Ruský tanker je u pobřeží Kuby, Trump proti tomu podle Reuters nemá výhrady

Ruský tanker s ropou pluje podél severního pobřeží Kuby a míří do přístavu Matanzas, vyplývá to z údajů služby pro sledování lodí Marine Traffic. Americký prezident Donald Trump, který na ostrovní zemi v lednu uvalil ropné embargo, nyní prohlásil, že nemá výhrady proti tomu, aby cizí země Kubu zásobovaly. Podle agentury Reuters tak Trump naznačil změnu přístupu vůči Havaně. Kreml v pondělí připlutí ruského tankeru ke Kubě uvítal s tím, že Moskva bude pracovat na dalších dodávkách ropy na karibský ostrov.
Kuba nedostává několik měsíců kvůli americké blokádě ropu ze zahraničí, což výrazně zhoršilo už tak hlubokou ekonomickou krizi. Komunistická vláda v zemi výrazně omezila i základní služby a každodenními se staly rozsáhlé výpadky elektrického proudu.
Nyní je v kubánských vodách sankcionovaný tanker Anatoly Kolodkin, který je podle Reuters součástí ruské stínové flotily. S pomocí těchto lodí Moskva obchází protiruské sankce, kterým kvůli invazi na Ukrajinu čelí.
Tanker na Kubu přepravuje humanitární dodávku 100 tisíc tun ropy, uvedlo podle agentury Interfax ruské ministerstvo dopravy. Podle agentury AFP to činí 730 tisíc barelů ropy.
Zásobování karibského ostrova ropou bylo předmětem jednání mezi Moskvou a Washingtonem, řekl v pondělí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko podle něj považuje za svou povinnost Kubě pomoci. „V době přísné blokády naši kubánští přátelé potřebují ropu a ropné produkty,“ řekl Peskov.
Trump s dodávkami nemá problém
Spojené státy začátkem ledna unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Poté Trump zakázal dodávky ropy z Venezuely na Kubu a pohrozil sankcemi zemím, které by ropu na karibský ostrov dodávaly. Nyní má ale podle Reuters jiný názor. „Pokud nyní nějaká země, ať už je to Rusko, nebo ne, chce poslat ropu na Kubu, nemám s tím problém,“ řekl americký prezident.
Trump zároveň zopakoval, že věří, že režim na Kubě brzy padne. „Kuba je vyřízená. Mají velmi špatný režim. Mají velmi špatné a zkorumpované vedení, a pokud dostanou loď s ropou, tak je to jedno,“ řekl. Poznamenal, že by tankery k ostrovu pustil, protože Kubánci potřebují palivo.
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus označil minulý týden situaci na Kubě za hluboce znepokojivou. Vážný nedostatek energií podle něj narušuje poskytování péče a ohrožuje životy lidí včetně těhotných žen a onkologických pacientů.