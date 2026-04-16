Pentagon zrychluje plánování možné vojenské operace na Kubě, píše USA Today

Americké ministerstvo obrany urychluje práce na plánech pro možný vojenský zásah na Kubě. Připravuje se tak pro případ, že k operaci vydá rozkaz prezident USA Donald Trump. Píše o tom americký server USA Today, který se odvolává na informace dvou anonymních zdrojů. Trump dříve opakovaně naznačoval, že by USA mohly nad ostrovním státem převzít kontrolu.
Pentagon na prosbu USA Today o vyjádření uvedl, že počítá s celou řadou nepředvídaných situací a je i nadále připraven plnit pokyny prezidenta.
Kroky Pentagonu se jeví jako eskalace nedávného napětí mezi USA a Kubou, které začalo v lednu, kdy Trumpova administrativa omezila dodávky ropy na Kubu v rámci širší kampaně zaměřené na vynucení zásadních politických změn na ostrově. To na Kubě vedlo k nedostatku paliv, rozsáhlým výpadkům proudu a ekonomické krizi.
Spojené státy a Kuba se snaží situaci diplomaticky řešit. Není však jasné, do jaké míry je každá ze stran ochotna ustoupit. USA Today v březnu informoval, že spolu země jednaly o podpisu potenciální ekonomické dohody, která by vedla k uvolnění vztahů.
Trump mluví o převzetí vlády nad ostrovem
„Kubánská vláda s námi jedná a, jak víte, mají velké problémy. Nemají peníze, nemají teď nic, ale jednají s námi a možná se dočkáme mírového převzetí Kuby,“ řekl v únoru Trump podle agentury AFP. Agentura Reuters napsala, že prezident hovořil o „přátelském“ převzetí Kuby.
„Ať už ji osvobodím, nebo zaberu – myslím, že si s ní můžu dělat, co chci,“ dodal Trump.
Pro USA Today pak 13. dubna řekl, že se USA můžou „stavit na Kubě“ poté, co ukončí probíhající konflikt s Íránem. USA Today dává jeho slova do souvislosti také s americkou lednovou operací ve Venezuele, kdy jednotky USA unesly z prezidentského paláce v Caracasu tamního prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu Cilii Floresovou. Trump poté venezuelskou vládu hrozbou dalšího vojenského útoku přinutil ke spolupráci.
V nedávném rozhovoru pro server Newsweek kubánský prezident Miguel Díaz-Canel přísahal, že se Kuba bude případnému napadení ze strany Američanů bránit. „Budeme válčit, budeme se bránit a pokud padneme v bitvě, zemřít za vlast znamená žít,“ prohlásil Díaz-Canel.
Ředitel floridského think tanku Jack D. Gordon Institute for Public Policy Brian Fonseca však míní, že američtí vládní představitelé se nesnaží argumentovat v případě Kuby „okamžitým ohrožením“ pro Spojené státy, jako činili u Íránu a Venezuely.
Podle Fonsecy jsou řeči o přípravě vojenských plánů spíše hrozbou než skutečnou strategií. „V tuto chvíli jde hlavně o vysílání signálů,“ řekl. Na druhou stranu si však myslí, že by americká armáda neměla velké potíže si Kubu vojensky podrobit, vzhledem k špatnému stavu její armády a nevelké popularitě tamního režimu.