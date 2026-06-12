Zemřel David Hockney, britský malíř a ikona pop-artu


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 88 let ve čtvrtek v Londýně zemřel britský malíř David Hockney, který významně přispěl k pop-artovému uměleckému hnutí 60. let minulého století a je považován za jednoho z nejvlivnějších britských umělců 20. století. Informovaly o tom v pátek tiskové agentury s odvoláním na jeho agenturu. Hockneyho obrazy bazénů v Los Angeles, v nichž se zrcadlí kalifornské slunce, se staly ikonickými.

„Zemřel pokojně doma 11. června 2026, měsíc před svými 89. narozeninami,“ uvedla v tiskové zprávě Erica Boltonová, šéfka agentury, která umělce zastupovala.

Hockney se narodil 9. července 1937 v britském Bradfordu v chudé rodině, většinu života však prožil v jižní Kalifornii, kde se jeho hlavním motivem staly prosluněné scenérie. Jeho tvorba z této doby byla inspirována bohatstvím a blahobytem barevné Kalifornie, proslavily ho i série plaveckých bazénů nebo zavlažovačů na trávu. V pozdějších letech se vrátil do Evropy, kde našel novou inspiraci v zalesněných kopcích svého rodného hrabství Yorkshire a v polích a lesích francouzské Normandie, připomíná agentura AP.

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David Hockney

Stal se jedním z nejoblíbenějších britských umělců a jeho díla se na aukcích prodávají za rekordní ceny. V listopadu 2018 byl jeho obraz nazvaný Portrét umělce (Bazén se dvěma postavami) prodán v newyorské aukci za 90,3 milionu dolarů (dnešních 1,9 miliardy korun), a stal se tak tehdy nejdražším dílem žijícího umělce prodaným v dražbě.

„Popularita a nadčasovost umění Davida Hockneyho, přes všechny jeho proměny a neúnavně vynalézavé experimenty, ve skutečnosti nejsou žádnou záhadou. Jeho dílo obdivují – ani milují není příliš silné slovo – miliony lidí po celém světě, kteří se na ně jen hrnou, protože v něm spatřují předpoklad potěšení,“ napsal historik Simon Schama v eseji k Hockneyho výstavě v Paříži v roce 2025.

Bazén za téměř 2,1 miliardy. Hockney pokořil aukční rekord za dílo žijícího umělce
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