Ministryně spravedlnosti USA Bondiová v Kongresu čelila otázkám o Epsteinovi


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministryně spravedlnosti USA Pam Bondiová ve středu čelila otázkám rozhořčených zákonodárců o způsobu, jakým se její úřad vypořádal s kauzou sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Bondiová se odmítla omluvit Epsteinovým obětem za to, že ve zveřejněných spisech o kauze zůstalo nezačerněno mnoho jmen, osobních údajů a fotografií obětí. Členové Kongresu Bondiové rovněž vytkli, že její úřad naopak začernil jména Epsteinových mocných spojenců. Bondiová a zákonodárci na sebe místy zvyšovali hlas, píší média.

„Stojíte na straně pachatelů a ignorujete oběti. Bude to váš odkaz, pokud rychle nezměníte kurz. Provádíte rozsáhlé zametání případu Epsteina pod koberec přímo z ministerstva spravedlnosti,“ prohlásil na úvod slyšení kongresman Jamie Raskin, nejvýše postavený demokrat ve sněmovním výboru pro soudnictví, před kterým Bondiová vypovídala.

Jako sběr kompromatu. Nové dokumenty o Epsteinovi připomínají sovětskou školu
Jeffrey Epstein

Šéfka resortu v tu chvíli působila lhostejně, napsal deník The New York Times (NYT). Skupina Epsteinových obětí seděla za ní, ministryně však jejich směrem pohlédla jen krátce. Demokratická kongresmanka Pramila Jayapalová v emotivním projevu vyzvala Bondiovou, aby se ženám omluvila za nedbalé a pomalé zveřejnění spisů o Epsteinovi. Podle NYT se zdálo, že Bondiová na okamžik ztratila řeč, poté se však vzpamatovala a zvýšeným hlasem Jayapalovou nařkla z teatrálnosti a z toho, že se snaží slyšení „stáhnout do bahna“.

Ministryně spravedlnosti vehementně obhajovala své jednání v souvislosti s případem a vinu za promarněné příležitosti ve vyšetřování přisoudila svým předchůdcům za administrativy bývalého prezidenta Joea Bidena. „Jsem kariérní prokurátorka. Strávila jsem celou svou kariéru bojováním za oběti a budu v tom pokračovat,“ prohlásila Bondiová v úvodní řeči.

„Vyhořelý, neschopný právník“

Stanice CNN přístup Bondiové během celého slyšení označila za extrémně bojovný. Dělala co mohla, aby se vyhnula otázkám o Epsteinovi od demokratů a zákonodárce Thomase Massieho, hlavního republikána, který se o zveřejnění spisů zasadil, píše web CNN. Způsob jejích odpovědí by se podle stanice mohl z politického hlediska zdát nerozumný. V jedné výměně s Raskinem demokratického kongresmana, který vystudoval práva na Harvardově univerzitě, nazvala vyhořelým, neschopným právníkem.

Bondiová v jednu chvíli prohlásila, že „neexistují žádné důkazy o tom, že (prezident) Donald Trump spáchal trestný čin“. Demokratický kongresman Ted Lieu v reakci poukázal na jeden z tipů o Trumpovi zaslaný FBI zveřejněný ve spisech a označil jej za důkaz. Obvinil Bondiovou z lhaní pod přísahou a vyzval ji okamžitě k rezignaci. Bondiová kalifornskému zákonodárci odvětila, aby se raději soustředil na „hrozné zločiny v Kalifornii“.

V očích republikánů se fiasko kolem Epsteinových spisů stalo určujícím rysem funkčního období Pam Bondiové, píše NYT. Bílý dům není podle listu některými jejími kroky příliš nadšený, zejména co se týče Epsteinova případu. Její ochota bezvýhradně plnit Trumpovy pokyny zároveň poškodila její pověst v očích demokratů.

Začernění v Epsteinových spisech neskrývá jen jména obětí, potvrdili kongresmani
Zleva republikánský kongresman Thomas Massie a demokratický kongresman Ro Khanna

