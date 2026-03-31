Kuba dostala první zahraniční ropu od ledna, na ostrově přistál ruský tanker

V kubánském přístavu Matanzas přistál v úterý odpoledne SELČ tanker s ruskou ropou. Jedná se o první dodávku ze zahraničí od začátku ledna, kdy Spojené státy vyhlásily na ostrov ropné embargo. Washington uvedl, že přistání ruského tankeru povolil z humanitárních důvodů. Blokáda v uplynulých třech měsících uvrhla ostrov, kde vládne komunistická strana, do hluboké energetické krize.
Ruský tanker Anatolij Kolodkin připlul do nejvýznamnějšího kubánského ropného přístavu Matanzas. Na palubě má na sto tisíc tun suroviny, což je množství, které by mohlo pokrýt kubánskou spotřebu na devět až dvanáct dní.
Ropa se však nedostane ke koncovým spotřebitelům hned. Podle expertů, které cituje agentura EFE, bude zapotřebí dvacet až třicet dní pro vykládku, zpracování a distribuci ropných produktů a paliva. Loď z Ruska vyplula 9. března.
Hlavními dodavateli ropy pro Kubu, která nemá vlastní zdroje, které by ve výraznější míře pokryly národní spotřebu, byly Venezuela a Mexiko. Obě země ale pod tlakem USA se svými dodávkami v uplynulých měsících přestaly. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová nicméně tento týden dala najevo, že by Mexiko mohlo svůj postoj přehodnotit.
Nedostatek ropy prohloubil energetickou a hospodářskou krizi na Kubě, kde úřady omezily základní služby. Vedle toho jsou na denním pořádku plánovaná přerušení dodávek elektrického proudu a ostrov opakovaně zažívá celostátní blackouty.
Tvrdý postup vůči Kubě prosazují americký prezident Donald Trump a představitelé jeho administrativy, podle kterých ostrovní stát potřebuje výraznou změnu. Vůči Kubě Spojené státy uplatňují již desítky let blokádu, které vláda přisuzuje hlavní hospodářské problémy ostrova. Podle expertů část obtíží tkví také ve státem řízené ekonomice.