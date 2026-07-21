Rumunští záchranáři evakuovali zasaženou loď

Loď plující pod liberijskou vlajkou z egyptské Alexandrie do ukrajinského Reni byla u rumunského pobřeží zasažena při útoku, který pravděpodobně souvisí s ruskou válkou proti Ukrajině, oznámil v úterý rumunský prezident Nicušor Dan. Rumunští záchranáři evakuovali posádku.
„Včera v noci byla loď LPG Gas Lisbon plující pod liberijskou vlajkou zasažena mimo rumunské teritoriální vody, přibližně dvacet námořních mil (40 kilometrů) od rumunského pobřeží,“ napsal Dan na X.
Dan dodal, že rumunští záchranáři evakuovali posádku včetně tří zraněných členů a že byl vyslán remorkér, aby zajistil, že loď nebude unášena proudem a nebude představovat nebezpečí pro plavbu.
„Státní instituce jsou v pohotovosti a objasní okolnosti, příčiny a odpovědnost související s touto závažnou událostí, která je s největší pravděpodobností součástí nelegální agresivní války Ruské federace proti Ukrajině,“ deklaroval rumunský prezident.
V letošním roce ruské a ukrajinské drony opakovaně narušily vzdušný prostor a teritoriální vody Rumunska, uvedli představitelé tohoto členského státu EU a NATO sousedícího s Ukrajinou.
Rusko, které v roce 2022 zahájilo celoplošnou invazi na Ukrajinu, buď popírá odpovědnost za hlášené útoky na Rumunsko a tvrdí, že je provedla Ukrajina, nebo viní ukrajinskou „provokaci“.