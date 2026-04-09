Bondiová odmítla vypovídat k Epsteinovým spisům. Předvolání platí, zní z Kongresu


před 44 mminutami|Zdroj: The New York Times, NPR

Bývalá americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová se odmítla dostavit do Kongresu k výpovědi, která byla plánovaná na 14. dubna, o své roli ve zveřejňování dokumentů týkajících se kauzy sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Jejího předvolání stále chtějí dosáhnout republikánští i demokratičtí zákonodárci. Navíc chtějí slyšet výpověď miliardáře Billa Gatese či amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka.

„Jelikož paní Bondiová již nemůže vypovídat z funkce ministryně spravedlnosti o tom, jaké je stanovisko resortu, tak ji předvolání již nezavazuje k dostavení se před komisi dne 14. dubna,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti. Pochybení Bondiové při vyšetřování kauzy zesnulého Epsteina hrála klíčovou roli v jejím odvolání, napsal server New York Times.

Výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů ve svém prohlášení uvedl, že „bude kontaktovat osobního právního zástupce Pam Bondiové, aby projednal další kroky ohledně naplánování její výpovědi“.

Nástupce Bondiové už nechce řešit kauzu Epstein. Zveřejnili jsme vše, tvrdí
Todd Blanche

„Nyní, když byla Pam Bondiová vyhozena, tak se snaží vyhnout své zákonné povinnosti vypovídat,“ uvedl demokratický poslanec a člen výboru pro dohled Robert Garcia. Dodal, že „pokud se předvolání vzepře, zahájíme řízení o pohrdání Kongresem“.

„Pam Bondiová se nemůže vyhnout odpovědnosti jen proto, že již nezastává funkci ministryně spravedlnosti,“ uvedla ve středu republikánka Nancy Maceová, která se podílela na prosazení předvolání bývalé ministryně. „Náš návrh se týkal konkrétně Bondiové, nikoli její funkce,“ dodala.

K předvolání se spojili republikáni s demokraty

Během hlasování o předvolání Bondiové ve výboru se pět republikánů připojilo k demokratům. Společně opatření odhlasovali navzdory námitkám republikánského předsedy výboru Jamese Comera.

Vláda USA zveřejnila část Epsteinových spisů týkající se obvinění Trumpa
Socha zobrazující Donalda Trumpa a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, jak spolu tančí, se po delší době znovu objevila poblíž amerického Kapitolu ve Washingtonu

Hlasování představovalo významný krok proti vysoké představitelce administrativy jejich vlastní strany. Comer pak prohlásil, že předvolání respektuje, a Bondiová uvedla, že hodlá „dodržovat zákon“.

Podle tvrzení NYT však někdejší ministryně nikdy nepočítala s tím, že se 14. dubna před výbor dostaví. Podle zdrojů obeznámených s okolnostmi Bondiová a Comer spolupracovali na tom, aby se slyšení před komisí vyhnula.

Aby zmírnila tlak na svou osobu, přišla Bondiová 18. března do Kongresu na brífink s členy výboru pro dohled. Demokraté ji zasypali otázkami, ale následně prohlásili, že její přítomnost nemůže nahradit písemně zaznamenanou výpověď pod přísahou.

Bondiová se v Kongresu odmítla omluvit obětem Epsteina
Ministryně spravedlnosti USA Pam Bondiová při slyšení v Kongresu (11. února 2026)

Bondiová také kontaktovala republikány ve výboru, aby zmírnila jejich obavy, aniž by to musela činit pod přísahou. Několik zákonodárců, kteří hlasovali pro její předvolání, pak zmírnilo své stanovisko. Jednalo se například o Lauren Boebertovou či Tima Burchetta.

Gates a další plánované výpovědi

Výbor již předvolal bývalého prezidenta Billa Clintona a jeho ženu a bývalou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou, se kterými několik měsíců vedl spor, zda budou ochotní vypovídat. Oba s tím souhlasili až poté, co výbor odhlasoval, že je v případě nedostavení se obviní z pohrdání Kongresem.

Kongresový výbor zveřejnil záznamy výpovědí Clintonových kvůli Epsteinovi
Bill Clinton

V rámci pokračujícího vyšetřování naplánoval výbor na nadcházející týdny řadu výpovědí za zavřenými dveřmi. Jedním z předvolaných je i ministr Lutnick, který kdysi bydlel v New Yorku vedle Epsteina a navštívil jeho soukromý ostrov. Podle dvou zdrojů obeznámených s plány výboru by se měl Lutnick dobrovolně dostavit 6. května.

Miliardář a podnikatel Bill Gates má vypovídat 10. června. Gates dříve popřel, že by měl jakékoli znalosti o Epsteinových zločinech. O plánované výpovědi Gatese poprvé informoval server MSNOW.

Aktuálně z rubriky Svět

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
17:57Aktualizovánopřed 7 mminutami

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael i ve čtvrtek bombardoval Libanon, kde cílí na teroristické hnutí Hizballáh, píší podle Reuters tamní média. Vyzval k evakuaci jižní části Bejrútu. Také na severu židovského státu zněly sirény kvůli střelám Hizballáhu, který oznámil, že v Libanonu dochází k přímým střetům s izraelskou armádou. Podle zpravodajských agentur šlo o první útok Hizballáhu proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem.
05:33Aktualizovánopřed 51 mminutami

VideoItálie zapůjčila muzeu v Mladé Boleslavi výjimečný motocykl z roku 1905

Italský prezident Sergio Mattarella ve čtvrtek navštívil Prahu a se svým českým protějškem Petrem Pavlem se shodl na tom, že vzájemné vztahy obou států jsou na velmi dobré úrovni. To může dokládat i zápůjčka motocyklu Laurin a Klement z roku 1905, o kterou se zasadila také česká hlava státu. Je to vůbec první motocykl na světě se čtyřválcovým řadovým motorem. Ve své době motorka představovala technologický vrchol. Stroj na sklonku první světové války z fronty odvezli italští vojáci, když zabavovali vše, co zůstalo po rakousko-uherské armádě. Pavel si motorku prohlédl vloni v létě v muzeu v Římě. Itálie teď výjimečný motocykl zapůjčila muzeu Škody Auto v Mladé Boleslavi. O možnosti vyrobit jeho repliku se stále jedná.
před 53 mminutami

Tchajwanská opozice navštívila Čínu, k jednání ale podle vlády nemá mandát

Kontroverze vyvolává na Tchaj-wanu návštěva šéfky opoziční strany Kuomintang v Pekingu. Přestože to ani jedna strana nepotvrdila, Cheng Li-wunová by se v pátek mohla setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Bylo by to poprvé po deseti letech. Tchajwanská vláda, kterou Peking označuje za separatistickou, připomíná, že opozice k jednání nemá mandát. Cesta tchajwanské opoziční vůdkyně do Číny také předchází plánovanému květnovému setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Pekingu, napsala agentura AP.
před 1 hhodinou

Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku

Británie, Norsko a další spojenci podnikli v severním Atlantiku vojenskou operaci zaměřenou na odstrašení ruských ponorek ohrožujících podvodní kabely a produktovody. Oznámil to dnes podle agentury AP britský ministr obrany John Healey. Společnou akci potvrdila také norská vláda. Ruské velvyslanectví ve Spojeném království se podle agentury TASS proti prohlášení britského ministra ohradilo.
13:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Izrael v Gaze zabil novináře al-Džazíry. Tvrdí, že byl člen Hamásu

Izraelská armáda v západní části Pásma Gazy zabila při dronovém útoku novináře televize al-Džazíra. Izrael to ve čtvrtek podle agentury AFP potvrdil a prohlásil, že šlo o člena teroristické organizace Hamás, jenž se skrýval za novinařinu. Katarská stanice smrt svého novináře odsoudila a označila izraelský útok za úmyslný a cílený zločin, jehož záměrem bylo zastrašit novináře. Izraelská armáda už dříve zveřejnila řadu dokumentů, které údajně potvrzují spojení zpravodajské stanice s teroristickým hnutím. V podobném duchu se po prozkoumání důkazů vyjádřil také nezávislý izraelský soud.
před 3 hhodinami

Kosmická loď Orion využila gravitační prak. Manévr sebral energii Zemi

Při popisu letu mise Artemis II k Měsíci a jejího návratu k Zemi se často píše o manévru takzvaného gravitačního praku, kterým si kosmická loď Orion pomohla k vyšší rychlosti a správné dráze. Jak ale tento manévr funguje a proč ho kosmické agentury tak často využívají?
před 5 hhodinami
