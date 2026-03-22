Kubu postihl další celostátní výpadek sítě

Kubu postihl v sobotu večer druhý celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě za necelý týden. Bez elektřiny se ocitlo na deset milionů lidí. V noci na neděli o tom napsaly tiskové agentury s odvoláním na kubánské ministerstvo energetiky. Země se s výpadky energie, způsobenými mimo jiné aktuální americkou ropnou blokádou, potýká opakovaně. První celostátní „blackout“ za současné blokády zažila v pondělí a úterý, trval přes 24 hodin.
„Národní elektrická síť utrpěla totální výpadek. Byly zahájeny práce na obnovení dodávek,“ uvedlo ministerstvo na sociální síti X s tím, že o vývoji situace bude průběžně informovat. Současný výpadek, podle AFP již sedmý za téměř půldruhého roku, začal podle ministerstva v 18:45 tamního času (23:45 SEČ).
Kubánská vláda tvrdí, že americké sankce a nynější ropná blokáda jí brání v opravách stárnoucí elektrické infrastruktury, ekonomové však poukazují také na chronický nedostatek státních investic do tohoto odvětví, napsala agentura AFP.
Americký prezident Donald Trump na začátku ledna nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského vládce Nicoláse Madura. Na konci ledna šéf Bílého domu podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, jež by ropu na Kubu, kterou Washington označil za „mimořádnou hrozbu“, dodávala. To odradilo i dalšího důležitého dodavatele – Mexiko.
Ostrovní země čelí jedné z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Vedle toho se potýká s každodenním omezením dodávek elektrického proudu.