Bondiová odmítla vypovídat k Epsteinovým spisům. Předvolání platí, zní z Kongresu

Bývalá americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová se odmítla dostavit do Kongresu k výpovědi, která byla plánovaná na 14. dubna, o své roli ve zveřejňování dokumentů týkajících se kauzy sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Jejího předvolání stále chtějí dosáhnout republikánští i demokratičtí zákonodárci. Navíc chtějí slyšet výpověď miliardáře Billa Gatese či amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka.
„Jelikož paní Bondiová již nemůže vypovídat z funkce ministryně spravedlnosti o tom, jaké je stanovisko resortu, tak ji předvolání již nezavazuje k dostavení se před komisi dne 14. dubna,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti. Pochybení Bondiové při vyšetřování kauzy zesnulého Epsteina hrála klíčovou roli v jejím odvolání, napsal server New York Times.
Výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů ve svém prohlášení uvedl, že „bude kontaktovat osobního právního zástupce Pam Bondiové, aby projednal další kroky ohledně naplánování její výpovědi“.
„Nyní, když byla Pam Bondiová vyhozena, tak se snaží vyhnout své zákonné povinnosti vypovídat,“ uvedl demokratický poslanec a člen výboru pro dohled Robert Garcia. Dodal, že „pokud se předvolání vzepře, zahájíme řízení o pohrdání Kongresem“.
„Pam Bondiová se nemůže vyhnout odpovědnosti jen proto, že již nezastává funkci ministryně spravedlnosti,“ uvedla ve středu republikánka Nancy Maceová, která se podílela na prosazení předvolání bývalé ministryně. „Náš návrh se týkal konkrétně Bondiové, nikoli její funkce,“ dodala.
K předvolání se spojili republikáni s demokraty
Během hlasování o předvolání Bondiové ve výboru se pět republikánů připojilo k demokratům. Společně opatření odhlasovali navzdory námitkám republikánského předsedy výboru Jamese Comera.
Hlasování představovalo významný krok proti vysoké představitelce administrativy jejich vlastní strany. Comer pak prohlásil, že předvolání respektuje, a Bondiová uvedla, že hodlá „dodržovat zákon“.
Podle tvrzení NYT však někdejší ministryně nikdy nepočítala s tím, že se 14. dubna před výbor dostaví. Podle zdrojů obeznámených s okolnostmi Bondiová a Comer spolupracovali na tom, aby se slyšení před komisí vyhnula.
Aby zmírnila tlak na svou osobu, přišla Bondiová 18. března do Kongresu na brífink s členy výboru pro dohled. Demokraté ji zasypali otázkami, ale následně prohlásili, že její přítomnost nemůže nahradit písemně zaznamenanou výpověď pod přísahou.
Bondiová také kontaktovala republikány ve výboru, aby zmírnila jejich obavy, aniž by to musela činit pod přísahou. Několik zákonodárců, kteří hlasovali pro její předvolání, pak zmírnilo své stanovisko. Jednalo se například o Lauren Boebertovou či Tima Burchetta.
Gates a další plánované výpovědi
Výbor již předvolal bývalého prezidenta Billa Clintona a jeho ženu a bývalou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou, se kterými několik měsíců vedl spor, zda budou ochotní vypovídat. Oba s tím souhlasili až poté, co výbor odhlasoval, že je v případě nedostavení se obviní z pohrdání Kongresem.
V rámci pokračujícího vyšetřování naplánoval výbor na nadcházející týdny řadu výpovědí za zavřenými dveřmi. Jedním z předvolaných je i ministr Lutnick, který kdysi bydlel v New Yorku vedle Epsteina a navštívil jeho soukromý ostrov. Podle dvou zdrojů obeznámených s plány výboru by se měl Lutnick dobrovolně dostavit 6. května.
Miliardář a podnikatel Bill Gates má vypovídat 10. června. Gates dříve popřel, že by měl jakékoli znalosti o Epsteinových zločinech. O plánované výpovědi Gatese poprvé informoval server MSNOW.