Obrazem: ČT na podzim nabídne Gertu Schnirch, StarDance i novou Nedělní debatu

Diváky České televize čeká na podzim rekordní nabídka původní české tvorby v čele s dvoudílným filmem Gerta Schnirch. Vrací se taneční soutěž StarDance, a naopak novinkami je Talk show Na jednoho a zásadní proměna politické publicistiky v Nedělní debatě. Sportovní fanoušci se mohou těšit na vysílání z Davis Cupu či z účasti české ženské basketbalové reprezentace na mistrovství světa.
„Veřejná služba není žánr, je to závazek. Nabízíme silnou původní českou tvorbu, důvěryhodné zpravodajství, špičkové sportovní přenosy, kulturní obsah i pořady pro děti. Každý z našich programů plní své jedinečné poslání, společně ale vytváří nabídku, která nemá na českém mediálním trhu obdoby,“ uvedl k podzimnímu programu generální ředitel České televize Hynek Chudárek s tím, že podzimní programové schéma staví na rozmanitosti, kvalitě a důvěryhodnosti obsahu napříč všemi kanály.