Když někdo něco zkazí, mám aspoň námět, těší spolutvůrce Pata a Mata


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK

Groteska o dvou smolařských kutilech, kteří si vždycky vědí rady, baví už půlstoletí. Kuťáky, tedy dvojici, kterou dnes známe jako Pat a Mat, vymysleli režisér Lubomír Beneš a výtvarník Vladimír Jiránek. Se 130 epizodami jde o nejdelší večerníčkový seriál se stejnými hlavními postavami.

Pat nosí žlutý svetr a rádiovku, o trochu vyšší Mat je ten v červeném roláku a kulichem na hlavě. Typické jsou pro ně důmyslné zlepšováky, které ale končí pohromou. Na začátku těchto dvou postaviček byly Benešovy kreslené časopisecké vtipy se dvěma kutily, pány Ouholíčkem (Mat) a Sedlecem (Pat).

Benešův syn Marek však pro Mladou frontu Dnes nedávno řekl, že podle jeho informací se dvojice sympatických popletů divákům představila až bezmála o rok později, v červenci 1977, jako předfilm ke komedii Zítra vstanu a opařím se čajem. „Ale zjistili jsme, že 13. srpna 1976 otec podepsal smlouvu na Podařené dopoledne a tam vystupoval pan Ouholíček a pan Sedlec,“ upřesnil k sedmiminutovému příběhu.

„Doma to raději nezkoušejte.“ Pat a Mat se v kinech dělí o své kutilské trampoty
Pat a Mat: Kutilské trampoty

Jména hrdinů si jeho otec vypůjčil od obcí Sedlec a Úholičky ležících nedalo Roztok u Prahy, kde tehdy bydlel. Říkalo se jim Kuťáci a už tehdy byli nešikovní. Na jejich podobě a kutilských omylech spolupracoval vedle Jiránka také dramaturg Jiří Kubíček. Marku Benešovi bylo tehdy šestnáct. „Chodil jsem s tátou do studia a na Mata a Pata jsem zval slečny. A to jsem netušil, že se tomu budu věnovat nakonec celý život,“ vzpomíná.

Dnešní podobu dostaly postavičky v roce 1979, kdy začal v Krátkém filmu Praha vznikat seriál pro Slovenskou televizi. Pat a Mat si animovaní nešikové začali říkat v osmdesátých letech. Seriál je znám i pod názvem „A je to!“, což je pro nadšené, ale naprosto levé kutily typické gesto po dokončené práci.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

AI fanoušci nechtějí

Po roce 1990 založil Lubomír Beneš své vlastní studio animovaného filmu, kde vznikly další díly. Po jeho smrti v roce 1995 pokračovaly další díly s jinými tvůrci, na mnohých z nich se podílel Benešův syn Marek. Do rodinného podniku už se zapojily i jeho děti.

„Když něco doma dělám, moje žena říká: ‚Hele, prosím tě, ať to nedopadne jako v tvém filmu‘. Ale já mám tu výhodu, že když někdo něco zkazí, tak mám námět na film, takže jsem spokojený. Skoro jako Pat a Mat, ti jsou taky vždycky s tím, co udělají, spokojení, ať to dopadne, jak chce,“ uvedl Marek Beneš k hledání inspirace.

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Pat a Mat: Zimní radovánky

Pomáhají i náměty od fanoušků z Česka i zahraničí, s nimiž tvůrci komunikují přes aplikaci Discord. „Je zajímavé, že i když jsou mladí, odmítají umělou inteligenci. Když se v té komunitě objeví obrázek, který vytvořila AI, nabádají nás, abychom zůstali u klasické animace,“ poznamenává Beneš. Tohle přání plní, točí se stále se skutečnými loutkami, které – říká – se na rozdíl třeba od počítačové 3D animace mohou poškodit, ale právě proto mají svou patinu.

Pat a Mat se dostali do filmu i do zahraničí

Pat a Mat se z televizních obrazovek přesunuli do knih, na DVD i do divadla, podle jejich předobrazu vznikaly hračky. Už čtyřikrát se objevili i na filmovém plátně. První celovečerní snímek Marka Beneše Pat a Mat ve filmu měl premiéru v roce 2016 a na letošní podzim se chystá premiéra už pátého pásma s podtitulem Zpátky na venkově. „Přibyla jedna postava, Pat a Mat budou mít kamaráda,“ naznačil Beneš.

Pat a Mat si získali příznivce také v zahraničí. Jejich trampoty vysílali například v Polsku, Německu nebo Nizozemsku, přičemž jen v nizozemské verzi mluví. Příběhy nešikovných kutilů se promítaly také v Íránu, kde se však seriál potýkal s cenzurou: díl, kde Pat a Mat hrají karty, byl sestříhán, protože hrát karty na veřejnosti je v Íránu zakázané.

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Pat a Mat znovu v akci

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