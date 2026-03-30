Ruský tanker je u pobřeží Kuby, Trump proti tomu podle Reuters nemá výhrady


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruský tanker s ropou pluje podél severního pobřeží Kuby a míří do přístavu Matanzas, vyplývá to z údajů služby pro sledování lodí Marine Traffic. Americký prezident Donald Trump, který na ostrovní zemi v lednu uvalil ropné embargo, nyní prohlásil, že nemá výhrady proti tomu, aby cizí země Kubu zásobovaly. Podle agentury Reuters tak Trump naznačil změnu přístupu vůči Havaně. Kreml v pondělí připlutí ruského tankeru ke Kubě uvítal s tím, že Moskva bude pracovat na dalších dodávkách ropy na karibský ostrov.

Kuba nedostává několik měsíců kvůli americké blokádě ropu ze zahraničí, což výrazně zhoršilo už tak hlubokou ekonomickou krizi. Komunistická vláda v zemi výrazně omezila i základní služby a každodenními se staly rozsáhlé výpadky elektrického proudu.

Nyní je v kubánských vodách sankcionovaný tanker Anatoly Kolodkin, který je podle Reuters součástí ruské stínové flotily. S pomocí těchto lodí Moskva obchází protiruské sankce, kterým kvůli invazi na Ukrajinu čelí.

Tanker na Kubu přepravuje humanitární dodávku 100 tisíc tun ropy, uvedlo podle agentury Interfax ruské ministerstvo dopravy. Podle agentury AFP to činí 730 tisíc barelů ropy.

Zásobování karibského ostrova ropou bylo předmětem jednání mezi Moskvou a Washingtonem, řekl v pondělí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko podle něj považuje za svou povinnost Kubě pomoci. „V době přísné blokády naši kubánští přátelé potřebují ropu a ropné produkty,“ řekl Peskov.

Trump s dodávkami nemá problém

Spojené státy začátkem ledna unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Poté Trump zakázal dodávky ropy z Venezuely na Kubu a pohrozil sankcemi zemím, které by ropu na karibský ostrov dodávaly. Nyní má ale podle Reuters jiný názor. „Pokud nyní nějaká země, ať už je to Rusko, nebo ne, chce poslat ropu na Kubu, nemám s tím problém,“ řekl americký prezident.

Trump zároveň zopakoval, že věří, že režim na Kubě brzy padne. „Kuba je vyřízená. Mají velmi špatný režim. Mají velmi špatné a zkorumpované vedení, a pokud dostanou loď s ropou, tak je to jedno,“ řekl. Poznamenal, že by tankery k ostrovu pustil, protože Kubánci potřebují palivo.

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus označil minulý týden situaci na Kubě za hluboce znepokojivou. Vážný nedostatek energií podle něj narušuje poskytování péče a ohrožuje životy lidí včetně těhotných žen a onkologických pacientů.

Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz

Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz

Aktuálně z rubriky Svět

Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz

Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šaráem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Spolková republika má dle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve. V Německu žije s různým statusem téměř milion Syřanů, většina do země přišla během uprchlické vlny v letech 2015 a 2016.
před 45 mminutami

V Lotyšsku přibývá podvodů s QR kódy

Každým rokem jsou QR kódy stále populárnější. Jsou velmi praktické pro rychlý přístup k informacím i provádění plateb a dají se využít i k mnoha dalším účelům. S rostoucí oblibou je ale stále častěji zneužívají i podvodníci, kteří vytvářejí falešné QR kódy, informoval 29. března Lotyšský rozhlas.
před 45 mminutami

Izrael bombardoval předměstí Bejrútu, dva lidi zabil na jihu Libanonu

Izraelský útok na centrum islámského zdravotního výboru spravovaného teroristickým hnutím Hizballáh v jiholibanonské oblasti Súr (také Týr či Týros) zabil nejméně jednoho člověka a dalšího zranil. Ve stejném regionu zasáhl izraelský letecký úder stanoviště libanonské armády, jeden voják zemřel a několik dalších bylo zraněno. Izraelská armáda v pondělí bombardovala i nejméně sedm čtvrtí na jižním předměstí Bejrútu. Izrael tvrdí, že cílí na infrastrukturu Hizballáhu, v oblasti však žije i civilní obyvatelstvo.
12:16Aktualizovánopřed 47 mminutami

Velryba uvázlá na severu Německa má šanci se uvolnit během přílivu

Velryba, která uvázla na mělčině na severu Německa, žije, nedaří se jí ale dobře. Na tiskové konferenci to v pondělí řekli zástupci tamních úřadů a ochranáři, kteří se jí pokouší pomoci. Keporkak bude mít další šanci se osvobodit během pondělního odpoledne, kdy by měla hladina stoupnout o několik desítek centimetrů během přílivu. Osud mladého kytovce německá média už týden podrobně sledují.
před 58 mminutami

Ruský tanker je u pobřeží Kuby, Trump proti tomu podle Reuters nemá výhrady

Ruský tanker s ropou pluje podél severního pobřeží Kuby a míří do přístavu Matanzas, vyplývá to z údajů služby pro sledování lodí Marine Traffic. Americký prezident Donald Trump, který na ostrovní zemi v lednu uvalil ropné embargo, nyní prohlásil, že nemá výhrady proti tomu, aby cizí země Kubu zásobovaly. Podle agentury Reuters tak Trump naznačil změnu přístupu vůči Havaně. Kreml v pondělí připlutí ruského tankeru ke Kubě uvítal s tím, že Moskva bude pracovat na dalších dodávkách ropy na karibský ostrov.
před 1 hhodinou

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

USA zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Na sociální síti to napsal americký prezident Donald Trump. Washington dle něj vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž „došlo k významnému pokroku“.
02:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Íránské drony poškodily radarový letoun amerického letectva, píše BBC

Na letecké základně v Saúdské Arábii bylo zničeno americké letadlo Boeing E3 Sentry, které disponuje otáčivým radarem, napsala veřejnoprávní stanice BBC s odkazem na ověřené snímky. Daný stroj poskytuje velení informace o rozložení sil na bojišti v reálném čase, a proto je klíčový pro řízení bojových operací. Írán uvedl, že letoun zasáhl dronem Šáhed. Americká armáda situaci dosud nekomentovala.
před 3 hhodinami

Španělsko uzavřelo vzdušný prostor pro všechny lety spojené s válkou proti Íránu

Španělská vláda uzavřela vzdušný prostor své země pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Vláda v Madridu rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se konfliktu nechce žádným způsobem účastnit.
před 4 hhodinami
