování dodávek ropy těžce dolehlo na ekonomiku ostrova, kde vládne komunistická strana. Vláda musela výrazně omezit základní veřejné služby a rozsáhlé plánované přestávky v dodávkách proudu jsou na denním pořádku. Samotná Kuba jednání s USA neodmítá, podle ní se ale nemají týkat politického zřízení.

Naopak Trump a jeho administrativa mluví o potřebě rozsáhlých změn na ostrově. Šéf Bílého domu opakovaně naznačil, že by USA mohly proti Havaně podniknout i vojenské kroky.

Delegace z USA jednala na Kubě. Dochází vám čas, vzkázala dle CNN tamní vládě

Kubu navštívila v minulých týdnech americká delegace, která Havaně zdůraznila, že se jí krátí čas na „provedení klíčových reforem podporovaných USA, než se okolnosti nenávratně zhorší“. S odkazem na zdroj z amerického ministerstva zahraničí to uvedla stanice CNN. Washington v poslední době stupňuje na Kubu tlak, americký prezident Donald Trump naznačil i možnou vojenskou akci.
před 6 mminutami

Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. V úterý o tom informovala agentura Kjódó. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice ostrovní země. Kritici naopak tvrdí, že postup vlády porušuje japonskou ústavu, kterou se tento asijský stát zříká války. Čína krok japonské vlády odsoudila.
05:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

Ceny ropy v úterý ráno klesají, zvrátily tak vysoké zisky z předchozího dne. Za obratem stojí očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky suroviny z důležitého blízkovýchodního regionu.
před 3 hhodinami

VideoAmerickým lodím na Blízkém východě docházejí základní zásoby. Doručení trvá i přes měsíc

Nejmocnější námořnictvo světa má problém – rodiny posádek lodí, nasazených do operace proti Íránu, dostávají zprávy o docházejících potravinách i tenčících se zásobách hygienických potřeb. Příbuzní se pokoušejí vojákům a vojačkám trvanlivé jídlo, náhradní ponožky, vitamíny, mýdla nebo tampóny poslat. Americká pošta ve spolupráci s námořnictvem doručuje balíčky až na samotné lodě. V roce 2003 za války v Iráku dodání trvalo dva týdny. Letos však zásilky nedorazily ani po měsíci. Velitelství mluví o nepohodlí, které ale muži a ženy ve službě zvládnou. Odmítá, že by šlo o velký problém. Námořníci a vojáci na lodích si také stěžují na opakované prodloužení misí, které nemá v posledních dekádách obdoby.
před 4 hhodinami

Haiťany terorizují drony. Cílí i na děti

Haiti čelí nebývalé vlně násilí spojeného s gangy. Zpacifikovat zločinecké skupiny má pomoci nová mezinárodní mise, jež dostala pravomoc zatýkat. Nahradí tak síly vedené Keňou, které neuspěly a čelí obvinění ze sexuálních útoků. Místní policie ve spolupráci se soukromou vojenskou firmou mezitím systematicky vraždí údajné ozbrojence včetně dětí pomocí dronů. Lidskoprávní organizace poukazují na civilní oběti. Nezletilí tvoří podle OSN polovinu členů gangů.
před 5 hhodinami

Prodloužení příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, řekl Trump

Prodloužení dvoutýdenního příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, pokud do té doby nedojde k uzavření dohody, řekl prezident USA Donald Trump Bloombergu. Příměří dle něj vyprší ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ). Trump zároveň v rozhovoru s listem New York Post (NYP) vyjádřil ochotu setkat se s vysokými íránskými představiteli, pokud při mírových jednáních mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu nastane průlom.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Otrávených balení s dětskou výživou by mohlo být podle médií až dvanáct

Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až dvanáct, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF, konkrétní zdroje ale neuvádějí. Případ vydírání firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká Česka, Slovenska a Rakouska, kde se skleničky s výživou kontaminovanou jedem na krysy našly.
před 9 hhodinami

Americká ministryně práce opouští Trumpovu vládu. Pojily se s ní skandály

Americká ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová končí ve vládě prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentury AP to oznámil Bílý dům. Chavezová-DeRemerová je třetí členkou Trumpova kabinetu, která opouští vládní funkci. V minulosti se potýkala s několika skandály, mimo jiné s obviněním ze zneužití moci, poměru s podřízeným a pitím alkoholu v práci.
před 11 hhodinami
