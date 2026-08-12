Když někdo něco zkazí, mám aspoň námět, těší spolutvůrce Pata a Mata

Groteska o dvou smolařských kutilech, kteří si vždycky vědí rady, baví už půlstoletí. Kuťáky, tedy dvojici, kterou dnes známe jako Pat a Mat, vymysleli režisér Lubomír Beneš a výtvarník Vladimír Jiránek. Se 130 epizodami jde o nejdelší večerníčkový seriál se stejnými hlavními postavami.
Pat nosí žlutý svetr a rádiovku, o trochu vyšší Mat je ten v červeném roláku a kulichem na hlavě. Typické jsou pro ně důmyslné zlepšováky, které ale končí pohromou. Na začátku těchto dvou postaviček byly Benešovy kreslené časopisecké vtipy se dvěma kutily, pány Ouholíčkem (Mat) a Sedlecem (Pat).
Benešův syn Marek však pro Mladou frontu Dnes nedávno řekl, že podle jeho informací se dvojice sympatických popletů divákům představila až bezmála o rok později, v červenci 1977, jako předfilm ke komedii Zítra vstanu a opařím se čajem. „Ale zjistili jsme, že 13. srpna 1976 otec podepsal smlouvu na Podařené dopoledne a tam vystupoval pan Ouholíček a pan Sedlec,“ upřesnil k sedmiminutovému příběhu.
Jména hrdinů si jeho otec vypůjčil od obcí Sedlec a Úholičky ležících nedalo Roztok u Prahy, kde tehdy bydlel. Říkalo se jim Kuťáci a už tehdy byli nešikovní. Na jejich podobě a kutilských omylech spolupracoval vedle Jiránka také dramaturg Jiří Kubíček. Marku Benešovi bylo tehdy šestnáct. „Chodil jsem s tátou do studia a na Mata a Pata jsem zval slečny. A to jsem netušil, že se tomu budu věnovat nakonec celý život,“ vzpomíná.
Dnešní podobu dostaly postavičky v roce 1979, kdy začal v Krátkém filmu Praha vznikat seriál pro Slovenskou televizi. Pat a Mat si animovaní nešikové začali říkat v osmdesátých letech. Seriál je znám i pod názvem „A je to!“, což je pro nadšené, ale naprosto levé kutily typické gesto po dokončené práci.
AI fanoušci nechtějí
Po roce 1990 založil Lubomír Beneš své vlastní studio animovaného filmu, kde vznikly další díly. Po jeho smrti v roce 1995 pokračovaly další díly s jinými tvůrci, na mnohých z nich se podílel Benešův syn Marek. Do rodinného podniku už se zapojily i jeho děti.
„Když něco doma dělám, moje žena říká: ‚Hele, prosím tě, ať to nedopadne jako v tvém filmu‘. Ale já mám tu výhodu, že když někdo něco zkazí, tak mám námět na film, takže jsem spokojený. Skoro jako Pat a Mat, ti jsou taky vždycky s tím, co udělají, spokojení, ať to dopadne, jak chce,“ uvedl Marek Beneš k hledání inspirace.
Pomáhají i náměty od fanoušků z Česka i zahraničí, s nimiž tvůrci komunikují přes aplikaci Discord. „Je zajímavé, že i když jsou mladí, odmítají umělou inteligenci. Když se v té komunitě objeví obrázek, který vytvořila AI, nabádají nás, abychom zůstali u klasické animace,“ poznamenává Beneš. Tohle přání plní, točí se stále se skutečnými loutkami, které – říká – se na rozdíl třeba od počítačové 3D animace mohou poškodit, ale právě proto mají svou patinu.
Pat a Mat se dostali do filmu i do zahraničí
Pat a Mat se z televizních obrazovek přesunuli do knih, na DVD i do divadla, podle jejich předobrazu vznikaly hračky. Už čtyřikrát se objevili i na filmovém plátně. První celovečerní snímek Marka Beneše Pat a Mat ve filmu měl premiéru v roce 2016 a na letošní podzim se chystá premiéra už pátého pásma s podtitulem Zpátky na venkově. „Přibyla jedna postava, Pat a Mat budou mít kamaráda,“ naznačil Beneš.
Pat a Mat si získali příznivce také v zahraničí. Jejich trampoty vysílali například v Polsku, Německu nebo Nizozemsku, přičemž jen v nizozemské verzi mluví. Příběhy nešikovných kutilů se promítaly také v Íránu, kde se však seriál potýkal s cenzurou: díl, kde Pat a Mat hrají karty, byl sestříhán, protože hrát karty na veřejnosti je v Íránu zakázané.