„Zde leží Dobby.“ Na žádost fanoušků Pottera posunuli podmořský kabel

Fanoušci Harryho Pottera dosáhli přemístění podmořského kabelu mezi Británií a Irskem. Měl totiž procházet v místě fiktivního hrobu skřítka Dobbyho, postavy z filmu o mladém čaroději podle předlohy spisovatelky J. K. Rowlingové. Kabel, který stál 430 milionů liber (12,2 miliardy korun) nyní místo toho vede v blízkosti možných lidských ostatků z doby bronzové.
Ve filmu Harry Potter a relikvie smrti byl Dobbyho pohřeb natočen na pláži Freshwater West v hrabství Pembrokeshire na jihozápadě Walesu. Fanoušci díla tam od té doby míří, aby na určené místo položili oblázky s nápisy jako „Zde leží Dobby“ a vzkazy skřítkovi, včetně ponožek, symbolu Dobbyho přátelství s Potterem. Pokračují v tom navzdory tomu, že je organizace na ochranu památek a přírody National Trust, která pláž vlastní, požádala, aby to nedělali. Pláž je totiž ekologicky citlivou lokalitou, popisuje The Guardian.
Podmořský kabel Greenlink připojuje britskou distribuční síť elektřiny provozovanou společností National Grid k Irsku. Původně měl vést skrz Dobbyho hrob.
Fanoušci Harryho Pottera se o plánu dozvěděli, když o tom manažer projektu Simon Ludlam mluvil v rozhovoru se stanicí BBC. Kabel dlouhý dvě stě kilometrů měl být zaveden pod zem na pláži Freshwater West.
Stovky telefonátů
„Natočili jsme to, skončili jsme, jel jsem zpět do Londýna a o pár týdnů později to odvysílali. Dostali jsme stovky telefonátů, doslova stovky,“ vypráví Ludlam.
Nevěděl přitom, kdo je Dobby, a telefonáty, které jeho společnost Etchea Energy obdržela, ho zmátly. „Zdá se, že to postavíme přímo přes Dobbyho hrob,“ vysvětlil mu jeden kolega. Firma poté pověřila projektanty, aby našli novou trasu, která by hrob obešla.
„Mnoho lidí z toho mělo velkou radost. Projekt nyní pokračuje a Dobby je spokojený,“ prohlásil Ludlam. „Nakonec jsme se dost přiblížili skutečným ostatkům z doby bronzové, ale Dobbyho hrobu jsme se vyhnuli,“ dodal. BBC s odkazem na přípravnou dokumentaci upřesňuje, že archeologické výkopy odhalily část keramické nádoby, zřejmě šlo o urnu používanou při pohřbech. Existuje tedy možnost, že v blízkosti se nachází pozůstatky pravěkého pohřebiště.
Ludlam toto dění podrobněji popsal minulý týden v podcastu. Kabel je v provozu už od začátku loňského roku.
Shodou okolností film Harry Potter letos slaví čtvrtstoletí od premiéry prvního dílu. Při té příležitosti se snímek Harry Potter a Kámen mudrců vrátí do českých kin, a to s dabingem. Promítat se bude během posledního prázdninového týdne.
Star Trek a NASA
Kabel vedený pod Irským mořem není jediným případem, kdy fanouškovská síla „ohnula“ realitu. V roce 1976, u příležitosti každoroční oslavy přijetí ústavy Spojených států, představil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) svůj první exemplář kosmického raketoplánu. Měl pomoci naplnit zadání od – v té době už bývalého – prezidenta Richarda Nixona, tedy „revolučním způsobem změnit dopravu do blízkého vesmíru“. Dostal název Constitution.
Jenže fanoušci sci-fi seriálu Star Trek spustili kampaň, v níž plédovali za to, aby se raketoplán jmenoval podle seriálové vesmírné lodi Enterprise. V ní posádka složená z obyvatel různých planet plnila svou misi na televizních obrazovkách od roku 1966. NASA souhlasila a představení raketoplánu se účastnili kromě astronautů také herci a tvůrci seriálu Star Trek.
Do vesmíru se nicméně stroj nepodíval. NASA jej totiž od počátku plánovala použít ke zkouškám, při kterých Enterprise v druhé polovině sedmdesátých let mnohokrát úspěšně přistál a ukázal, že opakovaně použitelný kosmický koráb může fungovat. Za hranice atmosféry poprvé vylétl v dubnu 1981 raketoplán Columbia.
Sekretářka Sherlocka Holmese
Fanoušky po celém světě má také detektiv s dýmkou a geniálním úsudkem Sherlock Holmes. Spisovatel Arthur Conan Doyle mu přisoudil byt na londýnské Baker Street v čísle 221B. Takový dům v době, kdy tam měl Holmes bydlet, tedy od osmdesátých let devatenáctého století, ale neexistoval. Už několik desetiletí je na tomto místě Muzeum Sherlocka Holmese, předtím zde sídlila stavební spořitelna Abbey National Building Society.
Do schránky ovšem chodila i pošta adresovaná panu Sherlocku Holmesovi, kterou mu jeho obdivovatelé zasílali z různých zemí a kterou pošťáci na fiktivní adresu doručovali. Psaní dorazilo tolik, že banka se rozhodla najmout sekretářku na plný úvazek jen na vyřizování detektivovy korespondence, píše Smithsonian Magazine. Většinou se prý na žádosti o prošetření případu tazatelům odepisovalo, že Holmes bohužel odešel do penze a věnuje se včelaření, jak mu ostatně nalinkoval jeho autor.
Ve zhruba dekádě, po kterou se působnost muzea a banky na – oficiálně stále neexistující adrese – překrývala, se tyto dvě instituce dokonce dohadovaly, která z nich by měla dopisy přebírat. Zájem měly obě.