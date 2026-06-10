Zastupitelé Frýdku-Místku odvolali primátora Korče

Zastupitelé Frýdku-Místku na středečním zasedání odvolali primátora Petra Korče (Naše Město F-M). Návrh na odvolání bez personální náhrady podal někdejší primátor a opoziční zastupitel Michal Pobucký (Přátelé FM).
Pobucký míní, že Korč výkon funkce omezil pouze na sebeprezentaci a propagaci, a primátor je tak pro město zbytečný. Návrh byl schválen díky podpoře koaličních partnerů z hnutí ANO. Zbývající koaliční partneři, Naše Město F-M a SPOLU, byli návrhem zaskočeni.
Korčovo odvolání podpořilo 24 z 42 přítomných zastupitelů. Korč uvedl, že za nečekaným krokem, který přichází několik měsíců před volbami, stojí skutečnost, že zvažoval kandidaturu v senátním obvodu Frýdek-Místek, kterou ve středu potvrdil.
Nabídka od hnutí ANO
„Před týdnem jsem dostal telefonát s tím, že se někdo dozvěděl, že hodlám kandidovat na senátora, a že by bylo velmi dobré, kdybych zvážil nabídku, že bych tu kandidaturu nepotvrdil a nekandidoval,“ uvedl Korč. Dodal, že mu dokonce byl přislíben post primátora i v případě, že hnutí Naše město F-M nevyhraje volby. „To se příčí všem mým osobním přesvědčením a řekl jsem, že na takovou nabídku v tomto okamžiku nebudu reflektovat,“ prohlásil Korč.
Primátor potvrdil, že nabídka přišla od hnutí ANO. „Hnutí ANO má stranickou strukturu. Má nějaké šéfy na okrese, na kraji. Prostřednictvím jednoho z šéfů přišla od nejvyššího tato nabídka,“ sdělil Korč. Dodal, že pro předsedu vlády Andreje Babiše je zřejmě překážkou.
Náměstek primátora za ANO Lukáš Kmec ale odmítl, že by hnutí jednalo podle pokynu vedení. „To, že bývalý pan primátor bude kandidovat do Senátu, jsem se dozvěděl až dnes (ve středu). Odmítám, že bychom dostali nějaké příkazy svrchu,“ uvedl Kmec.
Frýdek-Místek vede koalice hnutí Naše Město F-M s uskupením SPOLU a částí zastupitelů z ANO.