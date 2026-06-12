Počet obyvatel Česka v prvním čtvrtletí mírně klesl


12. 6. 2026Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK

V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel Česka klesl asi o 19 800 na 10,896 milionu, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ). Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Z Česka se mezi 1. lednem a 31. březnem vystěhovalo zhruba 36 500 lidí, ze zahraničí jich naopak přišlo 29 200. Zemřelo 30 100 obyvatel země a narodilo se pouze 17 500 dětí. Porodnost podle úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě.

Hlavní podíl na poklesu počtu obyvatel Česka měl takzvaný přirozený úbytek, tedy rozdíl mezi množstvím narozených a zemřelých, který činil téměř 12 600 obyvatel. Počet narozených dětí klesl meziročně o 1200, tedy o šest procent. Nejvíce narozených mělo podle statistiků matku ve věku 32 či 31 let.

Klesl sice i počet zemřelých, ale méně výrazně než narozených – oproti stejnému období loni asi o devět set, tedy o tři procenta. Nejvíce zemřelých, 5500, bylo ve věkové skupině 80 až 84 let. Podobný počet úmrtí byl ve skupině 75 až 79 let, a to 5300.

Rozdílem mezi počtem vystěhovalých a přistěhovalých lidí ubylo skoro 7300 obyvatel. „Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany,“ doplnila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Počty lidí odcházejících i přicházejících byly letos v prvním čtvrtletí meziročně vyšší. Vystěhovalých přibylo 1700 a přistěhovalých 5900.

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Takzvanou dočasnou ochranu mají v Česku v současnosti nejčastěji lidé, kteří uprchli z Ukrajiny po plnohodnotné ruské vojenské invazi. Občané Ukrajiny podle ČSÚ tvořili v letošním prvním čtvrtletí nejpočetnější skupinu mezi vystěhovalými i přistěhovalými. Počet Ukrajinců, kteří z Česka odešli, ale převažoval nad příchozími o téměř deset tisíc lidí. Naopak vyšší počty přistěhovalých než vystěhovalých byly u občanů Filipín a Slovenska – u obou zemí o devět set.

V prvních třech měsících letošního roku se v Česku sezdalo 3100 párů, což bylo o tři procenta méně než o rok dříve. Počet sňatků se podle ČSÚ snižuje čtvrtým rokem za sebou. Zhruba dvě třetiny snoubenců uzavíraly první manželství, zatímco pro zbývající třetinu to bylo minimálně už druhé manželství v pořadí. Údaje o rozvodech za první čtvrtletí letošního roku statistici nyní nezveřejnili. Zdůvodnili to neúplností dat od ministerstva spravedlnosti.

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