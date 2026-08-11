Nesnažíme se potěšit publikum, říká Morcheeba

Po necelém roce se do Prahy vrátila britská skupina Morcheeba. Zazněly nové písně z loňského alba Escape the Chaos, několik coververzí a i hity. „Vždycky hrajeme hudbu, která těší nás samotné,“ uvedla kapela v rozhovoru pro ČT24 k hledání rovnováhy mezi přáním publika a snahou o představení nové tvorby.
„Nesnažíme se primárně potěšit publikum, protože bychom se pak cítili jako velmi povrchní a prázdné popové hvězdy. Tak jsme to nikdy neměli. Vždycky hrajeme hudbu, kterou chceme, a díky tomu si nás lidé najdou. Naopak to nefunguje,“ říká kytarista Ross Godfrey.
„Ono je vtipné mluvit o hitech. Píseň The Sea, jedna z našich nejúspěšnějších, nikdy nevyšla jako singl. Naše tehdejší nahrávací společnost nevěřila, že by ta skladba mohla uspět. Myslím, že to je nejsilnější stránka alba Big Calm. Lidé si to album zamilovali. Někdy je na albu jeden jediný hit a publikum pak celý koncert čeká na tu jednu jedinou píseň. Zatímco v případě Big Calm ho mají fanoušci rádi celé,“ dodává zpěvačka Skye.
Připomíná, že než hudba začala vycházet na cédéčkách, kde se dalo mezi skladbami „přeskakovat“, poslouchali lidé písně v daném pořadí. Morcheeba tak přistupuje i k nahrávání alba nebo vytvoření koncertního setlistu.
Z hlediska hitparád ale rozhodně k hitům Morcheeby patří třeba píseň Rome Wasn't Built in a Day, tedy Řím nebyl postaven za den, jak praví i českým posluchačům známé přísloví. „Je zajímavé, že v Itálii se toto sousloví nepoužívá. Znají tam jen formulaci: Všechny cesty vedou do Říma,“ upozorňuje Skye. „Tu písničku mám ráda, protože ji má publikum rádo. Těší mě odezva, kterou dostáváme, když ji hrajeme naživo. Také mě posunula po hlasové stránce. Kdysi jsem měla pocit, že takhle zpívat nedovedu, takže to pro mě bylo docela náročné, ale teď si to užívám,“ uzavřela.