Kubu postihl další celostátní výpadek sítě


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Kubu postihl v sobotu večer druhý celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě za necelý týden. Bez elektřiny se ocitlo na deset milionů lidí. V noci na neděli o tom napsaly tiskové agentury s odvoláním na kubánské ministerstvo energetiky. Země se s výpadky energie, způsobenými mimo jiné aktuální americkou ropnou blokádou, potýká opakovaně. První celostátní „blackout“ za současné blokády zažila v pondělí a úterý, trval přes 24 hodin.

„Národní elektrická síť utrpěla totální výpadek. Byly zahájeny práce na obnovení dodávek,“ uvedlo ministerstvo na sociální síti X s tím, že o vývoji situace bude průběžně informovat. Současný výpadek, podle AFP již sedmý za téměř půldruhého roku, začal podle ministerstva v 18:45 tamního času (23:45 SEČ).

Kubánská vláda tvrdí, že americké sankce a nynější ropná blokáda jí brání v opravách stárnoucí elektrické infrastruktury, ekonomové však poukazují také na chronický nedostatek státních investic do tohoto odvětví, napsala agentura AFP.

Celá Kuba po kolapsu rozvodné sítě opět skončila bez elektřiny
Ulice v Havaně na Kubě

Americký prezident Donald Trump na začátku ledna nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského vládce Nicoláse Madura. Na konci ledna šéf Bílého domu podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, jež by ropu na Kubu, kterou Washington označil za „mimořádnou hrozbu“, dodávala. To odradilo i dalšího důležitého dodavatele – Mexiko.

Ostrovní země čelí jedné z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Vedle toho se potýká s každodenním omezením dodávek elektrického proudu.

Kubu zasáhl rozsáhlý blackout
Muž si svítí na cestu ulicemi Havany

Výběr redakce

Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

včeraAktualizovánopřed 48 mminutami
Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

před 4 hhodinami
Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

před 5 hhodinami
Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

před 8 hhodinami
Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

Dva útoky íránských balistických střel v sobotu večer zranily zhruba 100 lidí v jihoizraelských městech Dimona a Arad. Poblíž prvního z nich se nachází jaderné výzkumné centrum, které však zasaženo nebylo. Druhé město leží 30 kilometrů na sever. Je to poprvé, co se v americko-izraelské válce proti Íránu stalo terčem odvetného útoku Teheránu v Izraeli centrum jaderného výzkumu. Podle íránských médií jsou údery reakcí na ranní útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu.
včeraAktualizovánopřed 48 mminutami

WHO: Útok na nemocnici v Súdánu zabil nejméně 64 lidí

Útok na nemocnici v súdánském státě Východní Dárfúr zabil nejméně 64 lidí, mezi nimi jsou i děti. Úder podle šéfa Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, který o něm informoval, vyřadil zařízení z provozu. Mezi oběťmi pátečního útoku jsou podle něj lékařský personál i pacienti. Počet obětí spojených s útoky na zdravotnická zařízení během súdánské války překročil 2000.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

Polská vláda se dál snaží zachránit část plánu na masivní modernizaci armády. Už týden v zemi totiž hoří politická bitva o veto prezidenta Karola Nawrockého, kterým zablokoval žádost o půjčku od Evropské komise. Kabinet Donalda Tuska chce posilovat evropskou spolupráci. Hlava státu spolu s opozicí naopak sází na Spojené státy.
před 4 hhodinami

Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

Podivný osud má ukrajinský voják, který byl tři roky oficiálně mrtvý. Kvůli chybě úřadů ho na začátku války rodina pohřbila. Po celou dobu byl přitom v ruském zajetí. Nyní je zpátky doma, oficiálně ale dál zůstává na seznamu padlých. Kvůli tomu nemá například doklady, ale ani nárok na pomoc.
před 5 hhodinami

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Ruské úřady se snaží potlačit dva nečekané kritické hlasy. Proti režimu se postavil vlivný a dříve prokremelský právník Ilja Remeslo. Sepsal manifest, proč nepodporuje šéfa Kremlu Vladimira Putina. A o několik dní později skončil v psychiatrické léčebně. Na odpor proti úřadům se staví i farmáři. Tvrdí, že jim místní správa bezdůvodně bere dobytek pod záminkou údajného šíření nemocí.
před 8 hhodinami

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský sobotní útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, zranění utrpělo šest lidí včetně dvou dívek, uvedla Ukrajinska pravda. V důsledku útoků agresora na energetickou infrastrukturu zůstala bez proudu ukrajinská Černihivská oblast. Moskva v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 154 drony. Rusko tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války, píše AFP.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno provedly útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu, napsala s odvoláním na íránskou agenturu Tasnim agentura Reuters. Jeruzalém však později odmítl, že by byl do úderu zapojen. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nebyli ohroženi, uvedla íránská agentura. Informaci o nešíření radiace potvrdila také Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Izrael také podle AFP varoval, že intenzita útoků v Íránu se v příštích dnech výrazně zvýší.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...