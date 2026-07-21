Okamura chce na návštěvě Číny posilovat obchod a turismus

Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) usiluje při návštěvě Číny nejen o obnovení přímé letecké linky mezi Šanghají a Prahou, ale i o posílení vzájemné turistiky a obchodu. Podnikání v komunistické zemi ale komplikuje mimo jiné složitá vynutitelnost práva nebo nedávné zatčení českého obchodníka, který tam dál zůstává za mřížemi. Kontextem aktuálních vztahů s Čínou je i to, že čínský internetový portál AliExpress dostal od Evropské komise v pondělí vysokou pokutu za nekalé praktiky v EU.
Před třiceti lety byla Šanghaj jedno velké skladiště. Dnes páté nejlidnatější město světa patří ke globálním centrům obchodu a láká kromě jiných i české podnikatele. „Ta paleta je tam v případě Česka opravdu široká. Od potravinářství, přes zdravotnictví, strojírenství,“ komentuje náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.
V současnosti je pro Česko jeho obchodní bilance s Čínou velmi negativní. Dovoz čínského zboží převyšuje vývoz v rekordním poměru třináct ku jedné, rozdíl činí přes 800 miliard korun. S žádnou jinou zemí nemá tuzemsko horší bilanci. V celkovém objemu jde přitom o druhého největšího obchodního partnera, přičemž prvním je Německo.
Okamurova obchodní mise
O proměnu vzájemného obchodu s asijskou velmocí stojí Okamura, který tam s sebou na státní návštěvu vzal i dvacítku podnikatelů. „Čína je druhou nejlidnatější zemí na světě. Je to obrovský trh a jen hlupák by se nepokoušel vylepšit obchodní bilanci ve prospěch České republiky,“ prohlásil.
Součástí Okamurova doprovodu je i Matyáš Pospíšil z Asociace pro elektronickou komerci, která zastupuje skoro šest set firem včetně největších českých e-shopů. Ten nebere asijské on-line giganty a jejich úspěch v Evropě jako hrozbu, nýbrž inspiraci. „Očekávám, že se jednak naučím, jak Čína expanduje na český trh, a jednak že pomůžeme našim firmám dostat se na čínský trh,“ popsal své záměry.
Obchodní zájmy provázely i červnovou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan, kterou Peking neuznávající nezávislost ostrovního státu kritizoval. Okamura v Šanghaji deklaroval, že Praha chce obchodovat s Čínou i Tchaj-wanem, další formální návštěvy ostrova však vláda nepodpoří. „Máme společné projekty s Tchaj-wanem, máme tam naše zastoupení, ale zastáváme politiku jedné Číny,“ shrnul postoj české diplomacie Brodský.
Vzájemné vztahy Prahy a Pekingu aktuálně kalí také kauza zadrženého českého podnikatele. České tajné služby pracují s verzí, že jde o odvetu za zatčení údajného čínského špiona. Předseda sněmovny ale tvrdí, že takové informace nemá.