Okamura před svou cestou do Číny jednal s tajnými službami


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením českých tajných služeb. Řekl to v neděli v diskusním pořadu v televizi CNN Prima News. Současně nevyloučil, že součástí jednání mohou být aktuální konzulární záležitosti včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale sdělit, zda o něm bude v Pekingu skutečně jednat. Na cestu do Číny odlétá předseda sněmovny v neděli odpoledne.

Okamura řekl, že před cestou absolvoval koordinační schůzky s ministerstvem zahraničí a také s vedením českých tajných služeb. „Já jsem měl schůzku, a nechci to víc rozebírat, i s vedením tajných služeb, abychom si vyměnili na to informace,“ uvedl. Dodal, že česká delegace je připravena řešit i aktuální konzulární záležitosti.

Tuzemské ministerstvo zahraničí tento týden potvrdilo, že v Číně byl nedávno zadržen český občan. Na otázku, zda bude s čínskou stranou jednat o jeho propuštění, v neděli Okamura přímo neodpověděl. Uvedl, že řekl maximum, které může zveřejnit. Dodal, že nepovažuje za vhodné vést podobná jednání prostřednictvím médií před jejich uskutečněním.

Okamura uvedl, že hlavními cíli jeho cesty jsou podpora příjezdového cestovního ruchu z Číny, jednání o zrušení víz pro české turisty, obnovení přímých leteckých spojení, podpora tuzemských firem a snaha uspořádat v Praze výstavu terakotové armády.

Případ zadrženého Čecha

Případ zadrženého Čecha vyšel najevo tento týden, když ministerstvo zahraničí ve čtvrtek potvrdilo, že byl v Číně nedávno zadržen a že ambasáda v Pekingu je s ním v konzulárním kontaktu. Peking následně uvedl, že je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, a současně vyzval k propuštění čínského občana zadržovaného v Česku kvůli podezření ze špionáže. Tuzemský ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že oba případy spolu podle české strany nesouvisejí.

S Macinkou o Čechovi zadrženém v Číně Okamura hovořil. Řekl, že pokud o to diplomacie požádá, je připraven na případu při cestě do Číny spolupracovat.

Okamura počítá s cestou do Číny, opozice to kritizuje kvůli zadržení českého občana
Tomio Okamura

Reakce opozice

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib naopak v diskusním pořadu uvedl, že Okamurova cesta legitimizuje postup Číny, kterou označil za zemi využívající takzvanou diplomacii rukojmích. Řekl, že podle něj existuje časová souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. Tvrdí také, že Peking není spolehlivým obchodním partnerem a připomněl dřívější spory kolem Prahy či nenaplněné čínské investice v tuzemsku.

I další opoziční politici míní, že by Okamura v současné situaci do Číny jezdit neměl. „Úroveň vzájemných vztahů tomu zcela zjevně neodpovídá,“ uvedl na síti X bývalý šéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS). Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška by měl Okamura cestu okamžitě zrušit. „Peking zadržuje českého občana, naše bezpečnostní služby varují před čínskými špionážními a vlivovými operacemi – a předseda sněmovny tam chce jet řešit byznys a terakotovou armádu? To je ponížené klanění totalitnímu režimu,“ napsal.

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Okamura před svou cestou do Číny jednal s tajnými službami

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) při přípravě cesty do Číny konzultoval návštěvu s vedením českých tajných služeb. Řekl to v neděli v diskusním pořadu v televizi CNN Prima News. Současně nevyloučil, že součástí jednání mohou být aktuální konzulární záležitosti včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale sdělit, zda o něm bude v Pekingu skutečně jednat. Na cestu do Číny odlétá předseda sněmovny v neděli odpoledne.
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